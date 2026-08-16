ඇමෙරිකාව සහ චීනය තානාපතිවරුන් පත් කරද්දී ශ්රී ලංකාවේ තානාපති මෙහෙයුම් රැසක් නායකත්වයකින් තොරව
ශ්රී ලංකාවේ කැපී පෙනෙන රාජතාන්ත්රික අසමතුලිතතාවයක් එළිදරව් වී ඇති අතර, එක්සත් ජනපදය සහ චීනය යන දෙරටම ශ්රී ලංකාවට සම්පූර්ණ අක්තපත්ර සහිත තානාපතිවරුන් පත් කර ඇති මෙම අවස්ථාවේදීම, දිවයිනේ රජය තමන්ගේම විදේශ මෙහෙයුම් රැසකට ස්ථිර නායකයන් පත් නොකර තිබේ.
ප්රධාන බලවතුන් කොළඹ රාජකාරිය ප්රමුඛතාවයක් ලෙස සලකයි
වොෂිංටනය සහ බීජිං යන දෙපාර්ශ්වයම ශ්රී ලංකාව සමඟ ද්විපාර්ශ්වික සබඳතාවලට ලබා දෙන උපායමාර්ගික වැදගත්කම ඔප්පු කරමින් කොළඹ තම තානාපති කාර්යාල සේවා කරන තානාපතිවරුන් යටතේ පවත්වාගෙන යයි. ඉන්දියන් සාගරයේ ප්රධාන නාවික මාර්ගවල හරස් මංසලය කරා පිහිටි දිවයින මෑත වසරවලදී ගෝලීය බලවතුන්ගේ දැඩි අවධානයට ලක්ව ඇති අතර, මෙම පියවර එහි වර්ධනය වන භූ-දේශපාලනික වැදගත්කම අවධාරණය කරයි.
ශ්රී ලංකා මෙහෙයුම් නායකත්වයකින් තොරව
ඊට සම්පූර්ණ වශයෙන් පරස්පර ලෙස, ශ්රී ලංකාවේ රාජතාන්ත්රික මෙහෙයුම් රැසකට තාවකාලික ප්රධානීන් හෝ මහ කොමසාරිස්වරුන් පත් නොකර පවතී. මෙම ධුර ස්ථිර ප්රධානීන් නොමැතිකම රටේ අවශ්යතා ඵලදායී ලෙස නියෝජනය කිරීමේ, ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡාවල නිරත වීමේ සහ විදේශගත වූ තම පුරවැසියන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමේ හැකියාව පිළිබඳ බරපතල සැකයන් මතු කරයි.
ස්ථිර තානාපතිවරයෙකු නොමැති රාජතාන්ත්රික මෙහෙයුම් සාමාන්යයෙන් කළමනාකරණය කෙරෙන්නේ ජ්යෙෂ්ඨ රාජතාන්ත්රිකයෙකු නොවන, ඉහළ මට්ටමේ රාජතාන්ත්රික කටයුතු ආරම්භ කිරීමට අවශ්ය බලය හෝ ෘජු ප්රවේශය නොතිබිය හැකි, කාර්යාභාරී නිලධාරීවරයෙකු විසිනි.
රජයේ ප්රමුඛතාවයන් පිළිබඳ ප්රශ්න
මෙම තත්ත්වය ප්රධාන රාජතාන්ත්රික ධුර පිරවීමේදී රජය තුළ හදිසිතාවක් නොමැති බව විවේචකයන් විස්තර කරන දෙයට අවධානය යොමු කර ඇත. ශ්රී ලංකාවේ තානාපති පත්වීම් ඓතිහාසිකව දේශපාලන සලකා බැලීම් මත බලපෑ ඇති අතර, ධූරයන් සමහරක් වෘත්තීය රාජතාන්ත්රික ප්රවීණතාව මත නොව, ලෙහෙසිව, පක්ෂ පාලකයන්ට ත්යාගයක් ලෙස ලබා දෙනු ලැබේ.
ශ්රී ලංකාව සියුම් ආර්ථික සුවය ලබාගැනීමක් මෙහෙයවමින්, සංවර්ධන මූල්යකරුවන්, වෙළඳ හවුල්කරුවන් සහ ද්විපාර්ශ්වික සන්ධිගතවූවන් ඇතුළු බහු ජාත්යන්තර හවුල්කරුවන් සමඟ සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට උත්සාහ කරන මෙම නිර්ණායක අවස්ථාවේ, ජ්යෙෂ්ඨ රාජතාන්ත්රිකයන් නොමැතිකම රටේ විදේශ ප්රතිපත්ති අරමුණු බාධා කළ හැකිය.
ශක්තිමත් රාජතාන්ත්රික තිර ඉල්ලා සිටින මොහොතක්
ශ්රී ලංකාවේ වත්මන් විදේශ ප්රතිපත්ති ප්රමුඛතාවයන් අතර:
- ද්විපාර්ශ්වික ණය හිමිකරුවන් සමඟ ණය ප්රතිව්යුහගත කිරීමේ ගිවිසුම් ඉදිරිපත් කිරීම
- ආර්ථික සුවය ලෙස ළඟා කිරීමට ෘජු විදේශ ආයෝජන ආකර්ෂණය කිරීම
- ප්රධාන වෙළඳ පොළවල් තුළ වෙළඳ හවුල්කාරිත්වයන් ශක්තිමත් කිරීම
- තරඟකාරී ගෝලීය බලවතුන් අතර ප්රවේශමෙන් සමතුලිත විදේශ ප්රතිපත්තියක් පවත්වා ගැනීම
ඵලදායී රාජතාන්ත්රිකත්වයට අවශ්ය වන්නේ කඩදාසිවල ප්රතිපත්ති පමණක් නොව, ක්ෂේත්රයේ දක්ෂ නියෝජිතයන් — සංචාරක රටවල ඉහළම රාජ්ය මට්ටමේ ජාතිය වෙනුවෙන් කතා කිරීමට බලගන්වන ලද පුද්ගලයන් — ද වේ.
කොළඹ, වොෂිංටනය සහ බීජිං යන නගරවලින් තානාපතිවරුන් ආදරයෙන් පිළිගන්නා මෙම මොහොතේ, ශ්රී ලංකාවේ හඬ ලොව පුරා අගනගරවල පැහැදිලිව ඇසෙන බව සහතික කිරීමට, ඒ හා සමාන බැරෑරුම් සහ කාලෝචිත රාජතාන්ත්රික පත්වීම් සිදු කිරීමට රජය මත දැන් පීඩනය පැනනැගී ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.