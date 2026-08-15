කන්දි ජාතික රෝහලට රුපියල් මිලියන 620ක් වටිනා අධි තාක්ෂණ වෛද්ය උපකරණ ලැබේ
කන්දි ජාතික රෝහල තම වෛද්ය සේවා නවීකරණය කිරීමේ වැදගත් පියවරක් තබමින්, රටේ සෞඛ්ය සේවා ශක්තිමත් කිරීමේ පුළුල් වැඩපිළිවෙළේ කොටසක් ලෙස රුපියල් මිලියන 620ක් වටිනා අති නවීන වෛද්ය උපකරණ පද්ධති තුනක් අත්පත් කර ගෙන ඇත.
රාජ්ය සෞඛ්ය සේවාවට ඉතා වැදගත් ආයෝජනයක්
මධ්යම පළාතට හා ආශ්රිත ප්රදේශවලට ප්රධාන යොමු රෝහලක් ලෙස සේවය කරන, කඳු රාජධානියේ ප්රමුඛ වෛද්ය ආයතනය වන මෙම රෝහලට මෑත කාලීනව හිමිවූ සැලකිය යුතුම උපකරණ නවීකරණයක් ලෙස මෙම අත්පත් කර ගැනීම සලකනු ලැබේ. නව අධි තාක්ෂණ පද්ධති තුන, රෝහලේ රෝග නිර්ණය හා ප්රතිකාර සේවා සැලකිය යුතු ලෙස ශක්තිමත් කරනු ඇති අතර, සෑම වසරකම රෝහලේ සේවා මත රඳා සිටින දහස් ගණන් රෝගීන්ට මෙයින් ප්රයෝජන ලැබෙනු ඇත.
මධ්යම පළාතේ සෞඛ්ය සේවා ශක්තිමත් කිරීම
කන්දි ජාතික රෝහල ශ්රී ලංකාවේ විශාලතම හා වඩාත්ම වැදගත් රාජ්ය සෞඛ්ය සේවා ආයතනවලින් එකක් වන අතර, නගරයෙන් ඔබ්බට ද විහිදෙන පුළුල් ජනගහනයකට සේවා සපයයි. කොළඹට ගමන් නොකර ලෝකෝත්තර වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීමට මධ්යම පළාතේ රෝගීන්ට හැකි වීම සහතික කිරීම සඳහා මෙවැනි නවීකරණ ඉතා අත්යාවශ්ය ලෙස සැලකේ.
- අධි තාක්ෂණ වෛද්ය උපකරණ පද්ධති තුනක් අත්පත් කර ගනු ලැබීය
- මුළු ආයෝජනය රුපියල් මිලියන 620ක් ලෙස තක්සේරු කෙරේ
- රෝගී සත්කාරය හා රෝග නිර්ණය ධාරිතාව වැඩිදියුණු කිරීමට උපකරණ යොදාගැනේ
- කන්දි ජාතික රෝහල මධ්යම පළාතේ ප්රධාන යොමු මධ්යස්ථානය ලෙස සේවය කරයි
පුළුල් සෞඛ්ය සේවා නවීකරණ ව්යාපෘතියේ කොටසක්
මෙම ආයෝජනය, ශ්රී ලංකාව පුරා රාජ්ය රෝහල් නවීකරණය කිරීමටත්, කොළඹ ආයතන මත පැවති බරෙන් සහනයක් ලබා දීමටත් රජය ගෙන යන අඛණ්ඩ ප්රයත්නයන්ට අනුකූල වේ. කන්දි ජාතික රෝහල වැනි පළාත් රෝහල් අති නවීන තාක්ෂණයෙන් සන්නද්ධ කිරීමෙන්, භූගෝලීය පිහිටීම නොතකා සෑම පුරවැසියෙකුටම සමාන හා උසස් තත්ත්වයේ සෞඛ්ය සේවා ලබා දීමට බලධාරීන් අපේක්ෂා කරයි.
මෙම නවීකරණය, බස්නාහිර පළාතෙන් බාහිරව ජීවත්වන ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා රාජ්ය සෞඛ්ය සේවාවේ ප්රමිතිය ඉහළ නැංවීමේ අලුත් වූ කැපවීමක් නියෝජනය කරන අතර, සෑම කෙනෙකුටම උසස් වෛද්ය සේවා ප්රවේශ විය හැකි බව සහතික කරයි.
උපකරණ පද්ධති තුනේ නිශ්චිත ස්වභාවය හා ඒවා සම්පූර්ණයෙන් ක්රියාත්මක කිරීමේ කාලසීමාව පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු, සෞඛ්ය බලධාරීන් විසින් නුදුරු කාලයකදී නිවේදනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.