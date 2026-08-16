Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

22වන සංශෝධනය පිළිබඳ BASL-ජනාධිපති හමුව මූලික ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු නොදී නිමා වෙයි

16 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
22වන සංශෝධනය පිළිබඳ BASL-ජනාධිපති හමුව මූලික ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු නොදී නිමා වෙයි

ව්‍යවස්ථාවේ 22වන සංශෝධනයේ අනාගතය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා සහ ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ (BASL) නියෝජිත පිරිස අතර මේ සතියේ පැවති බහුලව අපේක්ෂිත හමුව, එම සංශෝධනය පිළිබඳ ප්‍රගතියක් ලබා ගැනීමේ望ාශාවන් ඉදිරිදී කෙඳිරිගා යන බවක් පෙනෙන්නට තිබේ.

පිළිතුරුවලට වඩා ප්‍රශ්න මතු කළ හමුවක්

ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන දැනුවත්භාවයෙන් සිටින රටවැසියන් අතරින් බොහෝ දෙනෙක් බදාදා පැවති ජනාධිපති සහ BASL නියෝජිත පිරිස අතර හමුව ගැන ඉහළ අපේක්ෂා නොදැරූහ. එම සංශයන් නිවැරදි ඒවා බව ඔප්පු වී ඇති බව පෙනේ. බොහෝ වාර්තාවලට අනුව, රටට ව්‍යවස්ථාමය වශයෙන් ඉතාමත් වැදගත් මෙම ගැටළුව සම්බන්ධයෙන් ඕනෑම සාරවත් සංවාදයක් ඇති කර ගැනීමේදී මෙම හමුව අසාර්ථක විය.

22වන සංශෝධනය පිළිබඳ සිදු කළ යුතු සැබෑ සාකච්ඡාවකට ශාලාව විවෘත කරනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වූ මෙම රැස්වීම, ඒ වෙනුවට දෙපාර්ශ්වයෙන්ම ඕනෑම ස්ථාවරයක් හෝ පැහැදිලි බවක් ලබා දීමට අපොහොසත් විය.

22වන සංශෝධනය වැදගත් වන්නේ ඇයි?

22වන සංශෝධනය, නීතිඥයින්, සිවිල් සමාජය සහ දේශපාලන පාර්ශ්ව අතරේ ශක්තිමත් මතවාද ඇති කළ, දැඩි ලෙස ආන්දෝලනාත්මක නීති සම්පාදනයක් ලෙස ඉතිරිව පවතී. නීති වෘත්තිය නියෝජනය කරන රටේ ප්‍රමුඛ සංස්ථාව වශයෙන් BASL ව්‍යවස්ථාමය පාලනය සහ ප්‍රධාන ආයතනවල නිදහස සම්බන්ධයෙන් ස්ථාවර ස්ථාවරයක් අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන ඇත.

  • මෙම සංශෝධනය විධායක බලය සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වගවීම පිළිබඳ මූලික ප්‍රශ්නවලට ස්පර්ශ කරයි.
  • නීති විශේෂඥයින් ව්‍යවස්ථාමය පරීක්ෂා සහ තුලන ක්‍රමයට එහි ඇති ඇඟවුම් සම්බන්ධයෙන් කනස්සල්ල ප්‍රකාශ කර ඇත.
  • සංශෝධනයේ විධිවිධාන සावधානීව නැවත සලකා බැලීමට ශක්තිමත්ව 촉구 කළ වෘත්තීය ආයතනවලින් BASL ඉදිරියෙන් සිටී.

ගැඹුරක් නොමැති සංවාදයක්

හමුව ගැන දැනුවත් ආරංචිමාර්ග පෙන්වා දුන්නේ, ව්‍යවස්ථාමය කේන්ද්‍රීය ප්‍රශ්නවලට අර්ථවත් ලෙස සම්බන්ධ වීම කටයුතු පුරාවටම බොහෝ දුරට නොතිබූ බවයි. සාකච්ඡාවේ ආකෘතිය සහ වාතාවරණය, මෙවන් ව්‍යවස්ථාමය බරක් දරන කරුණක් ඉල්ලා සිටින솔直 සහ සාරවත් හුවමාරුවකට ඉඩ ඉතාමත් අල්පව ඉතිරි කළේය.

ව්‍යවස්ථාවේ අඛණ්ඩතාව ගිනිකඳ මත තිබෙන විට, ආගන්තුක ලෙස කෙරෙන උත්සව සාකච්ඡාවලට වඩා රටවැසියන් වඩා ගණන් ගත යුතු ය.

බොහෝ නිරීක්ෂකයින්ට, මෙම හමුව විධායකය සහ නීති ව්‍යවස්ථාපිතය අතර ඉහළ ප්‍රොෆයිල්වලින් යුතු නමුත් අවසානයේ හිස් ලෙස නිමා වෙන තවත් අවස්ථාවක් බවට පත් වීමේ අවදානමක් ඇත — අනුකාලීන පරිපාලන යටතේ 점차 හුරුපුරුදු ආකෘතියක් බවට පත් වී ඇතැයි විවේචකයෝ තර්ක කරති.

ඊළඟට සිදු වන්නේ කුමක්ද?

බදාදා හමුවෙන් ඕනෑම දෘශ්‍යමාන ප්‍රගතියක් ලබා ගැනීමට නොහැකි වීමත් සමඟ, රජය 22වන සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් ඕනෑම ප්‍රතිගාමී පියවර ගැනීමට අදහස් කරන්නේ ද නැතහොත් ගැටළුව ව්‍යවස්ථාදායක න්‍යාය පත්‍රයෙන් නිහඬව ඉවත් වෙනු ඇත් ද යන්න දෙසට දෘෂ්ටිය යොමු වෙයි. BASL අර්ථවත් ව්‍යවස්ථාමය සංවාදය සඳහා ශක්තිමත් ලෙස ඉල්ලා සිටීම දිගටම කරගෙන යාමට අපේක්ෂා කෙරෙන නමුත්, ඉදිරි මාර්ගය ඉතාමත් අව්‍යක්තව පවතී.

ශක්තිමත් ආයතනික ආරක්ෂාකවච සහ විනිවිද පෙනෙන පාලනයක් දිගු කලක් ඉල්ලා සිටි ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට, මේ සතියේ සාකච්ඡාවල ප්‍රතිඵලය ඔවුන්ගේ කනස්සල්ල රජයේ ඉහළම මට්ටමේදී බැරෑරුම් ලෙස සලකන බව ඒත්තු ගැන්වීමට ඉතා අල්පයෙන් ප්‍රමාණවත් වනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඇමෙරිකාව සහ චීනය තානාපතිවරුන් පත් කරද්දී ශ්‍රී ලංකාවේ තානාපති මෙහෙයුම් රැසක් නායකත්වයකින් තොරව Sinhala

ඇමෙරිකාව සහ චීනය තානාපතිවරුන් පත් කරද්දී ශ්‍රී ලංකාවේ තානාපති මෙහෙයුම් රැසක් නායකත්වයකින් තොරව

ශ්‍රී ලංකාවේ කැපී පෙනෙන රාජතාන්ත්‍රික අසමතුලිතතාවයක් එළිදරව් වී ඇති අතර, එක්සත් ජනපදය සහ චීනය යන දෙරටම ශ්‍රී ලංකාවට සම්පූර්ණ අක්තපත්‍ර සහිත තානාපතිවරුන් පත් කර…

16 Aug 2026 Discuss
කොළඹ ගාලු මුවදොර අසළ හඳුනා නොගත් පිරිමි මළ සිරුරක් මුහුදු වෙරළට ගසා ඒමෙන් සොයා ගනී Sinhala

කොළඹ ගාලු මුවදොර අසළ හඳුනා නොගත් පිරිමි මළ සිරුරක් මුහුදු වෙරළට ගසා ඒමෙන් සොයා ගනී

කොළඹ නුවර සුප්‍රසිද්ධ ගාලු මුවදොර මුහුදු වෙරළ ආසන්නයේ හඳුනා නොගත් පිරිමි මළ සිරුරක් ගසා ආ බව පොලීසිය තහවුරු කළේය. එම ප්‍රදේශයේ වෙරළ තීරය දිගේ මළ සිරුර සොයා…

16 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ වනගත අලි ඇතෙකුගේ වටිනාකම රුපියල් බිලියන 3.8ක් — ශක්තිමත් සංරක්ෂණයක් සඳහා හඬක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ වනගත අලි ඇතෙකුගේ වටිනාකම රුපියල් බිලියන 3.8ක් — ශක්තිමත් සංරක්ෂණයක් සඳහා හඬක්

ශ්‍රී ලංකාවේ වනාන්තරවල සැරිසරන ජීවත්ව සිටින වනගත අලි ඇතෙකු රුපියල් බිලියන 3.8කට ආසන්න ආර්ථික වටිනාකමක් දරන බව, ඒ සඳහා නිකුත් කරන ලද වැදගත් නව තක්සේරුවක් මගින්…

16 Aug 2026 Discuss