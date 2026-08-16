Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

යශස්වි ජයිස්වල්ගේ රන් අවුට් තීරණය ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩා චරිතය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි

16 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
යශස්වි ජයිස්වල්ගේ රන් අවුට් තීරණය ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩා චරිතය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි

ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව පැවැත්වෙන ක්‍රිකට් තරඟාවලිය අතරතුර ඉන්දීය පිතිකරු යශස්වි ජයිස්වල් රන් අවුට් වීම සම්බන්ධ මතභේදාත්මක තීරණය, ක්‍රීඩා චරිතය සහ ක්‍රීඩාවේ ආත්මය පිළිබඳ උග්‍ර විවාදයක් ඇති කර, ක්‍රිකට් ලෝකය පුරා රසිකයින් සහ විශ්ලේෂකයින්ගේ ප්‍රතිචාර අවුළුවා ඇත.

ක්‍රීඩාංගණයේ සිදු වූයේ කුමක්ද?

බොහෝ නිරීක්ෂකයින් ක්‍රීඩා චරිතයට පටහැනි බවට විස්තර කළ තත්ත්වයක් යටතේ ජයිස්වල් රන් අවුට් වූ අවස්ථාවේ මෙම සිදුවීම ඇති විය. ශ්‍රී ලංකාවේ පිටිසර පිරිස ඒ ඉල්ලීම ඉල්ලා නොඅස්සා, ඔහු dismissal කිරීමට තීරණය කළ අතර, ඒ තීරණය, ක්‍රීඩාවේ නීති නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක කළ බව විශ්වාස කරන්නන් සහ ක්‍රිකට්හි ආත්මය වඩාත් ශිෂ්ට ආකාරයකට ප්‍රකාශ විය යුතු බව සිතන්නන් අතර තියුණු ලෙස මතභේදාත්මක වී ඇත.

ප්‍රතිචාර සහ ක්‍රිකට්හි ආත්මය පිළිබඳ විවාදය

dismissal සිදුවීමෙන් ටික වේලාවකින් එය සමාජ මාධ්‍ය සහ ක්‍රිකට් විවේචන කවයන් තුළ කතාබහට ලක් වූ අතර, දෙපාර්ශ්වයෙන්ම දැඩි අදහස් ප්‍රකාශ විය. ශ්‍රී ලංකාවේ තීරණයට විරුද්ධ කණ්ඩායම් වල මතය නම්, පිතිකරු අහඹු ලෙස හෝ සාමාන්‍ය ක්‍රීඩාවෙන් බාහිරව ක්‍රීඩා කරද්දී රන් අවුට් කරනු ලැබුවහොත්, ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයේ ඓතිහාසික සම්ප්‍රදාය අනුව පිටිසර කණ්ඩායම ඒ ඉල්ලීම ඉල්ලා ගත යුතු බවයි.

එහෙත් ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථාවරය සඳහා සිය සහාය දක්වන අය පවසන්නේ, ක්‍රිකට් නීතිය යටතේ පිටිසර කණ්ඩායම සම්පූර්ණයෙන්ම නීත්‍යානුකූලව ක්‍රියා කළ බවත්, තරඟකාරී ක්‍රීඩාවක් තුළ නීතිමය ලෙස ලබාගත හැකි සෑම වාසියක්ම ලබා ගත යුතු බවත්ය.

නවීන ක්‍රිකට්හි හුරු විවාදයක්

ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් මෙවැනි dismissal සිදුවීමක් ගැන මෙය මුල් වරට සිදුවන විවාදය නොවේ. මෑත වසරවල සිදු වූ ඒ හා සමාන සිදුවීම් නිසා, තරඟකාරී ස්වාභාවය සහ ක්‍රිකට් ශිෂ්ටාචාරය අතර රේඛාව කොතැනද යන ප්‍රශ්නය ක්‍රීඩාවේ ක්‍රියාත්මක සංවාදයේ ඉදිරිපිටට නැවත නැවත ගෙන එන ලදී.

  • මෙම සිදුවීම ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ අනෙකුත් ප්‍රසිද්ධ රන් අවුට් මතභේද සිදුවීම් සමඟ සංසන්දනය කෙරේ.
  • හිටපු ක්‍රීඩකයින් සහ විශ්ලේෂකයින් මෙම සන්දර්භය තුළ සාධාරණ ක්‍රීඩාව යනු කුමක්ද යන්න පිළිබඳ වෙනස් මතවාද ඉදිරිපත් කර ඇත.
  • විවාදය ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් ක්‍රීඩා චරිතය සඳහා පැහැදිලි මාර්ගෝපදේශ ඇති කිරීමේ ඉල්ලීම් නැවත අවදි කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව තවමත් නිල වශයෙන් ප්‍රතිචාර දක්වා නැත

මෙය ලිවෙන මොහොත වන විට, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය හෝ කණ්ඩායම් කළමනාකාරිත්වය මෙම මතභේදය සම්බන්ධව නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොතිබුණි. දෙරට අතර තරඟාවලිය දිගටම පැවැත්වෙද්දී, මෙම සිදුවීම ප්‍රධාන සාකච්ඡා මාතෘකාවක් ලෙස පවතිනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් රසිකයින්ට මෙම සිද්ධිය මතක් කර දෙන්නේ, තම කණ්ඩායම දැඩි තරඟකාරිත්වය සහ ගෝලීය ක්‍රිකට් ප්‍රජාව තුළ දිවයිනේ සුහදතාව දිගු කලක් තිස්සේ නිර්වචනය කර ඇති සාදරයේ භාවය අතර සූක්ෂ්ම සමතුලිතතාවයක් පවත්වා ගත යුතු බවයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කෘත්‍රිම බුද්ධිය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියේදී ශ්‍රී ලංකාව ලාංඡු පදක්කමක් සහ විශේෂ සම්මානයක් දිනාගනී Sinhala

කෘත්‍රිම බුද්ධිය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියේදී ශ්‍රී ලංකාව ලාංඡු පදක්කමක් සහ විශේෂ සම්මානයක් දිනාගනී

කෘත්‍රිම බුද්ධිය පිළිබඳ 2026 ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියේදී (IOAI) ලාංඡු පදක්කමක් සහ විශේෂ සම්මානයක් දිනාගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව සමත් වූ අතර, මෙය ලෝක තලයේ…

16 Aug 2026 Discuss
ඉන්දියාව දෙවන දින තේ වේලාවේ 364/5 දක්වා ළඟා වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රතිරෝධය දක්වයි Sinhala

ඉන්දියාව දෙවන දින තේ වේලාවේ 364/5 දක්වා ළඟා වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රතිරෝධය දක්වයි

පළමු ටෙස්ට් තරගයේ දෙවන දිනයේ ශ්‍රී ලංකාව දිරිමත් ප්‍රතිරෝධයක් දැක්වූ අතර, වේගී පන්දු යවන්නා නුවන්ත සහ කරකැවිලි පන්දු යවන්නා ජයසූරිය ඵලදායී ලෙස ඒකාබද්ධව ක්‍රීඩා…

16 Aug 2026 Discuss
නුවන්ත සහ ජයසූරිය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිරෝධයට නායකත්වය දෙන අතර දෙවන දිනයේ තේ විරාමයේදී ඉන්දියාව 364/5 දක්වා ළඟා වෙයි Sinhala

නුවන්ත සහ ජයසූරිය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිරෝධයට නායකත්වය දෙන අතර දෙවන දිනයේ තේ විරාමයේදී ඉන්දියාව 364/5 දක්වා ළඟා වෙයි

ඉන්දියාවට එරෙහි පළමු ටෙස්ට් තරගයේ දෙවන දිනයේදී ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවන්නන් අලුත් උද්‍යෝගයක් ප්‍රදර්ශනය කළ අතර, නුවන්ත සහ ජයසූරිය දෘඪ ප්‍රතිරෝධයකට නායකත්වය දෙමින්…

16 Aug 2026 Discuss