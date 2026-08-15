අධිකරණ අමාත්යවරයා රිය පදවමින් සජීවී සම්ප්රේෂණයක් කළ බවට පැතිරුණු වීඩියෝව පැරණි දර්ශනයක් බව කරුණු පරීක්ෂකයෝ තහවුරු කරති
අධිකරණ හා ජාතික ඒකාබද්ධතා අමාත්ය හර්ෂණ නානායක්කාර මහතා ගමන් කරන වාහනයක රියෝරු අසල සිට සමාජ මාධ්ය හරහා සජීවී සම්ප්රේෂණයක් සිදු කරන බවට පෙනී ගිය වීඩියෝවක්, ශ්රී ලාංකික සමාජ මාධ්ය වේදිකාවල වේගයෙන් පැතිරී ගිය නමුත්, එය මෑතකාලීන සිදුවීමක් නොව පැරණි දර්ශනයක් බව කරුණු පරීක්ෂකයන් විසින් තහවුරු කර ඇත.
වීඩියෝවේ අන්තර්ගතය
අන්තර්ජාලයේ පුළුල් ලෙස ප්රචාරය වූ එම දර්ශනවලින් පෙනී ගියේ, අමාත්යවරයා වාහනය පදවමින් එකවර සමාජ මාධ්ය ජීවන සම්ප්රේෂණයක් සිදු කරන බවකි. එම දර්ශන බෙදාගත් බොහෝ පරිශීලකයන් එය මෑත සිදුවීමක් ලෙස ඉදිරිපත් කළ අතර, රථ ගමනාගමන ආරක්ෂාව සහ ජ්යෙෂ්ඨ කැබිනට් ධූරයක් හොබවන නිලධාරියකුගෙන් අපේක්ෂිත හැසිරීම සම්බන්ධයෙන් එකී දර්ශන දැඩි විවේචනයට ලක් විය.
කරුණු පරීක්ෂා කිරීමේ ප්රතිඵල
පරීක්ෂා කිරීම් අනුව, සංසරණය වූ වීඩියෝව මෑතකදී රූගත කළ එකක් නොවන අතර, එය ජනප්රිය කිරීමේදී ඒ සමඟ ඇමිණූ කාලීන සන්දර්භය නොමඟ යවන සුළු බව කරුණු පරීක්ෂකයන් නිගමනය කළහ. නිසි සන්දර්භයකින් තොරව නැවත සංසරණයට නතු වූ එම දර්ශනය, එය රූගත කළ කාලය සහ තත්ත්වයන් පිළිබඳව සමාජ මාධ්ය පරිශීලකයන් බහුතරයකට වැරදි නිගමනවලට එළඹීමට හේතු විය.
අසත්ය තොරතුරු ව්යාප්ත වීමේ රටාව
මෙම සිදුවීම, ශ්රී ලංකාවේ සමාජ මාධ්ය වේදිකාවල පුළුල් ලෙස දක්නට ලැබෙන රටාවකට අනුකූල වේ. එනම්, දේශපාලනිකව සංවේදී කාල පරිච්ඡේදවලදී, විශේෂයෙන් ප්රසිද්ධ පුද්ගලයන් ඉලක්ක කරගනිමින්, පැරණි වීඩියෝ හා ඡායාරූප නැවත නැවත කාලීන ප්රවෘත්ති ලෙස නිරූපණය කෙරෙමින් බෙදාහැරීමයි. නිවැරදි තොරතුරු ජනතාව වෙත ළඟා වීමට පෙර, එවැනි අන්තර්ගතයන් ඉතා ඉක්මනින් මහජන මතය සෑදීමට බලපෑ හැකිය.
- වීඩියෝව සමාජ මාධ්ය වේදිකා රාශියකට පුළුල් ලෙස බෙදාහරින ලදී
- පරිශීලකයන් එහි මූලාශ්රය සත්යාපනය නොකොට, දර්ශන මෑතකාලීන ඒවා ලෙස සිතා ක්රියා කළහ
- කරුණු පරීක්ෂකයන් තහවුරු කළේ, එම දර්ශනය වර්තමාන සිදුවීමක් නොවන බවයි
- මූලික රූගත කිරීමේ නිශ්චිත දිනය පිළිබඳව තවමත් පුළුල් ලෙස ස්ථාපිත සාක්ෂියක් නොමැත
බෙදාගැනීමට පෙර සත්යාපනය කරන ලෙස මහජනතාවට මතක් කිරීම
රාජ්ය නිලධාරීන් සම්බන්ධ අසත්ය තොරතුරු, ඔවුන්ගේ කීර්ති නාමයට බරපතළ හානි කිරීමටත්, රාජ්ය වගවීම පිළිබඳ කාරණාවලදී පොදු ජනතාව නොමඟ යැවීමටත් හේතු විය හැකිය. ජනප්රිය අන්තර්ගතයන් බෙදාගැනීමට පෙර ඒවායේ මූලාශ්රය සහ දිනය සත්යාපනය කිරීම ඉතාමත් වැදගත් වේ.
ශ්රී ලංකාවේ මාධ්ය සාක්ෂරතා ප්රවර්ධකයන් සහ කරුණු පරීක්ෂා සංවිධාන, ජනප්රිය දේශපාලන අන්තර්ගතයන් සමඟ සම්බන්ධ වීමේදී, විශේෂයෙන් නිශ්චිත කාල මුද්රාවක්, මූලික මූලාශ්ර ආරෝපණයක් හෝ ස්ථාපිත ප්රවෘත්ති ආයතනවලින් සහාය ලත් වාර්තාවක් නොමැති වීඩියෝ සම්බන්ධයෙන්, ප්රවේශමෙන් ක්රියා කරන ලෙස මහජනතාවට නිතරම අවවාද කර ඇත.
අමාත්ය නානායක්කාර මහතා, සංසරණය වූ වීඩියෝව සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් නිල මහජන ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.