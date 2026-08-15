සයිබර් අපරාධ මර්දනයේ ඓතිහාසික පියවරක් — ශ්රී ලංකාව 2026 දී විදේශිකයන් 1,000කට අධික සංඛ්යාවක් අත්අඩංගුවට ගනී
දිවයිනේ ක්රියාත්මක සයිබර් අපරාධ ජාල වලට එරෙහිව බලධාරීන් දැඩි පියවර ගනී
2026 වර්ෂයේ දී සිදු කරන ලද විශාල පරිමාණ සයිබර් අපරාධ මර්දන මෙහෙයුමක කොටසක් ලෙස ශ්රී ලංකා බලධාරීන් විදේශිකයන් 1,093 දෙනකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, මෙය රටේ දේශසීමා තුළ ක්රියාත්මක සංවිධිත මාර්ගගත අපරාධ කටයුතු මර්දනය කිරීමට ගන්නා ලද ප්රයත්නයේ සැලකිය යුතු තීව්රවීමක් පිළිබිඹු කරයි.
මෙහෙයුමේ පරිමාණය
මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම් ශ්රී ලංකාවේ වාර්තා වූ විදේශ සම්බන්ධිත සයිබර් අපරාධ කටයුතු වලට එරෙහිව ගනු ලැබූ එක් වර්ෂයක් තුළ ඇති ලොකුම ක්රියාන්විත පියවරක් ලෙස සැලකේ. දේශසීමා ඉක්මවූ සයිබර් වංචා ජාල සඳහා ශ්රී ලංකාව භාවිත වෙමින් ඇති බව පිළිබඳ වැඩෙන කනස්සල්ල පිළිබිඹු කරමින්, නීති විරෝධී මාර්ගගත කටයුතු ගණනාවකට සම්බන්ධ යැයි සැකසිය හැකි පුද්ගලයන්ට එරෙහිව බලධාරීන් ක්රියාත්මක විය.
අත්අඩංගුවට ගැනීම්වල සුවිශේෂී පරිමාව, ශ්රී ලංකා නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතන සංවිධිත සයිබර් අපරාධවලින් ඇතිවන තර්ජනය කෙතරම් බරපතළ ලෙස සලකන්නේ ද යන්න පැහැදිළිව ජනිත කරයි. විශේෂයෙන් ම, ඓතිහාසිකව දුර්වල ක්රියාත්මක කිරීමේ රාමු සහිත රටවල ශ්රමිකයන් රඳවාගෙන සිටිමින් එවැනි ජාල රටවල් ගණනාවක ගොදුරු ඉලක්ක කරගෙන ක්රියාත්මක වීම ශ්රී ලංකාවේ මෙම ශ්රේෂ්ඨ කාර්ය සාධනය සහ ත්රීව්ර ප්රතිචාරය ඉස්මතු කරයි.
කලාපීය හා ගෝලීය ගැටලුවක්
මෙවැනි සයිබර් අපරාධ මෙහෙයුම් දකුණු හා අග්නිදිග ආසියාව පුරා ප්රේශ්ශීය ගැටලුවක් බවට පත්ව ඇති අතර, අපරාධ කණ්ඩායම් විසින් පුද්ගලයන් බලහත්කාරයෙන් හෝ ස්ව ඉच्छාවෙන් මාර්ගගත වංචා මධ්යස්ථානවලට බඳවා ගනු ලැබේ. 2026 දී ශ්රී ලංකාව ගත් තීරණාත්මක ක්රියාමාර්ගය, කලාපය තුළ එවැනි ජාල ක්රියාකාරී ලෙස සනිටුහන් කරන රටවල් පිරිස අතරට ශ්රී ලංකාව ද ඇතුළත් කරයි.
- මර්දන මෙහෙයුම අතරතුර සම්පූර්ණ වශයෙන් විදේශිකයන් 1,093 දෙනකු අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී.
- මෙහෙයුම 2026 වර්ෂය පුරාම ක්රියාත්මක කරන ලදී.
- ශ්රී ලංකා භූමිය තුළ ක්රියාත්මක සයිබර් අපරාධ කටයුතු සමඟ සම්බන්ධ පුද්ගලයන් ඉලක්ක කර ගනිමින් බලධාරීන් ක්රියා කළහ.
ශ්රී ලංකාවට මෙයින් ඇති අදහස
ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර සයිබර් අපරාධකරුවන්ට ආශ්රය ලෙස රට භාවිත කිරීමට ඉඩ නොදෙන බවට ශක්තිමත් පණිවිඩයක් මෙම මෙහෙයුම ගෙන හැර දක්වයි. ඩිජිටල් අපරාධ ගෝලීය වශයෙන් දිනෙන් දිනා විකාශය වෙමින් පුළුල් වෙමින් ඇති බැවින්, දේශීය හා ජාත්යන්තර ප්රජාවන් මූල්යමය හා පෞද්ගලික හානිවලින් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා මෙවැනි සම්බන්ධීකරණ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ප්රතිචාර අත්යවශ්ය ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලැබේ.
විදේශිකයන් එක් දහසකට අධික සංඛ්යාවක් අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් නිමාව දුටු ශ්රී ලංකාවේ 2026 සයිබර් අපරාධ මර්දන මෙහෙයුම, රටේ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ඉතිහාසයේ සන්ධිස්ථාන මොහොතක් ලෙස සහ දේශසීමා ඉක්මවූ ඩිජිටල් අපරාධ මර්දනය කිරීමේ කැපවීමේ සාක්ෂියක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
අත්අඩංගුවට ගන්නා ලද අයගේ ජාතිකත්වය, කියන ලද වරදවල් ස්වභාවය සහ ඊට අදාළ නඩු විභාග සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, පරීක්ෂණ ඉදිරියට ගෙනයාත් සමඟ ඉදිරිපත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.