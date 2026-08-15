ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණය අර්බුදයක: දශක ගණනාවක් පුරා පැවති නොසලකා හැරීම යුක්ති ක්රමය අරගලයකට ඇද දමයි
පීඩාවට පත් ක්රමයක්
ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ ක්රමය ගැඹුරු අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, දිගු කලක් පුරා පැවති ආයතනික නොසලකා හැරීම හේතුවෙන් අධිකරණ ආයතන අධික බරකින් හා සම්පත් හිඟකමින් පෙළෙමින් සාමාන්ය පුරවැසියන්ට නියමිත වේලාවට යුක්තිය ඉටු කිරීමට වෙර දරමින් සිටී. අර්ථවත් ප්රතිසංස්කරණයක් නොමැතිව ක්රමය මහජන විශ්වාසය සම්පූර්ණයෙන් අහිමි කර ගන්නා අවදානම ඇතැයි නීති විශේෂඥයන් සහ නිරීක්ෂකයන් දිගු කලක් තිස්සේ අවවාද කර ඇත.
නඩු තොගය සහ ප්රමාද වීම් අධිකරණ ආයතන අකර්මණ්ය කරයි
අධිකරණයේ පිරිහීමේ වඩාත් ප්රකට රෝග ලක්ෂණය වන්නේ සෑම මට්ටමකම අධිකරණ ආයතනවල රැස් වී ඇති විශාල නඩු තොගයයි. දහස් ගණනක් නඩු වසර ගණනාවක් — සමහර අවස්ථාවල දශක ගණනාවක් — ගොඩ නැගී ඇති අතර, නඩු පාර්ශ්වකරුවන් දිගු කාලීන අවිනිශ්චිතතාවයකට ලක් වී යුක්තියේ රෝද ඉතා සෙමෙන් ගමන් කරන තත්ත්වය ඉදිරියේ නිශ්චලව සිටිති.
විනිසුරුවරුන්ගේ හිඟය, ප්රමාණවත් නොවන අධිකරණ යටිතල පහසුකම් සහ නවීන නඩු කළමනාකරණ ක්රමවේදවල නොමැතිකම මෙම අකර්මණ්ය භාවයට දායක වී ඇත. බොහෝ පළාත් අධිකරණවල භෞතික පහසුකම් යල් පැන ගිය සහ ප්රමාණවත් නොවන ස්වභාවයෙන් පවතින අතර, ඵලදායී අධිකරණ කටයුතු පවත්වා ගැනීම දුෂ්කර වී ඇත.
ව්යුහාත්මක හා ආයතනික අසාර්ථකත්වයන්
ක්රමය වර්තමාන තත්ත්වයට පත් කළ, එකිනෙකට එකතු වූ අසාර්ථකත්වයන් මාලාවක් කෙරෙහි විශ්ලේෂකයන් අවධානය යොමු කරති. වඩාත් නිතර ප්රකාශ කෙරෙන ගැටලු අතර:
- අධිකරණයේ මෙහෙයුම් අවශ්යතාවලට සාපේක්ෂව දිගු කාලීනව පවතින අවතක්සේරු කළ අරමුදල් ප්රතිපාදන
- පවතින පුරප්පාඩු පිරවීමට ප්රමාණවත් නොවන විනිසුරු පත්වීම්
- අඩු ආදායම්ලාභී පුරවැසියන්ට නීතිමය ආධාර සීමිත ලෙස ලැබීම
- දුර්වල ඩිජිටල්කරණය සහ යල් පැන ගිය වාර්තා තබා ගැනීමේ ක්රමවේද
- කාලයෙන් කාලයට අධිකරණ ස්වාධීනත්වය සමිහර කළ දේශපාලන මැදිහත්වීම
සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ට ඇති බලපෑම
මෙම අක්රියතාවයේ ප්රතිවිපාක වඩාත් දරුණු ලෙස විඳිනු ලබන්නේ සාමාන්ය ජනතාව විසිනි. පෞද්ගලික නීතිමය නිරූපණය දරා ගැනීමට නොහැකි අය බොහෝ විට ගැලවීමට ප්රමාණවත් සහනයක් ලබා දෙන්නට නොහැකි තරම් සෙමෙන් ගමන් කරන ක්රමයක් තුළ සිරවී ඇත. නඩු විභාගය හිමිවීමට බලා සිටින රිමාන්ඩ් රඳවා ගත් සිරකරුවන් සමහර විට ඔවුන්ගේ නඩු ඇසෙන්නට ලැබීමටත් පෙර වසර ගණනාවක් ගෙවිල්ල ලෙස ගත කරන අතර, මෙය වර්තමාන රාමුවේ යුක්තිය හා මානවීය ස්වභාවය පිළිබඳ බරපතල ප්රශ්න මතු කරයි.
ප්රමාද වූ යුක්තිය ප්රතික්ෂේප කළ යුක්තියකි — ශ්රී ලංකාවේ නීති ක්රමය තුළ ගමන් කරන සැලකිය යුතු ජනකොටසකගේ අප්රසන්න දෛනික යථාර්ථය බවට පත් වී ඇති මූලධර්මයකි.
හදිසි ප්රතිසංස්කරණ සඳහා ඉල්ලීම්
නීති වෘත්තිකයන්, සිවිල් සමාජ සංවිධාන සහ ජාත්යන්තර නිරීක්ෂකයන් අඛණ්ඩව රජය පසු රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ අධිකරණ ප්රතිසංස්කරණය ප්රමුඛ ස්ථානයකට ගන්නා ලෙසය. නිර්දේශ අතර අධිකරණයේ අයවැය ප්රතිපාදනය වැඩි කිරීම, විනිසුරු පත්කිරීම් වේගවත් කිරීම, ඩිජිටල් අධිකරණ කළමනාකරණ ක්රම හඳුන්වා දීම සහ අධිකරණ අධීක්ෂණ ආයතනවල ස්වාධීනත්වය ශක්තිමත් කිරීම ඇතුළත් වේ.
මෙම ඉල්ලීම් තිබියදීත්, අර්ථවත් ක්රියාමාර්ගයක් ගැනීම දුෂ්කර කාරණයක්ව පවතී. අවශ්ය ගැඹුරු ව්යුහාත්මක වෙනස්කම් සිදු කිරීමට දේශපාලන අදිටන ඐතිහාසිකව හිඟ වී ඇති අතර, ප්රතිසංස්කරණ උත්සාහයන් බොහෝ විට හිදෑස් වී හෝ දේශපාලනිකව වඩා ප්රයෝජනවත් න්යාය පත්රවලට ප්රමුඛත්වය ලබා දෙමින් පසෙකට ලා ඇත.
ගිණුම් කිරීමේ මොහොතක්
Related Stories
Sinhala
තරඟය මැද පෙම්වතියට කෙටි පණිවිඩ යැවූ දෙමළ නාඩු ක්රිකට් ක්රීඩකයෙකු වසර දෙකක තහනමෙන්辛ගේ ගැලවේ
ඉන්දීය ගෘහස්ථ ක්රිකට් තරඟාවලියේ දෙමළ නාඩු නියෝජනය කරන ක්රීඩකයෙකු, තරඟය ක්රියාත්මක වෙමින් පවතිද්දී තම පෙම්වතියට කෙටි පණිවිඩ යවමින් සිටියදී අල්ලා ගැනීමෙන්…
Sinhala
ශ්රී ලංකාව ආසියා කප් කිරීටය රැකගැනීමට ශක්තිමත් කණ්ඩායමක් පිරිනමයි
දිවයිනේ කණ්ඩායම බරපතල ශූරතා ආරක්ෂාවකට සැරසෙයි ශ්රී ලංකාව ඔවුන්ගේ ආසියා කප් ශූරතාව රැකගැනීමේ අරමුණින් ශක්තිමත් හා තරඟකාරී කණ්ඩායමක් නිවේදනය කර ඇති අතර, එය…
Sinhala
හෘද රෝගීන් 25,000කට අධික ශ්රී ලාංකිකයන් අවදානම් සහිත හෘද ශල්යකර්ම පෝළිමක — සමහර සැත්කම් 2029 දක්වා කල් දැමේ
ශ්රී ලංකාව පුරා හෘද රෝගීන් 25,000කට අධික පිරිසක් ජීවිතය බේරා ගැනීමට අවශ්ය හෘද ශල්යකර්ම, ප්රධාන වෛද්ය ක්රියාපටිපාටි සහ අත්යවශ්ය රෝග විනිශ්චය පරීක්ෂණ…
Related Stories
තරඟය මැද පෙම්වතියට කෙටි පණිවිඩ යැවූ දෙමළ නාඩු ක්රිකට් ක්රීඩකයෙකු වසර දෙකක තහනමෙන්辛ගේ ගැලවේ
ඉන්දීය ගෘහස්ථ ක්රිකට් තරඟාවලියේ දෙමළ නාඩු නියෝජනය කරන ක්රීඩකයෙකු, තරඟය ක්රියාත්මක වෙමින් පවතිද්දී තම පෙම්වතියට කෙටි පණිවිඩ යවමින් සිටියදී අල්ලා ගැනීමෙන්…
ශ්රී ලංකාව ආසියා කප් කිරීටය රැකගැනීමට ශක්තිමත් කණ්ඩායමක් පිරිනමයි
දිවයිනේ කණ්ඩායම බරපතල ශූරතා ආරක්ෂාවකට සැරසෙයි ශ්රී ලංකාව ඔවුන්ගේ ආසියා කප් ශූරතාව රැකගැනීමේ අරමුණින් ශක්තිමත් හා තරඟකාරී කණ්ඩායමක් නිවේදනය කර ඇති අතර, එය…
හෘද රෝගීන් 25,000කට අධික ශ්රී ලාංකිකයන් අවදානම් සහිත හෘද ශල්යකර්ම පෝළිමක — සමහර සැත්කම් 2029 දක්වා කල් දැමේ
ශ්රී ලංකාව පුරා හෘද රෝගීන් 25,000කට අධික පිරිසක් ජීවිතය බේරා ගැනීමට අවශ්ය හෘද ශල්යකර්ම, ප්රධාන වෛද්ය ක්රියාපටිපාටි සහ අත්යවශ්ය රෝග විනිශ්චය පරීක්ෂණ…
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.