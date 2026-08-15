ශ්රී ලාංකිකයන් හා පාකිස්තානුවන් ඉන්දියානුවන්ට වඩා බංග්ලාදේශය පිළිබඳ වඩාත් හිතකර අදහස් දරයි — Pew පර්යේෂණ සොයාගැනීම්
වොෂිංටනය කේන්ද්ර කරගත් Pew Research Center ආයතනය විසින් සිදු කරන ලද නව සමීක්ෂණයකින් අනාවරණය වී ඇත්තේ, දකුණු ආසියානු රටවල් බංග්ලාදේශය දෙස බලන ආකාරය තුළ කැපී පෙනෙන විභේදයක් පවතින බවත්, ශ්රී ලාංකිකයන් සහ පාකිස්තානුවන් ඉන්දීය සම කාලීනයන්ට සාපේක්ෂව බංග්ලාදේශය පිළිබඳ සැලකිය යුතු ලෙස වඩාත් ධනාත්මක අදහස් පළ කරන බවත්ය.
සමීක්ෂණයෙන් අනාවරණය වූ ප්රධාන කරුණු
Pew Research දත්තයන්ට අනුව, ඉන්දියාවේ සමීක්ෂණයට ලක් වූ පිරිසට සාපේක්ෂව ශ්රී ලාංකික සහ පාකිස්තාන් ප්රතිචාර දක්වන්නන් අතර බංග්ලාදේශය පිළිබඳ හිතකර අදහස් සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළය. මෙම සොයාගැනීම් දකුණු ආසියාවේ භූ දේශපාලන පරිසරය නිර්වචනය කරන කලාපීය හැඟීම් හා රාජ්යතාන්ත්රික සම්බන්ධතාවල සංකීර්ණ ජාලය කෙරෙහි ආලෝකය සපයයි.
බංග්ලාදේශය ඉන්දියාව සමඟ සිය දීර්ඝතම දේශ සීමාව බෙදා ගනිමින් 1971 නිදහස් සටනෙන් මතු වූ ගැඹුරු ඓතිහාසික බැඳීම් පවත්වා ගෙන යන අතරේ, ආසන්නභාවය සහ හවුල් ඉතිහාසය ඉන්දීය පැත්තෙන් උණුසුම් මහජන මතයක් බවට පත් වී නොමැති බව මෙම සමීක්ෂණය시 시사 කරයි.
කලාපීය සංජානනයන්හි වැදගත්කම
මෙවැනි මහජන සංජානනය සමීක්ෂණ සංඛ්යාවලට ඔබ්බෙන් ගිය බරක් දරයි; මන්ද ඒවා බොහෝ විට ද්විපාර්ශ්වික වාණිජ්යය, දේශපාලන සම්බන්ධතා සහ ජනතාවා-ජනතාව සම්බන්ධතා ඇතුළු යටින් ගලා යන ධාරා පිළිබිඹු කරන බැවිනි. බංග්ලාදේශය සමඟ සාමාන්යයෙන් සුහදශීලී රාජ්යතාන්ත්රික හා ආර්ථික සබඳතා පවත්වා ගෙන ආ ශ්රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ගත් කළ, ධනාත්මක හැඟීම රටවල් දෙක අතර පවතින පුළුල් සම්බන්ධතාවට අනුකූල වේ.
ශ්රී ලංකාව සහ බංග්ලාදේශය යන රටවල් දෙකම දකුණු ආසියානු කලාපීය සහයෝගීතා සංගමයේ (SAARC) සාමාජිකයන් වන අතර, වාණිජ්යය, ධීවර කර්මාන්තය සහ ආපදා කළමනාකරණ සහයෝගීතාව ඇතුළු ක්ෂේත්ර රැසක හවුල් අවශ්යතා දරයි.
දකුණු ආසියානු රාජ්යතාන්ත්රිකත්වය සඳහා පුළුල් ඇඟවුම්
මෙම ප්රතිඵල අනාවරණය වන්නේ, රටතුළ මෑතකදී ඇති වූ දේශපාලන වෙනස්කම් හේතුවෙන් බංග්ලාදේශයේ කලාපීය සම්බන්ධතා වැඩි සුක්ෂ්මාවලෝකනයකට ලක් වන අවස්ථාවකය. දේශීය නායකත්වයේ වෙනස්වීම් සැමීපාසල් හා ආසන්න රටවල් සිය මහජන හා රාජ්යතාන්ත්රික ආකල්ප නැවත සකස් කරගන්නා ආකාරයට බලපෑ හැකි බව විශ්ලේෂකයෝ යෝජනා කරති.
ශ්රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ගත් කළ, කොළඹ ඩාකාව ප්රතිවාදියකු ලෙස නොව හවුල්කරුවකු ලෙස සලකන බවේ මතය මෙම සොයාගැනීම් තව දුරටත් ශක්තිමත් කරයි — දශක ගණනාවක දකුණ-දකුණ සහයෝගීතාවෙන් සහ හවුල් ආර්ථික අභියෝග ජය ගැනීමේ ගමනේ යෙදෙන සංවර්ධනශීලී රාජ්යයන් අතර සහයෝගිත්වයෙන් හැඩ ගැසුණු දෘෂ්ටිකෝණයකි.
Pew Research Center ආයතනය ලෝකයේ ප්රමුඛ පෙළේ නිෂ්පාක්ෂ සමීක්ෂණ සංවිධානයක් ලෙස පුළුල් ලෙස පිළිගෙන ඇති අතර, ආසියාවේ ජාත්යන්තර සම්බන්ධතා අධ්යයනය කරන ප්රතිපත්ති立案 හා ශාස්ත්රඥයන් විසින් එහි කලාපීය සංජානනය දත්ත නිතරම උපුටා දක්වනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.