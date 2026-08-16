වෙරිටේ රිසර්ච් සමීක්ෂණයට අනුව ආර්ථික විශ්වාසය පසුබෑමත් සමඟ ශ්රී ලංකා රජයට ලැබෙන මහජන සහය 50%ට පහත වැටේ
මෑතකදී සිදු කරන ලද වෙරිටේ රිසර්ච් මහජන මත සමීක්ෂණයකින් හෙළිවන පරිදි, රටේ ආර්ථික දිශාව පිළිබඳ ක්රමයෙන් වර්ධනය වන කනස්සල්ල හේතුවෙන් ශ්රී ලංකා රජය කෙරෙහි මහජන අනුමැතිය 50%ක් දක්වා පහළ වැටී ඇති අතර, මහජන හැඟීම් සැලකිය යුතු ලෙස මෘදු වී ඇත.
අනුමැතිය ශ්රේණිගත කිරීම පහළට
ස්වාධීන පර්යේෂණ හා උපදේශන ආයතනයක් වන වෙරිටේ රිසර්ච් විසින් සිදු කරන ලද මෙම සමීක්ෂණය හෙළි කරන්නේ, දැනට ප්රතිචාර දැක්වූවන්ගෙන් හරියටම අඩක් රජයේ කාර්යසාධනය ගැන සතුටු බවයි — රටේ ඓතිහාසික මූල්ය කඩා වැටීමෙන් පසු ශ්රී ලාංකිකයන් ප්රකෘතිය කරා ගමන් කරන මෙම අවස්ථාවේ, ජනතාව අතර වැඩෙන නොසතුටු බව පිළිබිඹු කරන පහළ යාමකි.
අනුමැතිය පහළ වැටීම රජය සඳහා වැදගත් සන්ධිස්ථානයකි. ආර්ථික ස්ථාවරත්වය ලබා ගැනීමේ අපේක්ෂාවෙන් පෝෂිත වූ, ධූරකාලයේ මුල් අවධියේදී රජය ශක්තිමත් මහජන සහයෝගයක් භුක්ති විඳ සිටියේය.
ආර්ථික වර්ධනය පිළිබඳ විශ්වාසය දුර්වල වෙමින්
රජය ලැබෙන අනුමැතිය පහළ වැටීමට සමගාමීව, සමීක්ෂණය ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික අනාගතය පිළිබඳ මහජන විශ්වාසය පුළුල් ලෙස දුර්වල වී ඇති බව පෙන්නුම් කරයි. ආර්ථික ප්රකෘතියේ වේගය හා දිශාව පිළිබඳව පුරවැසියන් ක්රමයෙන් සැකසහිත ස්ථාවරයක් ගනිමින් සිටින අතර, එම ආකල්පය රජයේ ජනප්රියතාව පහළ යාමට සෘජුවම දායක වන්නට ඉඩ තිබේ.
සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් දිනෙන් දින දැනෙන ආර්ථික බාධා ඉවත් කරමින්, ජාත්යන්තර ණය ප්රතිව්යුහගත කිරීමේ වගකීම් සහ රාජ්ය මූල්ය ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාවලිය කළමනාකරණය කළ යුතු ප්රතිපත්ති立案කරුවන් ඉදිරියේ ඇති සියුම් සමතුලිතතාවය මෙම සොයාගැනීම් ඉස්මතු කරයි.
රජය සඳහා අනතුරු සංඥාවක්
දේශපාලන විශ්ලේෂකයන් 50% සීමාව තීරණාත්මක මිණුම් දණ්ඩක් ලෙස දකිනු ඇත. බහුතර අනුමැතියෙන් පහළට වැටීම රජය ඉදිරියේ ඇති ගැඹුරු අභියෝග පෙන්නුම් කළ හැකි අතර, ජනතාව පොරොන්දු වූ ආර්ථික දියුණුව ඇත්ත වශයෙන්ම සිදු වෙමින් තිබේද යන්න ගැන වැඩි අවධානයක් යොමු කරමින් සිටිති.
- වෙරිටේ රිසර්ච් සමීක්ෂණයට අනුව, රජය ලැබෙන අනුමැතිය දැනට 50%ක් ලෙස පවතී.
- රටේ ආර්ථික අනාගතය පිළිබඳ මහජන විශ්වාසය, අනුමැතිය පහළ යාමත් සමඟ දුර්වල වී ඇත.
- ශ්රී ලංකාවේ අර්බුදයෙන් පසු ආර්ථික ප්රකෘතිය හා සම්බන්ධ කාංසාව ප්රතිඵල තුළ පිළිබිඹු වේ.
වෙරිටේ රිසර්ච් සමීක්ෂණය ශ්රී ලංකාවේ මහජන මනෝගතිය මනින වැදගත් මාපකයක් ලෙස සේවය කරන අතර, රට ආර්ථික හා දේශපාලන අභියෝගවල ඊළඟ අදියර දෙස බලන විට, එහි නවතම සොයාගැනීම් රජයේ නිලධාරීන් සහ විරුද්ධ පක්ෂ දෙකෙන්ම සමීප අවධානයට ලක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.