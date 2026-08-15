පාඩික්කල්ගේ අණදෙන ශතකය ශ්රී ලංකාවට එරෙහිව පළමු දිනයේදී ඉන්දියාව ආධිපත්යය සඳහා සූදානම් කරයි
පාඩික්කල් දීප්තිමත් ලෙස බැබළෙද්දී ඉන්දියාව පාලනය අත්පත් කරගනී
ශ්රී ලංකාවට එරෙහි ටෙස්ට් තරඟයේ පළමු දිනයේදී ඉන්දියාව තම ශක්තිය ප්රකාශ කළ අතර, තරුණ වම්හස්ත පිතිකරු දේව්දත් පාඩික්කල් අණදෙන ශතකයක් ලබාගනිමින් අවධානය ඒකරාශී කර ගත්තේය. ඒ හරහා සංචාරක කණ්ඩායම තරඟය කෙරෙහි ස්ථිර ග්රහණයක් ඇති කර ගත්තේය.
තරුණ සංචාරකයාගෙන් අතිවිශිෂ්ට දක්ෂතාවක්
පාඩික්කල්ගේ හැඟීම් ඉස්මතු කරන ශතකය ඉන්දියාවේ ආධිපත්යසහිත පළමු දින ප්රදර්ශනයේ කේන්ද්රස්ථානය බවට පත් වූ අතර, සංචාරක කණ්ඩායම ්රජාවේ ගෘහ ජාතිය ඉදිරිපිට තම පිතිකරණ ගැඹුර හා කාර්යක්ෂම අභිලාෂය ප්රදර්ශනය කළේය. රසවත් ආකාරයෙන් පහර දෙන මෙම ක්රීඩකයා ක්රිකට් ක්රීඩාවේ වඩාත්ම ඉල්ලීම් සහිත වේදිකාවක් මත අවස්ථාවට සාධාරණය ඉෂ්ට කළ අතර, දෙපසින්ම රසිකයන්ගේ සිත්හි සදාකාලිකව කැටිවෙන දක්ෂතාවක් ඉදිරිපත් කළේය.
ශ්රී ලංකාව මුල් අවස්ථාවේදීම පීඩනයට
ශ්රී ලංකා පිතිකරණ පෙළ මුල් ඉනිම් අහිමි කිරීම සඳහා ගෘහ කණ්ඩායමේ වෑයම් අසාර්ථක වූ අතර, විශේෂයෙන්ම පාඩික්කල්ගේ ඉනිම නිවෙස් කණ්ඩායමේ ප්රයත්නයන් කළකිරීමට ලක් කළේය. ඔවුන්ගේ හොඳ ප්රයත්නය සත්ත්වාගාරය නැවැත්වීමට පෙර ගෙවිල්ල තමන් වෙත හරවා ගැනීමට අවශ්ය පිඩුව ශ්රී ලංකාවට ලබා ගත නොහැකි විය.
ඉදිරි දිනවලට ගතිය සැකසීම
ඉන්දියාවේ අධිකාරීසහිත පළමු දින ප්රදර්ශනය, ඉතිරි තරඟය කරා ගමන් කිරීමේදී ඔවුන් ශක්තිමත් තත්ත්වයක් සඳහා සූදානම් කර ඇත. පාඩික්කල්ගේ ශතකය ශක්තිමත් පදනමක් ලෙස ස්ථාපිත වී ඇති හෙයින්, සංචාරකයෝ ක්රීඩාව යළි ආරම්භ වූ විට තවදුරටත් ගොඩනඟා පීඩනය ගොඩ ගැසීමට ඉවහල් වෙති.
ගෘහ භූමියේ ක්රීඩා කරන ශ්රී ලංකාව, ඉදිරි සැසිවල තරඟයට නැවත ප්රවේශ වීමට නම් ගෙවිල්ලේ නව විනය සොයා කණ්ඩායම නැවත සූදානම් කළ යුතුය. දිවයිනේ රසිකයෝ ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම දෙවන දිනයේදී උද්යෝගිමත් ප්රතිචාරයක් ගෙනඒමට සමත් වේ යැයි බලාපොරොත්තු වෙති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.