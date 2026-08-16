Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එක්ස්-ප්‍රෙස් පර්ල් පාරිසරික ව්‍යසනය සම්බන්ධයෙන් යුක්තිය ඉටු කරන ලෙස කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණෝ රජයෙන් ඉල්ලා සිටිති

16 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එක්ස්-ප්‍රෙස් පර්ල් පාරිසරික ව්‍යසනය සම්බන්ධයෙන් යුක්තිය ඉටු කරන ලෙස කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණෝ රජයෙන් ඉල්ලා සිටිති

කොළඹ අගරදගුරු අතිඋතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණෝ, එක්ස්-ප්‍රෙස් පර්ල් නෞකා ව්‍යසනය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ සමුද්‍රීය තීරයට සිදු වූ දීර්ඝකාලීන පාරිසරික හානිය සම්බන්ධයෙන් රජයේ විමර්ශනය තීව්‍ර කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇත.

වගවීම පිළිබඳ ආයාචනයක්

කාදිනල් හිමිපාණෝ මෙම ඉල්ලීම සිදු කළේ රජයේ නිලධාරීන් හා ආගමික නායකයින් අතර පවත්වන ලද සාකච්ඡාවක් අතරතුරදීය. ශ්‍රී ලංකාවේ වෙරළාසන්න හා සමුද්‍රීය පරිසර පද්ධතිවලට මෙම ව්‍යසනය හේතුවෙන් සිදු වූ හානියේ සම්පූර්ණ විෂය පථය පිළිබඳ සවිස්තරාත්මකව හා අඛණ්ඩව විමර්ශනය කිරීමේ වැදගත්කම ඉස්මතු කරමින්, මෙම කරුණ රාජ්‍ය අවධානයෙන් ඈත් නොවන ලෙස බලධාරීන්ට දැඩි ලෙස අවධාරණය කළහ.

ජාතික පාරිසරික ඛේදවාචකයක් නැවත විමසා බැලීම

සිංගප්පූරු කොඩිය යටතේ ලියාපදිංචි කොන්ටේනර් නෞකාවක් වන එක්ස්-ප්‍රෙස් පර්ල්, 2021 මැයි මාසයේදී කොළඹ වෙරළ තීරයෙන් ඔබ්බෙදී ගිනිගෙන ගිලී ගිය අතර, ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ භයානකම සමුද්‍රීය පාරිසරික ව්‍යසනයන්ගෙන් එකක් ලෙස ව්‍යාප්ත ලෙස සඳහන් කෙරේ. මෙම සිදුවීම හේතුවෙන් නර්ඩල්ස් නම් ප්ලාස්ටික් කැබලි ටොන් ගණනක් මෙන්ම භයානක රසායනික ද්‍රව්‍ය හා ඉන්ධන තෙල් මුදා හැරීමෙන් දිවයිනේ බටහිර වෙරළ තීරයේ දිගු දුරක් දැඩි ලෙස දූෂිත විය.

බලපෑමට ලක් වූ වෙරළ තීරය ඔස්සේ ජීවත් වූ ධීවර ප්‍රජාවන් ව්‍යසනයේ දරුණුතම ප්‍රතිඵල ගෙවා ගත් අතර, දූෂිත ජලයේ ධීවර කටයුතු සීමා කිරීම හේතුවෙන් දහස් ගණනක් ධීවරයන්ට ජීවිකාව අහිමි විය. සමුද්‍රීය වනජීවීන්ට, කොරල් පරිසර පද්ධතිවලට සහ වෙරළ පරිසරයන්ටද ව්‍යසනය අනතුරුව සැලකිය යුතු හානියක් සිදු විය.

නිරන්තර සතර්කතාව අවශ්‍ය බව අවධාරණය

කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණෝගේ මැදිහත්වීම, ජීවිකාව සඳහා මුහුදු ගැනීම මත යැපෙන බොහෝ ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට, විශේෂයෙන්ම එක්ස්-ප්‍රෙස් පර්ල් ව්‍යසනයේ ප්‍රතිවිපාක තවමත් නොසිඳෙන තුවාලයක් ලෙස පවතිනා බව සිහිපත් කරවයි. ප්‍රමාණවත් වගවීම් සහ වන්දි ක්‍රියාමාර්ග ප්‍රමාදයකින් තොරව ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බවට පවතින පුළුල් ජනතා කනස්සල්ල ඔහුගේ ඉල්ලීමෙන් පිළිබිඹු වේ.

ශ්‍රී ලංකාව ඊට පෙර නෞකාවේ හිමිකරුවන් හා ක්‍රියාකරුවන්ගෙන් හානිපූරණය ඉල්ලා නීතිමය පියවර ගෙන ඇතත්, ක්‍රියාකාරීන් හා ආසාදිත ප්‍රජාවන් වේගවත් හා වඩාත් සම්පූර්ණ ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස අඛණ්ඩව බලකර ඇත. කාදිනල් හිමිපාණෝගේ ප්‍රකාශ එම ඉල්ලීම්වලට නව සදාචාරාත්මක බලයක් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ සෘජු ආයෝජනයට ඕස්ට්‍රේලියානු ආයෝජකයින්ගේ තදබල කැපවීමක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ සෘජු ආයෝජනයට ඕස්ට්‍රේලියානු ආයෝජකයින්ගේ තදබල කැපවීමක්

ශ්‍රී ලංකා-ඕස්ට්‍රේලියා ආර්ථික සබඳතාවල නව පරිච්ඡේදයක් ශ්‍රී ලංකාවේ සෘජු ආයෝජන අවස්ථා ලුහුබැඳීමට ඕස්ට්‍රේලියානු ආයෝජකයින්ගේ පිරිසක් නිල වශයෙන් කැපවීම ප්‍රකාශ කර…

16 Aug 2026 Discuss
පිව් සමීක්ෂණයෙන් හෙළිවේ — ශ්‍රී ලංකාව බංග්ලාදේශය ගැන ඉන්දියාවට වඩා හිතකාමී ආකල්පයක් දරයි Sinhala

පිව් සමීක්ෂණයෙන් හෙළිවේ — ශ්‍රී ලංකාව බංග්ලාදේශය ගැන ඉන්දියාවට වඩා හිතකාමී ආකල්පයක් දරයි

වොෂින්ටන් මූලස්ථානය කරගත් පිව් රිසර්ච් සෙන්ටරය විසින් පවත්වන ලද නව සමීක්ෂණයකින් දකුණු ආසියාතික රාජ්‍යයන් බංග්ලාදේශය පිළිබඳව දරන මතයන්හි කැපී පෙනෙන වෙනස්කම්…

16 Aug 2026 Discuss
කැළඹීම හා සංසුන්භාවය අතර: ශ්‍රී ලංකාවේ නව දේශපාලන හා ආර්ථික යථාර්ථය හරහා ගමන් කිරීම Sinhala

කැළඹීම හා සංසුන්භාවය අතර: ශ්‍රී ලංකාවේ නව දේශපාලන හා ආර්ථික යථාර්ථය හරහා ගමන් කිරීම

පරිවර්තනයක් අත්විඳින ජාතියක් ශ්‍රී ලංකාව තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයක සිටී — මෑත ඉතිහාසයේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයන්ගෙන් එකක් ජය ගත් රටක් ලෙස, එහෙත් තවමත්…

16 Aug 2026 Discuss