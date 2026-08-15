දේව්දත් පඩිකල්ගේ දිදුලන සියවස ශ්රී ලංකාව තලා දමමින් ඉන්දියාව තම ආධිපත්යය තහවුරු කරයි
පඩිකල් ජාත්යන්තර වේදිකාවේ තම පැමිණීම නිවේදනය කරයි
තරුණ වම්හස්ත පිතිකරු දේව්දත් පඩිකල් විසින් ලංකාවේ පන්දු යැවීමේ ප්රහාරය අධිකාරය හා ශෛලියෙන් ගසා කෑමෙන් විශිෂ්ට සියවසක් ලබා ගැනීමත් සමඟ ඉන්දියාව ශ්රී ලංකාවට ඒකපාර්ශ්වික ලෙස නිමවූ तयාරී ගැටුමක දී සම්පූර්ණ පරාජයක් ලබා දුන්නේය.
පිතිකරණයේ ශිල්පීය ප්රදර්ශනයක්
ඉන්දියාවේ ආධිපත්ය දැරූ කාර්යසාධනයේ කේන්ද්රස්ථානය වූයේ පඩිකල්ගේ ඉනිමයි. එම රසවත් පිතිකරු ශ්රී ලංකාවේ ලොස් ලෙස යොමු කළ බෝල දඬුවම් කරමින්, පන්දු යවන්නෝ ඔවුන්ගේ දිග සොයා ගත් විටදී පවා කිසිදු සහනයක් නොදක්වමින් ක්රීඩා කළේය. ඔහුගේ සියවස වේගවත් ගමනකින් ළඟා වූ අතර, අසල්වැසියන්ට හුස්ම ගැනීමට ඉඩ දීමට කිසිසේත් අදහස් නොකළ ඉන්දීය කණ්ඩායමෙන් ලැබූ අභිප්රාය ප්රකාශනයක් ලෙස ඉතිහාසගත විය.
ඉන්දියාවේ දීප්තිමත්ම පිතිකරණ අපේක්ෂාවන්ගෙන් කෙනෙකු ලෙස බොහෝ කලක සිට සලකනු ලබන කර්නාටකයේ තරුණ පිතිකරු, ආක්රමණශීලිත්වය සහ සංයමය එකට ගෙතූ, ශ්රී ලංකාවේ පන්දු යවන්නන්ට ජය ගැනීමට ඉතා දුෂ්කර වූ ඉනිමකින් ඒ කීර්තිය සම්පූර්ණයෙන් සනාථ කළේය.
ඉන්දියාව මැඩ පැවැත්වීමට ශ්රී ලංකාව අරගල කරයි
ශ්රී ලංකාවේ පන්දු යැවීමේ ඒකකයට තත්ත්වයන් දුෂ්කර විය. හොඳින් ස්ථාපිත ඉන්දීය පිතිකරණ පෙළට එරෙහිව අඛණ්ඩ පීඩනයක් ගොඩ නැගීමට ඔවුහු අපොහොසත් වූහ. සිය උත්සාහය ලෙහෙසි නොවූවත්, ලාංකීය පන්දු යවන්නෝ රැල්ල ලෙස ලකුණු ලබා දෙමින් ඉන්දියාවට ශ්රී ලංකාවේ ළඟා නොවිය හැකි ශක්තිමත් එකතුවක් ලබා ගැනීමට ඉඩ සැලසූහ.
ක්ෂේත්ර රාකීමේ දුර්වලතා සහ පන්දු යෑමේ ප්රවේශශීලී බව නොමැතිකම ශ්රී ලංකාවේ දුකට තව දුරටත් ප්රාණය සැපයූ අතර, ඉන්දීය පිතිකරුවෝ ඉනිම පුරාවටම ලකුණු ගලා ඒමත් සමඟ නිතිපතා සීමාව ද ඉක්මවා ගියහ.
සිංහයන්ට දුෂ්කර දිනයක්
ශ්රී ලංකාවට, මෙම ප්රතිඵලය ඉහළ මට්ටමේ ප්රතිවාදීන් හා සසඳීමට තවමත් සිදු කළ යුතු කාර්යයේ සංයමකාරී මතකය දනවන්නක් ලෙස ක්රියා කරනු ඇත. කණ්ඩායම කැබලි කැබලිවල ශක්යතාව දක්වා ඇති නමුත්, මේ ආකාරයේ දේශනයන් සම්පූර්ණ ශක්යතාවෙන් ක්රීඩා කරන බලවත් ඉන්දීය පිල ඉදිරිපිට තවමත් පවතින පරතරය ඉස්මතු කරයි.
මෙම දැඩි පරාජය නොතකා රට පුරා සිටින සහාය දක්වන්නන් කණ්ඩායම පිටුපසින් රැලි ගැසෙමින් සිටිද්දී, ලාංකීය කඳවුර ඉදිරි තරඟවල ශක්ය ප්රදර්ශනයකින් ආපසු ඒමට, ඔවුන්ගේ උපාය මාර්ග නැවත සකස් කිරීමට 間ශ්රේෂ්ඨ ලෙස ඉදිරිපත් වීමට ඉතා 間ශ්රද්ධාන්විත බව දැකිය හැකිය.
ඉන්දියාවේ ගැඹුර සම්පූර්ණයෙන් ප්රදර්ශනයට
ඉන්දියාවේ ජයග්රහණය නැවතත් ඔවුන්ගේ තේරීම් කාරකයන්ට ලබා ගත හැකි ප්රතිභාවේ සුවිශේෂ ගැඹුර යටි ඉරනු ලෑවේය. මෙම ප්රමිතියේ දේශනා හරහා කණ්ඩායමේ නිත්ය ස්ථානයකට ස්ථිර හිමිකමක් ඉල්ලා සිටින පඩිකල් සමඟ, ඉන්දීය ව්යුහය තුළ ස්ථාන සඳහා තරඟකාරිත්වය කවදත් ලෙස දැඩිව පවතී — ලෝක ක්රිකට් ක්රීඩාවේ වඩාත්ම බිය ජනිත කරන කණ්ඩායම්වලින් කෙනෙකු ලෙස ඔවුන් දිගටම ඉදිරිපත් කරන සුඛ සාධකයකි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.