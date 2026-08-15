Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජාතික ප්‍රතිනිර්මාණය පිළිබඳ ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකාය යටිතල පහසුකම් ව්‍යාපෘති ප්‍රමාදයන් සාකච්ඡා කිරීමට රැස්වෙයි

15 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජාතික ප්‍රතිනිර්මාණය පිළිබඳ ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකාය යටිතල පහසුකම් ව්‍යාපෘති ප්‍රමාදයන් සාකච්ඡා කිරීමට රැස්වෙයි

කොළඹ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී බ්‍රහස්පතින්දා දහවල් "ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රතිනිර්මාණය" මුලපිරීම යටතේ පිහිටුවන ලද ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකාය රැස් වූ අතර, අග්‍රාමාත්‍ය ආචාර්ය හරිණී අමරසූරිය මහත්මිය සභාපති ධුරයෙන් එම සැසිය මෙහෙයවීය.

නතර වූ යටිතල පහසුකම් ව්‍යාපෘති කෙරෙහි අවධානය

මෙම ඉහළ මට්ටමේ රැස්වීමට එක්ව සිටි ප්‍රධාන නිලධාරීන්, ජාතික වශයෙන් ඉතා වැදගත් කාරணයක් වන රට ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීම සඳහා ගිවිසගනු ලැබූ ව්‍යාපෘතිවල ඇතිව තිබෙන සැලකිය යුතු ප්‍රමාදයන් පිළිබඳව ගැඹුරු සාකච්ඡාවන් ගෙන ගියේය. කාලසටහනෙන් පසුපසට වැටී ඇති සංවර්ධන කටයුතු වේගවත් කිරීම සඳහා රජය තුළ ඇතිව ඇති හදිසිභාවය මෙම සාකච්ඡාවල දී පැහැදිලිව ප්‍රකාශ විය.

රැස්වීමේ සහභාගිවූ පාර්ශ්ව, ගිවිසගනු ලැබූ ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය මන්දගාමී වීමට හේතු වූ සාධක පරීක්ෂා කරමින්, නතර වූ ව්‍යාපෘති නැවත මාර්ගගත කිරීමට ක්‍රියාත්මක කළ හැකි ප්‍රායෝගික පියවර හඳුනාගැනීම සඳහා විමර්ශනාත්මකව කටයුතු කළහ.

රජයේ ප්‍රමුඛ ඉලක්කයක්

"ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රතිනිර්මාණය" ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකාය, ජාතික ප්‍රකෘතිය හා සංවර්ධනය ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා වත්මන් රජය භාවිත කරන ප්‍රධාන ප්‍රතිපත්ති යාන්ත්‍රණයන්ගෙන් එකක් ලෙස සැලකේ. බ්‍රහස්පතින්දා සැසිය හෙළිදරව් කළේ, රජය යටිතල පහසුකම් ප්‍රතිෂ්ඨාපන කටයුතු ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවට ස්පර්ශ කළ හැකි ඵල ගෙනදීමට ඇති කැපවීම කෙතරම් ඉහළ ස්ථානයක තබා ඇත්ද යන්නය.

රැස්වීමෙන් නිකුත් වූ ප්‍රතිඵල හා නිශ්චිත උපදෙස් පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය විසින් නුදුරු කාලයක් ඇතුළත දැනුම් දීමට නියමිතය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

පදික්කල්ගේ ඓතිහාසික මුල් ටෙස්ට් සියය ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඉන්දියාව ආධිපත්‍යට Sinhala

පදික්කල්ගේ ඓතිහාසික මුල් ටෙස්ට් සියය ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඉන්දියාව ආධිපත්‍යට

ඉන්දීය පිතිකරු දේව්දත් පදික්කල් ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව තමාගේ මුල් ටෙස්ට් සතකය සම්පූර්ණ කරමින් ක්‍රිකට් ඉතිහාසයට තම නම කැටයම් කළේය. මෙය දශක දෙකකට අධික කාලයක්…

15 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලාංකිකයන් හා පාකිස්තානුවන් ඉන්දියානුවන්ට වඩා බංග්ලාදේශය පිළිබඳ වඩාත් හිතකර අදහස් දරයි — Pew පර්යේෂණ සොයාගැනීම් Sinhala

ශ්‍රී ලාංකිකයන් හා පාකිස්තානුවන් ඉන්දියානුවන්ට වඩා බංග්ලාදේශය පිළිබඳ වඩාත් හිතකර අදහස් දරයි — Pew පර්යේෂණ සොයාගැනීම්

වොෂිංටනය කේන්ද්‍ර කරගත් Pew Research Center ආයතනය විසින් සිදු කරන ලද නව සමීක්ෂණයකින් අනාවරණය වී ඇත්තේ, දකුණු ආසියානු රටවල් බංග්ලාදේශය දෙස බලන ආකාරය තුළ කැපී…

15 Aug 2026 Discuss
කන්දි ජාතික රෝහලට රුපියල් මිලියන 620ක් වටිනා අධි තාක්ෂණ වෛද්‍ය උපකරණ ලැබේ Sinhala

කන්දි ජාතික රෝහලට රුපියල් මිලියන 620ක් වටිනා අධි තාක්ෂණ වෛද්‍ය උපකරණ ලැබේ

කන්දි ජාතික රෝහල තම වෛද්‍ය සේවා නවීකරණය කිරීමේ වැදගත් පියවරක් තබමින්, රටේ සෞඛ්‍ය සේවා ශක්තිමත් කිරීමේ පුළුල් වැඩපිළිවෙළේ කොටසක් ලෙස රුපියල් මිලියන 620ක් වටිනා…

15 Aug 2026 Discuss