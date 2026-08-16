Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ සෘජු ආයෝජනයට ඕස්ට්‍රේලියානු ආයෝජකයින්ගේ තදබල කැපවීමක්

16 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ සෘජු ආයෝජනයට ඕස්ට්‍රේලියානු ආයෝජකයින්ගේ තදබල කැපවීමක්

ශ්‍රී ලංකා-ඕස්ට්‍රේලියා ආර්ථික සබඳතාවල නව පරිච්ඡේදයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ සෘජු ආයෝජන අවස්ථා ලුහුබැඳීමට ඕස්ට්‍රේලියානු ආයෝජකයින්ගේ පිරිසක් නිල වශයෙන් කැපවීම ප්‍රකාශ කර ඇති අතර, එය දෙරට අතර ආර්ථික සබඳතා තවත් ශක්තිමත් කිරීමේ වැදගත් පියවරක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

ආයෝජක අවධානය ප්‍රධාන අංශ කෙරෙහි යොමු වේ

මෙම ප්‍රකාශනය, ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රකාශනය සහ විදේශ සෘජු ආයෝජනයන් සඳහා ආකර්ෂණීය ගමනාන්තයක් ලෙස එහි ඇති හැකියාව පිළිබඳ ඕස්ට්‍රේලියානු ව්‍යාපාරික කවයන්ගේ වැඩෙන විශ්වාසය පිළිබිඹු කරයි. ඕස්ට්‍රේලියානු ප්‍රාග්ධනය ක්‍රමයෙන් දිවයින කාර්යසාධ්‍ය හා පොරොන්දු සහගත වෙළඳපොළක් ලෙස දෙස බලන බව මෙම කැපවීම ඉඟි කරයි.

පසුගිය වසරවල සිදු වූ සිය ඉතිහාසයේ නොවූ විරූ ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු ආයෝජක විශ්වාසය නැවත ගොඩනඟා ගැනීමට දැඩි උත්සාහයක් දරන ශ්‍රී ලංකාවට මෙම අලුත් ජාත්‍යන්තර අවධානයෙන් සැලකිය යුතු ප්‍රයෝජනයක් ලැබෙනු ඇත. ඕස්ට්‍රේලියානු ආයෝජකයින්ගේ කැපවීම, රටේ ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහන සහ ස්ථාවරකරණ උත්සාහයන් කෙරෙහි ඇති විශ්වාසයේ ප්‍රකාශනයක් ලෙස සැලකේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රකාශනය සඳහා වැදගත්කම

විදේශ සෘජු ආයෝජන誘치 ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල් ආර්ථික ප්‍රකාශන උපාය මාර්ගයේ ශිලාසනයක් ලෙස පවතී. ඕස්ට්‍රේලියාව වැනි ස්ථාපිත ආර්ථිකයන්ගෙන් ලැබෙන ආයෝජන ප්‍රවාහයන්, රැකියා නිර්මාණය, තාක්ෂණ හුවමාරුව සහ රට පුරා ප්‍රධාන කර්මාන්ත සංවර්ධනය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට දායක වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ උපායශීලී භූගෝලීය පිහිටීම, දක්ෂ ශ්‍රම බලකාය සහ වැඩිදියුණු වෙමින් පවතින ව්‍යාපාරික පරිසරය ඇතුළු ශක්තීන් විදේශ ආයෝජකයින්ට සහ ජාත්‍යන්තර හවුල්කරුවන්ට ඉදිරිපත් කිරීමට රජය ක්‍රියාශීලීව නිරත වෙමින් සිටී.

අනාගතය දෙසට

දෙරට ඉදිරියට ගමන් කරන විට, ඕස්ට්‍රේලියානු ආයෝජකයින්ගේ මෙම කැපවීම ඉදිරි මාසවලදී සංයුක්ත ව්‍යාපෘති සහ හවුල්කාරිත්වයන් බවට පරිණාමය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය බලධාරීන් සහ ව්‍යාපාරික නායකයින් මෙම සංවර්ධනය ඕනෑකමින් පිළිගනිමින්, ශ්‍රී ලංකාව හා ඕස්ට්‍රේලියාව අතර තිරසාර හා අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් ප්‍රයෝජනදායක ආයෝජන සබඳතාවක් සඳහා දොර හෙළිදරව් වනු ඇතැයි අශාවෙන් සිටිති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එක්ස්-ප්‍රෙස් පර්ල් පාරිසරික ව්‍යසනය සම්බන්ධයෙන් යුක්තිය ඉටු කරන ලෙස කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණෝ රජයෙන් ඉල්ලා සිටිති Sinhala

එක්ස්-ප්‍රෙස් පර්ල් පාරිසරික ව්‍යසනය සම්බන්ධයෙන් යුක්තිය ඉටු කරන ලෙස කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණෝ රජයෙන් ඉල්ලා සිටිති

කොළඹ අගරදගුරු අතිඋතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණෝ, එක්ස්-ප්‍රෙස් පර්ල් නෞකා ව්‍යසනය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ සමුද්‍රීය තීරයට සිදු වූ දීර්ඝකාලීන පාරිසරික…

16 Aug 2026 Discuss
පිව් සමීක්ෂණයෙන් හෙළිවේ — ශ්‍රී ලංකාව බංග්ලාදේශය ගැන ඉන්දියාවට වඩා හිතකාමී ආකල්පයක් දරයි Sinhala

පිව් සමීක්ෂණයෙන් හෙළිවේ — ශ්‍රී ලංකාව බංග්ලාදේශය ගැන ඉන්දියාවට වඩා හිතකාමී ආකල්පයක් දරයි

වොෂින්ටන් මූලස්ථානය කරගත් පිව් රිසර්ච් සෙන්ටරය විසින් පවත්වන ලද නව සමීක්ෂණයකින් දකුණු ආසියාතික රාජ්‍යයන් බංග්ලාදේශය පිළිබඳව දරන මතයන්හි කැපී පෙනෙන වෙනස්කම්…

16 Aug 2026 Discuss
කැළඹීම හා සංසුන්භාවය අතර: ශ්‍රී ලංකාවේ නව දේශපාලන හා ආර්ථික යථාර්ථය හරහා ගමන් කිරීම Sinhala

කැළඹීම හා සංසුන්භාවය අතර: ශ්‍රී ලංකාවේ නව දේශපාලන හා ආර්ථික යථාර්ථය හරහා ගමන් කිරීම

පරිවර්තනයක් අත්විඳින ජාතියක් ශ්‍රී ලංකාව තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයක සිටී — මෑත ඉතිහාසයේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයන්ගෙන් එකක් ජය ගත් රටක් ලෙස, එහෙත් තවමත්…

16 Aug 2026 Discuss