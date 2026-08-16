කොළඹ ගාලු මුවදොර අසළ හඳුනා නොගත් පිරිමි මළ සිරුරක් මුහුදු වෙරළට ගසා ඒමෙන් සොයා ගනී
කොළඹ නුවර සුප්රසිද්ධ ගාලු මුවදොර මුහුදු වෙරළ ආසන්නයේ හඳුනා නොගත් පිරිමි මළ සිරුරක් ගසා ආ බව පොලීසිය තහවුරු කළේය.
එම ප්රදේශයේ වෙරළ තීරය දිගේ මළ සිරුර සොයා ගැනීමෙන් අනතුරුව බලධාරීන් දැනුවත් කරන ලද අතර, ප්රාදේශීය පොලිස් ඒකකවලින් ක්ෂණික ප්රතිචාරයක් ලැබිණි. මියගිය තැනැත්තාගේ අනන්යතාවය තවමත් තහවුරු කර නොමැති අතර, මරණයට හේතු වූ තත්ත්වයන් නිර්ණය කිරීම සඳහා පරීක්ෂණ දැනට සිදු කරමින් පවතී.
පොලීසිය සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් විධිමත් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති අතර, ලබා ගත හැකි ක්රමවේද භාවිතයෙන් පුද්ගලයා හඳුනා ගැනීමේ කටයුතු අඛණ්ඩව සිදු කෙරේ. සොයා ගැනීමට පෙර මළ සිරුර කොපමණ කාලයක් ජලයේ තිබුණේද යන්න මෙම අවස්ථාවේදී තවමත් අනාවරණය වී නොමැත.
කොළඹ නගරයේ බටහිර වෙරළ තීරය දිගේ විහිදෙන ගාලු මුවදොර මුහුදු වෙරළ, දේශීය හා විදේශීය සංචාරකයන් යන දෙපිරිසම බහුලව පැමිණෙන, කොළඹ නගරයේ වඩාත්ම ජනප්රිය පොදු ස්ථානවලින් එකකි.
මෙම නඩුව සම්බන්ධයෙන් ඕනෑම අදාළ තොරතුරක් දන්නා පොදු ජනතාවගෙන් ඉදිරිපත් වී පොලිස් විමර්ශනවලට සහාය දෙන ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලා සිටී.
විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම වැඩිදුර තොරතුරු නිකුත් කිරීමට නියමිතය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.