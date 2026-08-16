Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කැළඹීම හා සංසුන්භාවය අතර: ශ්‍රී ලංකාවේ නව දේශපාලන හා ආර්ථික යථාර්ථය හරහා ගමන් කිරීම

16 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කැළඹීම හා සංසුන්භාවය අතර: ශ්‍රී ලංකාවේ නව දේශපාලන හා ආර්ථික යථාර්ථය හරහා ගමන් කිරීම

පරිවර්තනයක් අත්විඳින ජාතියක්

ශ්‍රී ලංකාව තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයක සිටී — මෑත ඉතිහාසයේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයන්ගෙන් එකක් ජය ගත් රටක් ලෙස, එහෙත් තවමත් ප්‍රතිසංස්කරණ, දේශපාලන නැවත පෙළගැස්වීම් සහ මහජන අපේක්ෂාවන්ගේ අනිත්‍ය රිද්මයන් සමග දිගින් දිගටම ගනුදෙනු කරමිනි. දිවයින පුරා පවතින හැඟීම, තියුණු කාංසාවේ මොහොතින් මොහොත අතරමැද, සැළකිල්ලෙන් යුත් බලාපොරොත්තුවකි.

අස්ථාවරත්වයේ හා නිශ්චලතාවයේ චක්‍ර

ශ්‍රී ලාංකික දේශපාලනය හා ආර්ථිකය නිරීක්ෂණය කරන්නන්, අර්බුදයෙන් පසු යුගයේ කැපී පෙනෙන රටාවක් ක්‍රමයෙන් ගොඩනැගෙනු දක්නා ලැබේ — හදිසි විචල්‍යතාවයේ ආවේගයන් මගින් බිඳ දැමෙන, සාපේක්ෂ සන්සුන්භාවයේ කෙටි කාලපරිච්ඡේදයන්. මූල්‍ය වෙළඳපොළ, දේශපාලන කතිකාව හෝ මහජන හැඟීම් වේවා, රාජ්‍යය බිඳෙලිය හැකි ස්ථාවරත්වය හා අළුත් අවිනිශ්චිතතාව අතර ඉදිරි පසු වන්නාක් සේ පෙනේ.

මෙම රිද්මය අහම්බෙන් සිදු වූවක් නොවේ. රජය ප්‍රතිසංස්කරණ න්‍යාය පත්‍රය සහ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල වැනි ජාත්‍යන්තර ණය දෙන්නන් සමග සහයෝගිතාව පිළිබඳ විශ්වාසය ප්‍රකාශ කළත්, තවමත් නිරාකරණය නොවූ ගැඹුරු ව්‍යුහාත්මක අභියෝගයන් එය පිළිබිඹු කරයි.

දේශපාලන භූ දර්ශනය වෙනස් වෙමින්

දේශපාලන පරිසරය ඉතා ශීඝ්‍රයෙන් විකාශනය වෙමින් පවතී. නව සන්ධාන පරීක්ෂාවට ලක් වෙමින් තිබේ, ආයතන කෙරෙහි මහජන විශ්වාසය සීමිතව පවතී, දශක ගණනාවක කැඩුණු පොරොන්දු වලින් පසු රාජ්‍ය මැතිවරණ ජනතාව වඩාත් විවේචනාත්මක ලෙස කටයුතු කරන්නක් සේ පෙනේ. බලයේ සිටින්නන්ට දෛනික ජීවිතයට ස්පෘශ්‍ය වැඩිදියුණු කිරීම් ගෙන ඒමට හැකිද යන්න ජනතාව සූක්ෂ්මව නිරීක්ෂණය කරයි.

බොහෝ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ සිත්හි ඇති ප්‍රශ්නය, ආර්ථිකය යථා තත්ත්වයට පත් වේද යන්න පමණක් නොව, දේශපාලන සංස්කෘතිය ම සැබෑ පරිවර්තනයකට හැකියාව ඇත්ද යන්නයි.

ආර්ථික පීඩනයන් දිගින් දිගටම

සාර්ව ආර්ථික දර්ශකයන් සමහරක් ධෛර්යජනක වුවත්, සාමාන්‍ය පවුල් සඳහා ජීවන වියදම දරුණු බරක් ලෙස පවතී. උච්ච මට්ටම් වලින් අඩු වූ මිල ගණන් ඉහළ යෑම, මධ්‍යම හා අඩු ආදායම් ලාභී පවුල් මිරිකීම දිගටම සිදු වේ. රැකියා අවස්ථාවන්, විශේෂයෙන් තරුණ පරපුර සඳහා, ඉල්ලුමට සාපේක්ෂව ප්‍රමාණවත් නොවේ.

  • ඉහළ ගිය උපයෝගිතා පිරිවැය රටපුරා ගෘහස්ත අයවැය මත තතිරිය පීඩනය ඇති කිරීම දිගටම සිදු වේ
  • කුඩා හා මධ්‍යම ව්‍යවසායකයන් ආර්ථික පසුබෑමෙන් තවමත් යථා තත්ත්වයට පත් වෙමින් සිටී
  • ණය ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීමේ සාකච්ඡා යම් සහනයක් ගෙන ආ නමුත් දිගු කාලීන බැඳීම් සැලකිය යුතු ලෙස ඉතිරි වේ
  • විදේශ විනිමය සංචිත වැඩිදියුණු වී ඇතත්, තිරසාර කළමනාකරණය අවශ්‍ය වේ

ඉදිරි මාර්ගය

ශ්‍රී ලංකාවේ නූතන ඉතිහාසයේ මෙම විශේෂ මොහොත නිර්වචනය කරන්නේ ප්‍රතිසංස්කරණවල හදිසි බව හා ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය ඉවසීම අතර ඇති තතිරිය ගැටුමයි. ආයතනයන් ශ්‍රේෂ්ඨ ආතතියකට ලක් වෙමින් සිටී, වගවීම සඳහා මහජනතාවගේ ඉල්ලීම කිසි දිනෙකත් නොතිබූ තරමට තීව්‍ර වී ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවට අර්බුදයෙන් ලත් දුෂ්කර ලෙස උපයා ගත් පාඩම් ස්ථිර, ජනතා කේන්ද්‍රීය ප්‍රගතියක් බවට පරිවර්තනය කළ හැකිද යන්න මෙම නව පරිච්ඡේදයේ මූලික ප්‍රශ්නය ව පවතී. දැනට, රට ඉදිරියට ගෙන යයි — සුමූළු ව නොව, නමුත් ඔරොත්තු දෙමින් — එහි වර්තමාන යථාර්ථය නිර්වචනය කරන විචල්‍යතාවය හා සංසුන් මොහොතින් මොහොත හරහා.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එක්ස්-ප්‍රෙස් පර්ල් පාරිසරික ව්‍යසනය සම්බන්ධයෙන් යුක්තිය ඉටු කරන ලෙස කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණෝ රජයෙන් ඉල්ලා සිටිති Sinhala

එක්ස්-ප්‍රෙස් පර්ල් පාරිසරික ව්‍යසනය සම්බන්ධයෙන් යුක්තිය ඉටු කරන ලෙස කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණෝ රජයෙන් ඉල්ලා සිටිති

කොළඹ අගරදගුරු අතිඋතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණෝ, එක්ස්-ප්‍රෙස් පර්ල් නෞකා ව්‍යසනය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ සමුද්‍රීය තීරයට සිදු වූ දීර්ඝකාලීන පාරිසරික…

16 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ සෘජු ආයෝජනයට ඕස්ට්‍රේලියානු ආයෝජකයින්ගේ තදබල කැපවීමක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ සෘජු ආයෝජනයට ඕස්ට්‍රේලියානු ආයෝජකයින්ගේ තදබල කැපවීමක්

ශ්‍රී ලංකා-ඕස්ට්‍රේලියා ආර්ථික සබඳතාවල නව පරිච්ඡේදයක් ශ්‍රී ලංකාවේ සෘජු ආයෝජන අවස්ථා ලුහුබැඳීමට ඕස්ට්‍රේලියානු ආයෝජකයින්ගේ පිරිසක් නිල වශයෙන් කැපවීම ප්‍රකාශ කර…

16 Aug 2026 Discuss
පිව් සමීක්ෂණයෙන් හෙළිවේ — ශ්‍රී ලංකාව බංග්ලාදේශය ගැන ඉන්දියාවට වඩා හිතකාමී ආකල්පයක් දරයි Sinhala

පිව් සමීක්ෂණයෙන් හෙළිවේ — ශ්‍රී ලංකාව බංග්ලාදේශය ගැන ඉන්දියාවට වඩා හිතකාමී ආකල්පයක් දරයි

වොෂින්ටන් මූලස්ථානය කරගත් පිව් රිසර්ච් සෙන්ටරය විසින් පවත්වන ලද නව සමීක්ෂණයකින් දකුණු ආසියාතික රාජ්‍යයන් බංග්ලාදේශය පිළිබඳව දරන මතයන්හි කැපී පෙනෙන වෙනස්කම්…

16 Aug 2026 Discuss