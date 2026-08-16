Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කොළඹ ගාලු මුවදොර අසළ හඳුනා නොගත් පිරිමි මළ සිරුරක් මුහුදු වෙරළට ගසා ඒමෙන් සොයා ගනී

16 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කොළඹ ගාලු මුවදොර අසළ හඳුනා නොගත් පිරිමි මළ සිරුරක් මුහුදු වෙරළට ගසා ඒමෙන් සොයා ගනී

කොළඹ නුවර සුප්‍රසිද්ධ ගාලු මුවදොර මුහුදු වෙරළ ආසන්නයේ හඳුනා නොගත් පිරිමි මළ සිරුරක් ගසා ආ බව පොලීසිය තහවුරු කළේය.

එම ප්‍රදේශයේ වෙරළ තීරය දිගේ මළ සිරුර සොයා ගැනීමෙන් අනතුරුව බලධාරීන් දැනුවත් කරන ලද අතර, ප්‍රාදේශීය පොලිස් ඒකකවලින් ක්ෂණික ප්‍රතිචාරයක් ලැබිණි. මියගිය තැනැත්තාගේ අනන්‍යතාවය තවමත් තහවුරු කර නොමැති අතර, මරණයට හේතු වූ තත්ත්වයන් නිර්ණය කිරීම සඳහා පරීක්ෂණ දැනට සිදු කරමින් පවතී.

පොලීසිය සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් විධිමත් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති අතර, ලබා ගත හැකි ක්‍රමවේද භාවිතයෙන් පුද්ගලයා හඳුනා ගැනීමේ කටයුතු අඛණ්ඩව සිදු කෙරේ. සොයා ගැනීමට පෙර මළ සිරුර කොපමණ කාලයක් ජලයේ තිබුණේද යන්න මෙම අවස්ථාවේදී තවමත් අනාවරණය වී නොමැත.

කොළඹ නගරයේ බටහිර වෙරළ තීරය දිගේ විහිදෙන ගාලු මුවදොර මුහුදු වෙරළ, දේශීය හා විදේශීය සංචාරකයන් යන දෙපිරිසම බහුලව පැමිණෙන, කොළඹ නගරයේ වඩාත්ම ජනප්‍රිය පොදු ස්ථානවලින් එකකි.

මෙම නඩුව සම්බන්ධයෙන් ඕනෑම අදාළ තොරතුරක් දන්නා පොදු ජනතාවගෙන් ඉදිරිපත් වී පොලිස් විමර්ශනවලට සහාය දෙන ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලා සිටී.

විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම වැඩිදුර තොරතුරු නිකුත් කිරීමට නියමිතය.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ගාල්ල ටෙස්ට් තරගයේ මුදුන් පසුකර ගත් ඉන්දියාව — ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන් බලරහිතව Sinhala

ගාල්ල ටෙස්ට් තරගයේ මුදුන් පසුකර ගත් ඉන්දියාව — ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන් බලරහිතව

ගාල්ල ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වෙන මුල් ටෙස්ට් තරගයේ තීරණාත්මක ආධිපත්‍යය ඉන්දියාව සිය අතට ගෙන ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකා පිතිකරු පෙළට කිසිදු සැලකිය යුතු තර්ජනයක් එල්ල…

16 Aug 2026 Discuss
වියළි කාලගුණය දිස්ත්‍රික්ක හතරක් අතලොස්සේ ගත හෙළමින් ශ්‍රී ලාංකිකයන් 68,000කට අධික සංඛ්‍යාවකට පීඩා Sinhala

වියළි කාලගුණය දිස්ත්‍රික්ක හතරක් අතලොස්සේ ගත හෙළමින් ශ්‍රී ලාංකිකයන් 68,000කට අධික සංඛ්‍යාවකට පීඩා

දිස්ත්‍රික්ක හතරක ජනයා 68,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් උත්සන්න වන්නාවූ වියළි කාළගුණික තත්ත්වයේ දරුණු බලපෑමට ලක්වෙමින් සිටින අතර, උෂ්ණත්වය ශ්‍රීතිජනක මට්ටමට ඉහළ යෑම…

16 Aug 2026 Discuss
තාක්ෂණ හා දුරසංචාර කොටස් මූලික වෙමින් කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ අඛණ්ඩව දෙවන සතිය ද ලාභ ලකුණු කරයි Sinhala

තාක්ෂණ හා දුරසංචාර කොටස් මූලික වෙමින් කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ අඛණ්ඩව දෙවන සතිය ද ලාභ ලකුණු කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ කොටස් වෙළෙඳාම අඛණ්ඩව දෙවන සතිය ද යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින්, සන්නිවේදන සේවා හා තොරතුරු තාක්ෂණ කොටස් වෙළෙඳපොළ ඉහළ නංවත්ම කොළඹ කොටස් හුවමාරුව සිකුරාදා…

16 Aug 2026 Discuss