ශුබ්මාන් ගිල් විවේචනයට ලක්වෙයි — ඉන්දියානු කපිතාන්ගේ ක්රීඩා රටාව හා නායකත්වය ගැන රසිකයන් ප්රශ්න කරයි
ඉන්දියානු ක්රිකට් කපිතාන්වරයාට එරෙහිව විවේචනය තීව්ර වෙයි
ඉන්දියානු ක්රිකට් කණ්ඩායමේ කපිතාන් ශුබ්මාන් ගිල් දැඩි විවේචනයකට ලක්වෙමින් සිටින අතර, ජාතික කණ්ඩායමේ නායකත්වය දරමින් ඔහු ලබා දෙන මෑත කාලීන දේශීය ක්රීඩා දස්කම් පිළිබඳ අප්රසාදය පළ කරමින් රසිකයන් විශාල සංඛ්යාවක් සමාජ මාධ්ය වෙත යොමු වී තිබේ.
රසිකයන්ගේ කෝපය උතුරා යයි
"ගිල්ට මොකද වෙලා තියෙන්නේ?" යන ප්රශ්නය වටා ගොඩනැගෙන හැෂ්ටැගය හා ජනමතය ක්රිකට් ආධාරකරුවන් අතර පුළුල් ලෙස ව්යාප්ත වෙමින් පවතින අතර, ලොව වඩාත්ම සූක්ෂ්මව නිරීක්ෂණය කෙරෙන ක්රිකට් කණ්ඩායම්වලින් එකක නායකත්වය දරන තරුණ කපිතාන්වරයා ලෙස පිත්තෙන් ශ්රේෂ්ඨත්වය ඔප්පු කිරීමේ හා නායකත්ව තීරණ ගැනීමේ හැකියාව පිළිබඳ ක්රමයෙන් ගැඹුරු වන කනස්සල්ලක් එයින් පිළිබිඹු වෙයි.
ඉන්දියාව දැඩි ජාත්යන්තර කාලසටහනක් හමුවේ ඉදිරියට යන විට, ඔහුගේ ස්ථාවරත්වය, ක්රීඩා රටාව සහ උපාය මාර්ගික තේරීම් ගැන රසිකයන් නිශිත ප්රශ්න මතු කරමින්, හදිසි වැඩිදියුණුවක් ඉල්ලා සිටිති.
කපිතාන් ධුරයේ බර
ඉන්දියානු ජාතික ක්රිකට් කණ්ඩායමේ නායකත්වය ලොව ක්රීඩා ක්ෂේත්රයේ වැඩිම පීඩනයට ලක්වන තනතුරු අතරින් එකක් ලෙස පොදුවේ සලකනු ලබන අතර, නායකත්ව ගමනේ සාපේක්ෂව මුල් අවධියේ සිටින ගිල්, ඒ ධූරය හා බැඳුණු දැඩි නිරීක්ෂණය සෘජුවම අත්විඳිමින් සිටියි.
- මෑත ප්රතිසන්ධිවල ඔහුගේ පිතිකරණ ප්රතිඵල පිළිබඳ රසිකයන් විවේචනය කර ඇත
- ක්රීඩාංගණයේ දී ගනු ලැබූ උපාය මාර්ගික තීරණ පිළිබඳ ප්රශ්න මතු වී ඇත
- කපිතාන්වරයාට එරෙහිව සමාජ මාධ්ය වේදිකාවල නිෂේධාත්මක අදහස් රාශියක් ඇතිවී ඇත
චරිත බලය අත්හදා බැලෙයි
විවේචනය දැඩි වුවද, පුද්ගලික ක්රීඩා දස්කම් හා කණ්ඩායම් කළමනාකරණය යන දෙආකාරයෙන්ම බරක් දරන කපිතාන්වරුන්ට දුර්වල ක්රීඩා රටාවේ කාලපරිච්ඡේද ඇතිවීම අසාමාන්ය නොවන බව ක්රිකට් විශ්ලේෂකයන් රාශියක් පෙන්වා දෙති. ගිල්ට තම විවේචකයන් නිහඬ කර ඉන්දියාවේ නායකයා ලෙස තම අධිකාරිය නැවත තහවුරු කළ හැකිද යන්න තීරණය කිරීමේදී ඉදිරි තරඟ ඉතාමත් තීරණාත්මක වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
සමාජ මාධ්යවල රසිකයන්ගේ ජනමතය කෙළින්ම ප්රකාශ වී ඇති අතර, ජාත්යන්තර ක්රිකට්හි මෙම මට්ටමේ ඉන්දීය කණ්ඩායම මෙහෙයවීමේ ඉල්ලීම් ඉටු කිරීමට ගිල් සූදානම්ද යන්න බොහෝ දෙනා ප්රශ්න කරති.
උප මහාද්වීපයේ ක්රිකට් දැවැන්තයාගේ ගෙවී යාම සමීපව නිරීක්ෂණය කරන ශ්රී ලාංකික ක්රිකට් රසිකයන් සඳහා, ඉන්දියාවේ අභ්යන්තර ගැටලු විශේෂ කුතුහලයකින් නරඹනු ලැබෙනු ඇත. විශේෂයෙන්ම කලාපීය තරඟකාරිත්වය ආසියානු ක්රිකට් පරිදර්ශනය හැඩගස්වා ගෙන යාම අඛණ්ඩව සිදු වන අද වකවානුවේ දී මෙය වඩාත් වැදගත් වෙයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.