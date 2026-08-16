පිව් සමීක්ෂණයෙන් හෙළිවේ — ශ්රී ලංකාව බංග්ලාදේශය ගැන ඉන්දියාවට වඩා හිතකාමී ආකල්පයක් දරයි
වොෂින්ටන් මූලස්ථානය කරගත් පිව් රිසර්ච් සෙන්ටරය විසින් පවත්වන ලද නව සමීක්ෂණයකින් දකුණු ආසියාතික රාජ්යයන් බංග්ලාදේශය පිළිබඳව දරන මතයන්හි කැපී පෙනෙන වෙනස්කම් හෙළිවී ඇති අතර, ශ්රී ලංකාව එම රටට වඩාත් හිතකාමී ලෙස සලකන අසල්වැසි රාජ්යයන් අතර ඉදිරියෙන් ඇති බව දැනගන්නට ලැබේ.
මූලික සොයාගැනීම්
පිව් සමීක්ෂණයට අනුව, ශ්රී ලාංකිකයන්ගෙන් සියයට 56ක් බංග්ලාදේශය පිළිබඳව ධනාත්මක ආකල්පයක් දරන අතර, හිතකාමී හැඟීම් අතින් ශ්රී ලංකාව ඉන්දියාවට වඩා ඉදිරියෙන් සිටී. පාකිස්තානය සියයට 66ක් සමඟ ඉහළම ධනාත්මක ශ්රේණිගත කිරීම වාර්තා කළ අතර, ඉන්දියාව සියයට 25ක් පමණ වූ සැලකිය යුතු ලෙස අඩු අගයක් ලබා ගත්තේය.
මෙම සොයාගැනීම් දකුණු ආසියාව තුළ පවතින සංකීර්ණ කලාපීය සබඳතා ජාලය ඉස්මතු කරන අතර, භූගෝලීය ආසන්නතාව සහ ජනතාවගේ හිතකාමී ආකල්ප අතර සෑම විටම සෘජු සම්බන්ධතාවක් නොපවතින බව ද පෙන්නුම් කරයි.
කලාපීය බෙදීමක්
කලාපයේ පුළුල් භූ දේශපාලන ගතිකතාවන් සැලකිල්ලට ගත් කල, ඉන්දියාව සහ පාකිස්තානයේ සංඛ්යා අතර පවතින වෙනස විශේෂයෙන් ද්රවශීලීය. ඉන්දියාව සහ බංග්ලාදේශය දිගු භූ සීමාවක් හා පුළුල් ආර්ථික සම්බන්ධතා හවුල් කරගනිමින් සිටියද, සමීක්ෂණයට ලක් වූ ඉන්දියානුවන් හතරෙන් එකෙක් පමණක් බංග්ලාදේශය ගැන ධනාත්මක ආකල්පයක් ප්රකාශ කළේය.
පාකිස්තානය, බංග්ලාදේශය සමඟ පොදු දේශ සීමාවක් නොමැති වූවද, 1971 නිදහස් සංග්රාමයට දිවෙන ඓතිහාසිකව සංකීර්ණ සම්බන්ධතාවක් ඇතිව ද, සමීක්ෂණය කරන ලද රටවල් තුන අතරින් ඉහළම හිතකාමී ශ්රේණිගත කිරීම වාර්තා කළේය.
ශ්රී ලංකාවේ ස්ථාවරය
ශ්රී ලංකාව ලබාගත් සියයට 56ක හිතකාමී ශ්රේණිගත කිරීම, කොළඹ සහ ඩාකා අතර පවතින සාමාන්යයෙන් ස්ථාවර ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා පිළිබිඹු කරයි. දෙරාජ්යයම රාජ්යතාන්ත්රික හා වාණිජ සම්බන්ධතා පවත්වාගෙන ඇති අතර, දකුණු ආසියානු කලාපීය සහයෝගිතා සංගමය ඇතුළු කලාපීය සංවිධාන කිහිපයකම සාමාජිකත්වය දරයි.
පිව් රිසර්ච් සෙන්ටරය ලෝකයේ ප්රමුඛතම ස්වාධීන මහජන මත විමසුම් ආයතනයක් ලෙස පුළුල් ලෙස පිළිගැනෙන අතර, ජාත්යන්තර සංජානනය පිළිබඳ එහි සමීක්ෂණ රජයන් හා විශ්ලේෂකයන් විසින් සමීපව අධ්යයනය කරනු ලැබේ.
බංග්ලාදේශය දේශපාලන හා ආර්ථික වශයෙන් ගතිකව පවතින වත්මන් සන්දර්භය තුළ දකුණු ආසියානු අසල්වැසි රාජ්යයන් සමඟ සිය සබඳතා සකස් කරගන්නා මෙම අවස්ථාවේ, මෙම ප්රතිඵල කලාපය පුරා ප්රතිපත්ති立案 කරන්නන්ගේ අවධානය ආකර්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.