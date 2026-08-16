චීන අපරාධ කණ්ඩායම් අග්නිදිග ආසියාව අතහැර ශ්රී ලංකාව නව මෙහෙයුම් කඳවුරක් ලෙස ඉලක්ක කරයි
අග්නිදිග ආසියාව පුරා දැඩි වූ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ මෙහෙයුම්වලට මුහුණ දුන් චීන සංවිධිත අපරාධ ජාල, ඒවායේ නීති විරෝධී කටයුතු සඳහා උපාය මාර්ගික නව මධ්යස්ථානයක් ලෙස ශ්රී ලංකාව කෙරෙහි ක්රමයෙන් අවධානය යොමු කරමින් සිටී — ආරක්ෂක විශ්ලේෂකයන් මෙය පරාජයක් ලෙස නොව, විස්ථාපනයක් ලෙස හඳුන්වයි.
පසු බැසීමක් නොව, සැලසුම් සහගත ස්ථාන මාරුවක්
ඉන්දු-පැසිෆික් කලාපයේ ජාත්යන්තර අපරාධ ක්රියාකාරකම් නිරීක්ෂණය කරන විශේෂඥයන් අනතුරු අඟවන්නේ, මියන්මාරය, කාම්බෝජය සහ පිලිපීනය වැනි රටවල සාම්ප්රදායික ගිනිකොනු කඳවුරුවලින් පිටුවහල් කරනු ලැබූ චීන අපරාධ කණ්ඩායම් සඳහා ශ්රී ලංකාව කැමැත්තෙන් ම තෝරා ගනු ලබන ගමනාන්තයක් බවට පත් වෙමින් පවතින බවය. මෙම ජාල සිය මෙහෙයුම් විසිරුවා හරිනු වෙනුවට, සිය සංවිධානාත්මක ව්යුහය හා අපරාධ ප්රවීණතාව රඳවා ගනිමින්, නව පරිසරවලට ඉක්මනින් අනුවර්තනය වෙමින් ස්ථාන මාරු වෙයි.
මෙම සංසිද්ධිය "ආසියානු අපරාධ සියවස" ලෙස විශ්ලේෂකයන් නම් කර ඇති පුළුල් ප්රවණතාවක කොටසක් ලෙස දැඩිව නිරීක්ෂණය කෙරේ. එහිදී චීන සංවිධිත අපරාධය හා සම්බන්ධ සංකීර්ණ අපරාධ ව්යාපාර, ආසියාව පුරා පාතාළ ලෝකය නැවත හැඩගස්වමින්, ඒවා හමු වන ඕනෑම තැනක පාලනයේ හිඩැස්, දුර්වල නියාමන රාමු සහ ආර්ථික අවදානම් සූරා කෑමට කටයුතු කරයි.
ශ්රී ලංකාව ඇයි?
මෙම ජාල ශ්රී ලංකාව කෙරෙහි ඇති කැමැත්ත අහම්බයක් නොවේ. 2022 මූල්ය අර්බුදයෙන් පසු ඇරඹුණු රටේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත් වීම, ප්රධාන ඉන්දියන් සාගර නාවික මාර්ග දිගේ රටේ උපාය මාර්ගික පිහිටීම, සහ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ක්ෂේත්රයේ ඇතැම් ආයතනික දුර්වලතා, ශ්රී ලංකාව ආකර්ෂණීය ඉලක්කයක් බවට පත් කර ඇත. රාජ්ය ධාරිතාව දිගු වී ඇති සහ අධීක්ෂණ යාන්ත්රණ තවමත් නොහැදුණු පරිසරයන් සොයා ගැනීමට අපරාධ කණ්ඩායම් හුරු ය.
එයට අමතරව, ශ්රී ලංකාවේ වර්ධනය වෙමින් පවතින සංචාරක කර්මාන්තය, පුළුල් වෙමින් ඇති ඩිජිටල් ආර්ථිකය, සහ සැලකිය යුතු ජාත්යන්තර貨物 ප්රමාණයක් හසුරුවන වරාය — මේ ඔස්සේ මුදල් විශුද්ධිකරණය, සයිබර් වංචා මෙහෙයුම්, මිනිස් ජාවාරම හෝ මත්ද්රව්ය ජාවාරම මගින් සංවිධිත අපරාධවලට ඇතුළු වීමට විවිධ මාර්ග සපයයි.
අග්නිදිග ආසියානු රටාව අනුකරණය කරන ලකුණු
ශ්රී ලංකාවේ නිරීක්ෂණය වෙමින් පවතින මෙහෙයුම් රටාවන්, අග්නිදිග ආසියාවේ චීන අපරාධ ජාල විසින් ඊට පෙර යොදා ගත් ශිල්පීය ක්රමවලට ඉතා සමාන බව ආරක්ෂක විශ්ලේෂකයන් සඳහන් කරයි. ඒවා අතර:
- නීතිවිරෝධී ආදායම් සෝදා පිරිසිදු කිරීම සඳහා හෝටල්, කැසිනෝ සහ අන්තර්ජාල ක්රීඩා මෙහෙයුම් වැනි වාස්තවිකව නීත්යානුකූල ව දිස්වන ව්යාපාර ස්ථාපිත කිරීම
- ආවරණය හා ආරක්ෂාව සැලසීම සඳහා දේශීය මධ්යස්ථකරුවන් හා දූෂිත නිලධාරීන් බඳවා ගැනීම
- දේශීය හා විදේශීය පුරවැසියන් යන දෙඅංශයම සූරා කෑමට සයිබර් වංචා සංකීර්ණ පවත්වා ගෙන යාම
- නියාමකයන්ගේ ඇසට නොවැටෙන ලෙස දේශසීමා හරහා මුදල් ගෙනයාමට අනෞපචාරික මූල්ය නාලිකා භාවිත කිරීම
බලධාරීන්ට අනතුරු ඇඟවීමක්
කලාපයේ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ හා බුද්ධි අංශ, මෙම ජාල ගැඹුරින් මුල් බැස ගැනීමට පෙර තර්ජනය真剣 ව ගන්නා ලෙස ශ්රී ලංකා බලධාරීන් කෙරෙහි බල කරමින් සිටී. කාම්බෝජය හා මියන්මාරයේ ඓතිහාසික ආදර්ශය, සංවිධිත අපරාධය එකවරක් ගොඩ නැගුණු පසු දේශීය ආර්ථිකයන් සහ රාජ්ය ආයතන කෙතරම් ඉක්මනින් ග්රාස කළ හැකිද යන්න ප්රත්යක්ෂ ව පෙන්නුම් කරයි.
විස්ථාපනය මිස, පරාජය නොවේ — මෙම කණ්ඩායම්වල මෙහෙයුම් මූලධර්මය එයයි. පීඩනය යෙදෙන විට ඒවා අතුරුදහන් නොවේ — ඒ වෙනුවට
අදාළ වීඩියෝව
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.