ශ්රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය සංචිත ජූලි මාසයේදී එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 6.59 දක්වා ඉහළ ගොස් මාසික වර්ධනය 2.1%ක් වෙයි
ශ්රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය සංචිත ජූලි මාසයේදී සැලකිය යුතු වර්ධනයක් සටහන් කරගනිමින්, සියයට 2.1කින් ඉහළ ගොස් එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 6.59ක් කරා ළඟා වී ඇති බව නවතම නිල දත්ත හෙළිකර ඇත. දිගු කලක් පුරා දරුණු මූල්ය අර්බුදවලට මුහුණ දුන් රටේ ආර්ථික සුවය ලැබීමේ ගමන් මඟ ඉදිරියට ගමන් කරන බවට මෙය ඉඟි කරයි.
සංචිත තිරිඟු ක්රමයෙන් ශක්තිමත් වීම
මාසෙන් මාසයට දක්නට ලැබෙන මෙම ඉහළ යෑම, ශ්රී ලංකා බලධාරීන් රටේ බාහිර මූල්ය ස්ථාවරත්වය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ගනු ලබන අඛණ්ඩ උත්සාහයන් පිළිබිඹු කරයි. ශක්තිමත් සංචිත ප්රමාණයක් සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවරත්වයේ ප්රධාන දර්ශකයක් ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලබන අතර, ආනයන බැඳීම් කළමනාකරණය කිරීමට හා බාහිර ණය සේවා කිරීමට රටට වැඩි ධාරිතාවයක් ලබා දෙයි.
ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදලේ වැඩසටහනක් යටතේ සිය සුවය ලැබීමේ මඟ ඔස්සේ ගමන් කරන මෙම අවස්ථාවේදී සංචිත වර්ධනය සිදුවී ඇති අතර, එම වැඩසටහන් රාමුව තුළ රාජ්ය මූල්ය ප්රතිසංස්කරණයේ කේන්ද්රීය ස්තම්භයක් ලෙස විදේශ විනිමය සංචිත නැවත ගොඩනැගීම කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කර ඇත.
ආර්ථිකයට මෙයින් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
සංචිත වර්ධනයට දායක විය හැකි සාධක කිහිපයක් පිළිබඳව විශ්ලේෂකයින් අවධානය යොමු කර ඇති අතර, ඒවා අතර:
- විදේශගත ශ්රී ලාංකිකයින්ගෙන් ලැබෙන විදේශ ප්රේෂණ ගලා ඒම වැඩිවීම
- දෘඩ විදේශ විනිමය රැගෙන එන සංචාරක ආදායම ක්රමයෙන් යථා තත්ත්වයට පත්වීම
- බහුපාර්ශ්වික ණය සැකසුම් හා සම්බන්ධ අඛණ්ඩ ගෙවීම් ලැබීම
ශක්තිමත් සංචිත මට්ටම් ජාත්යන්තර ආයෝජකයින් හා ණය හිමියන්ගේ විශ්වාසය ඉහළ නැංවීමට දායක වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, 2022 වර්ෂයේ සිදු වූ අසාමාන්ය ස්වෛරී ණය පැහැර හැරීමෙන් පසු රටේ ගෝලීය මූල්ය වෙළෙඳපොළේ තත්ත්වය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ කාර්යය ඉදිරියට ගෙන යනු ලැබේ.
ශ්රී ලංකාවේ ප්රකෘතිමත් වීමේ පසුබිම
2022 වර්ෂයේ දිවයිනේ ආර්ථිකය ග්රහණයට ගත් විනාශකාරී විදේශ විනිමය අර්බුදයෙන් පසු, ඉන්ධන, ඖෂධ සහ අත්යාවශ්ය භාණ්ඩ දැඩි හිඟයකට ලක්වීමත් සමඟ, ශ්රී ලංකාව සිය ආර්ථික පදනම ක්රමානුකූලව ප්රතිනිර්මාණය කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටී. ඉන් පසු, සංචිත මට්ටම් ප්රතිස්ථාපනය කිරීම රටේ ප්රතිසංස්කරණ ගමනේ වඩාත් සමීපව නිරීක්ෂණය කරන ලද මිණුම් දණ්ඩක් බවට පත්ව ඇත.
ජූලි මාසයේ සංඛ්යා ධනාත්මක ප්රවණතාවක් නියෝජනය කළ ද, සංචිත පවත්වා ගැනීමට හා තවදුරටත් වර්ධනය කිරීමට රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණයේ අඛණ්ඩ විනය, අපනයන වර්ධනය සහ දේශීය මුදල කෙරෙහි විශ්වාසය රක්ෂා කර ගැනීම අවශ්ය බව ආර්ථික විශේෂඥයින් අවවාද කරති.
ඉදිරි සති කිහිපය තුළ පුළුල් මුදල් ප්රතිපත්ති යාවත්කාලීන කිරීම්වල කොටසක් ලෙස රජය සහ ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව සංචිත තත්ත්වය පිළිබඳ වැඩිදුර අදහස් දක්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.