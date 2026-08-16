Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අන්තර්ජාල වංචා යෝජනා ක්‍රමයක් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය හදිසි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි

16 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අන්තර්ජාල වංචා යෝජනා ක්‍රමයක් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය හදිසි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි

දෘඩාංග භාණ්ඩ ගැනුම්කරුවන් ඉලක්ක කරගනිමින් මතු වී ඇති නව වංචා යෝජනා ක්‍රමයක් හේතුවෙන්, විශේෂයෙන් ඉදිකිරීම් ක්‍ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් සහ අන්තර්ජාල වේදිකා හරහා නිතිපතා භාණ්ඩ මිලදී ගන්නා පුරවැසියන් අතිශය ප්‍රවේශම් වන ලෙස ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය මහජනතාව වෙත අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර ඇත.

අන්තර්ජාල සාප්පු සවාරිකරුවන්ට එල්ල වන වර්ධනීය තර්ජනයක්

ඩිජිටල් මාර්ග හරහා ඉදිකිරීම් ආශ්‍රිත ද්‍රව්‍ය සහ දෘඩාංග නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීමට උත්සාහ කරන පුද්ගලයන් ඉලක්ක කරගත් වංචනික ක්‍රියාකාරකම් ඉහළ යමින් පවතින බව බලධාරීන් හෙළිදරව් කර ඇත. විශාල මුදල් ප්‍රමාණ සම්බන්ධ වන, නිරන්තරයෙන් තොග ප්‍රමාණවලින් භාණ්ඩ මිලදී ගන්නා ක්‍ෂේත්‍රයක් හිතාමතාම ඉලක්ක කරගෙන මෙම වංචා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක වන බව පෙනේ.

දෘඩාංග භාණ්ඩ පිරිනමන අන්තර්ජාල විකුණුම්කරුවන් සමඟ ගනුදෙනු කිරීමේදී ප්‍රවේශමෙන් සිටින ලෙස පොලිසිය මහජනතාවට අනතුරු අඟවමින්, සැකකළ නොහැකි ගැනුම්කරුවන් රවටා ගැනීමට වංචාකාරයන් විසින් ඉ-වාණිජ්‍යය ක්‍ෂේත්‍රයේ වර්ධනශීලී ජනප්‍රියතාව සූරාකෑමට ලක් කරනු ලබන බව ද සඳහන් කර ඇත.

වැඩිපුරම අවදානමට ලක්වන්නේ කවුරුන්ද

මෙම යෝජනා ක්‍රමයට වඩාත්ම ගොදුරු විය හැකි පිරිස් අතර:

  • අන්තර්ජාලය හරහා ද්‍රව්‍ය සොයාගන්නා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් සහ ඉදිකිරීම් වෘත්තිකයන්
  • සමාජ මාධ්‍ය වෙළඳපොළවල් හෝ වෙබ් අඩවි හරහා දෘඩාංග භාණ්ඩ මිලදී ගන්නා තනි නිවාස හිමිකරුවන්
  • ඩිජිටල් වේදිකා හරහා තොගයෙන් සැපයුම් සොයාගන්නා කුඩා ව්‍යාපාර හිමිකරුවන්

මහජනතාව වෙත පොලිස් උපදෙස්

හුරුපුරුදු නොවන විකුණුම්කරුවන් සමඟ හෝ අසාමාන්‍ය ලෙස ආකර්ෂණීය දීමනා සමඟ ගනුදෙනු කිරීමේදී විශේෂයෙන්, ඕනෑම අන්තර්ජාල ගනුදෙනුවක් සම්පූර්ණ කිරීමට පෙර පූර්වාරක්ෂාකාරී පියවර ගන්නා ලෙස නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන් මහජනතාවට ඉල්ලීමක් කරයි.

අන්තර්ජාල ගනුදෙනුවක් ඉතා හොඳ යැයි පෙනෙන්නේ නම්, එය නිශ්චිතවම සත්‍ය නොවිය හැකි බවත්, ගෙවීමක් සිදු කිරීමට පෙර ඕනෑම විකුණුම්කරුවෙකුගේ නීත්‍යානුකූලභාවය සත්‍යාපනය කිරීම අත්‍යවශ්‍ය බවත් පොලිසිය මහජනතාවට මතක් කර දී ඇත.

සැකසහිත ඕනෑම අන්තර්ජාල ක්‍රියාකාරකමක් හෝ ඇතිවිය හැකි වංචාවක් ප්‍රමාදයකින් තොරව ළඟම පොලිස් ස්ථානයට හෝ නිල පොලිස් සන්නිවේදන නාලිකා හරහා වාර්තා කරන ලෙස පදිංචිකරුවන් දිරිමත් කෙරේ. ඉක්මන් වාර්තා කිරීම, එකම යෝජනා ක්‍රමයට අනෙකුත් අය ගොදුරු වීම වළක්වා ගැනීමට ඉතා වැදගත් බව බලධාරීන් අවධාරණය කරයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කෘත්‍රිම බුද්ධිය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියේදී ශ්‍රී ලංකාව ලාංඡු පදක්කමක් සහ විශේෂ සම්මානයක් දිනාගනී Sinhala

කෘත්‍රිම බුද්ධිය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියේදී ශ්‍රී ලංකාව ලාංඡු පදක්කමක් සහ විශේෂ සම්මානයක් දිනාගනී

කෘත්‍රිම බුද්ධිය පිළිබඳ 2026 ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියේදී (IOAI) ලාංඡු පදක්කමක් සහ විශේෂ සම්මානයක් දිනාගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව සමත් වූ අතර, මෙය ලෝක තලයේ…

16 Aug 2026 Discuss
ඉන්දියාව දෙවන දින තේ වේලාවේ 364/5 දක්වා ළඟා වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රතිරෝධය දක්වයි Sinhala

ඉන්දියාව දෙවන දින තේ වේලාවේ 364/5 දක්වා ළඟා වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රතිරෝධය දක්වයි

පළමු ටෙස්ට් තරගයේ දෙවන දිනයේ ශ්‍රී ලංකාව දිරිමත් ප්‍රතිරෝධයක් දැක්වූ අතර, වේගී පන්දු යවන්නා නුවන්ත සහ කරකැවිලි පන්දු යවන්නා ජයසූරිය ඵලදායී ලෙස ඒකාබද්ධව ක්‍රීඩා…

16 Aug 2026 Discuss
නුවන්ත සහ ජයසූරිය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිරෝධයට නායකත්වය දෙන අතර දෙවන දිනයේ තේ විරාමයේදී ඉන්දියාව 364/5 දක්වා ළඟා වෙයි Sinhala

නුවන්ත සහ ජයසූරිය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිරෝධයට නායකත්වය දෙන අතර දෙවන දිනයේ තේ විරාමයේදී ඉන්දියාව 364/5 දක්වා ළඟා වෙයි

ඉන්දියාවට එරෙහි පළමු ටෙස්ට් තරගයේ දෙවන දිනයේදී ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවන්නන් අලුත් උද්‍යෝගයක් ප්‍රදර්ශනය කළ අතර, නුවන්ත සහ ජයසූරිය දෘඪ ප්‍රතිරෝධයකට නායකත්වය දෙමින්…

16 Aug 2026 Discuss