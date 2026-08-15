Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පදික්කල්ගේ ඓතිහාසික මුල් ටෙස්ට් සියය ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඉන්දියාව ආධිපත්‍යට

15 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පදික්කල්ගේ ඓතිහාසික මුල් ටෙස්ට් සියය ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඉන්දියාව ආධිපත්‍යට

ඉන්දීය පිතිකරු දේව්දත් පදික්කල් ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව තමාගේ මුල් ටෙස්ට් සතකය සම්පූර්ණ කරමින් ක්‍රිකට් ඉතිහාසයට තම නම කැටයම් කළේය. මෙය දශක දෙකකට අධික කාලයක් තිස්සේ කිසිදු ඉන්දීය ක්‍රීඩකයකුට ඉටු කිරීමට නොහැකි වූ ජයග්‍රහණයකි.

තරුණ වම්හස්ත පිතිකරුවාගේ ඓතිහාසික මොහොත

ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි පළමු ටෙස්ට් තරගයේදී පදික්කල් සාර්ථකව ස්කෝර් කළ සතකය, ඔහුගේ දියුණු වෙමින් පවතින වෘත්තීය ජීවිතයේ පමණක් නොව ඉන්දීය ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ ද සන්ධිස්ථානයක් විය. 2002 වසරෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ටෙස්ට් අデビュー සතකයක් ලබා ගත් පළමු ඉන්දීය ක්‍රීඩකයා ලෙස ඔහු ඉතිහාසයට එක් වූ අතර, මෙම ජයග්‍රහණය කොතරම් දුර්ලභ හා විශිෂ්ට දැයි එමගින් ඉස්මතු වේ.

මෙම ඉනිම, ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් සඳහා ඔහු සූදානම් බවට තිබූ ඕනෑම සැකයක්払拭 කරමින්, ඉහළම මට්ටමේ ක්‍රීඩාවේ බරසාර ශක්තියක් ලෙස පදික්කල්ව ඉදිරිපත් කළේය.

සන්දර්භය සහ වැදගත්කම

ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව අවසන් ඉන්දීය පිතිකරුවා එම ජයග්‍රහණය ලබා ගෙන වසර 23කට ආසන්න කාලයක් ගතවී ඇති බැවින්, මෙම සන්ධිස්ථානය සැලකිය යුතු බරක් දරයි. මෙවන් ඓතිහාසික ජයග්‍රහණ, තරුණ ක්‍රීඩකයකුගේ ගමනේ නිර්ණායක මොහොත් බවට පත්වන අතර බොහෝ විට ටෙස්ට් මට්ටමේ සමස්ත වෘත්තීය ජීවිතයේ ස්වභාවය නිර්ණය කරයි.

ශ්‍රී ලංකා රසිකයන්ට සහ දිවයිනේ ක්‍රිකට් අනුගාමිකයන්ට, මෙම සතකය ජාතීන් දෙක ඔවුන්ගේ ප්‍රසිද්ධ ටෙස්ට් තරඟාවලිය අලුත් කරන විට ඔවුන්ගේ පිතිකරුවන් මුහුණ දෙන අභියෝගය සිහිපත් කරවයි.

ප්‍රතිචාර සහ අනාගත දැක්ම

දකුණු ආසියාව පුරා ක්‍රිකට් නිරීක්ෂකයන් මෙම ඉනිමට පුළුල් ප්‍රශංසාවක් පිරිනැමූ අතර, බොහෝ දෙනෙකු ඔහුගේ සාර්ථකත්වයට ප්‍රධාන සාධකයන් ලෙස පදික්කල්ගේ සන්සුන් ස්වභාවය සහ තාක්ෂණික ස්ථිරතාවය ඉස්මතු කළේය. ටෙස්ට් ක්‍රිකට්හි ඒ

පළමු ටෙස්ට් තරගය ජවජවා ඉදිරියට යද්දී, ශ්‍රී ලංකාව තරගයට ආපසු පැමිණ තරඟාවලිය සමකිරීමට නම්, ඔවුන්ගේ පිතිකරුවන් සහ පන්දු යවන්නන් සෑම දෙනාගෙන්ම ශක්තිමත් සාමූහික ප්‍රතිචාරයක් ලබා ගත යුතු වනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

පාඩික්කල්ගේ අණදෙන ශතකය ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව පළමු දිනයේදී ඉන්දියාව ආධිපත්‍යය සඳහා සූදානම් කරයි Sinhala

පාඩික්කල්ගේ අණදෙන ශතකය ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව පළමු දිනයේදී ඉන්දියාව ආධිපත්‍යය සඳහා සූදානම් කරයි

පාඩික්කල් දීප්තිමත් ලෙස බැබළෙද්දී ඉන්දියාව පාලනය අත්පත් කරගනී ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි ටෙස්ට් තරඟයේ පළමු දිනයේදී ඉන්දියාව තම ශක්තිය ප්‍රකාශ කළ අතර, තරුණ වම්හස්ත…

15 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලාංකිකයන් හා පාකිස්තානුවන් ඉන්දියානුවන්ට වඩා බංග්ලාදේශය පිළිබඳ වඩාත් හිතකර අදහස් දරයි — Pew පර්යේෂණ සොයාගැනීම් Sinhala

ශ්‍රී ලාංකිකයන් හා පාකිස්තානුවන් ඉන්දියානුවන්ට වඩා බංග්ලාදේශය පිළිබඳ වඩාත් හිතකර අදහස් දරයි — Pew පර්යේෂණ සොයාගැනීම්

වොෂිංටනය කේන්ද්‍ර කරගත් Pew Research Center ආයතනය විසින් සිදු කරන ලද නව සමීක්ෂණයකින් අනාවරණය වී ඇත්තේ, දකුණු ආසියානු රටවල් බංග්ලාදේශය දෙස බලන ආකාරය තුළ කැපී…

15 Aug 2026 Discuss
කන්දි ජාතික රෝහලට රුපියල් මිලියන 620ක් වටිනා අධි තාක්ෂණ වෛද්‍ය උපකරණ ලැබේ Sinhala

කන්දි ජාතික රෝහලට රුපියල් මිලියන 620ක් වටිනා අධි තාක්ෂණ වෛද්‍ය උපකරණ ලැබේ

කන්දි ජාතික රෝහල තම වෛද්‍ය සේවා නවීකරණය කිරීමේ වැදගත් පියවරක් තබමින්, රටේ සෞඛ්‍ය සේවා ශක්තිමත් කිරීමේ පුළුල් වැඩපිළිවෙළේ කොටසක් ලෙස රුපියල් මිලියන 620ක් වටිනා…

15 Aug 2026 Discuss