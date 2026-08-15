උතුරු කොරියාව ඉදිරියේ පැවැත්වීමට නියමිත එක්සත් ජනපද-දකුණු කොරියා හමුදා අභ්යාස හෙළා දකී
ඊළඟ සතියේ ආරම්භ වීමට නියමිත එක්සත් ජනපදය සහ දකුණු කොරියාව අතර ඒකාබද්ධ හමුදා අභ්යාස මාලාවක් උතුරු කොරියාව දැඩිව හෙළා දැකීමට ඉදිරිපත් වී ඇති අතර, කොරියානු අර්ධද්වීපය පුරා භයානක උද්වේගකාරී තත්ත්වයක් ඇති කරන හිතාමතාම සිදු කරන අවුල් ඇති කිරීමක් ලෙස මෙම අභ්යාස සංලක්ෂිත කර ඇත.
පියොංයාං දෘඪ ප්රතිචාරයක් පිළිබඳ අවවාද කරයි
සාමාන්යයෙන් දක්නට ලැබෙන තියුණු භාෂාවෙන්, පියොංයාං නිලධාරීන් සැලසුම් කළ හමුදා ව්යායාම හරහා සතුරුකම් උත්සන්න කිරීම සම්බන්ධයෙන් වොෂිංටනය සහ සෝල් නගරය වෙත චෝදනා එල්ල කළේය. එක්සත් ජනපදය, ජපානය සහ දකුණු කොරියාව අතර වර්ධනය වන ත්රිපාර්ශ්වික හමුදා සහයෝගිතාව කලාපයේ න්යෂ්ටික සන්ධානයක් බවට ප්රායෝගිකව පරිණාමය වෙමින් ඇතැයි උතුරු කොරියාව තවදුරටත් චෝදනා කළ අතර, එය නොසලකා හරින්නේ නැතැයි දිවුරුම් දුන්නේය.
හමුදා ක්රියාකාරකම් සම්බන්ධයෙන් ප්රතිචාර දැක්වීමට රටේ අභිලාෂය ඇතැයි උතුරු කොරියානු බලධාරීන් පැහැදිලිව සඳහන් කළ අතර, එම අභ්යාස අර්ධද්වීපයේ නව ගැටුම් චක්රයකට තුඩු දිය හැකි බවට සංඥා කළේය.
නිරන්තර ගැටුමකට තුඩු දෙන කරුණක්
එක්සත් ජනපදය සහ දකුණු කොරියාව අතර ඒකාබද්ධ හමුදා අභ්යාස දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ පියොංයාං සමඟ සබඳතා ගැටළු සහගත කිරීමේ නිමිත්තක් වී ඇත. වොෂිංටනය සහ සෝල් නගරය විසින් ඒ අභ්යාස සම්පූර්ණයෙන්ම ආරක්ෂාකාරී ස්වභාවයේ ඒවා ලෙස ප්රකාශ කළ ද, ඒවා ආක්රමණයක් සඳහා වූ රිහිසල් ලෙස ඉතිහාසගතව දෙස් බලා ඇත.
වචනවල යුද්ධයේ නවතම ප්රකාශනය මතු වී ඇත්තේ, ගවේෂණාත්මක උත්සාහයන් කිහිපයක් වසර ගණනාවක් තිස්සේ නතර වී ඇති තත්ත්වයක් මත, උතුරු කොරියාව සහ බටහිර-ගැළපෙන ජාතීන් අතර දැනටමත් බිඳෙනසුළු සබඳතා පවතින කාල පරිච්ඡේදයකදීය.
කලාපීය ස්ථාවරත්වය පීඩනයට ලක්ව ඇත
පියොංයාං හි උත්සන්න වන වාග් ප්රහාරය නැගෙනහිර ආසියාවේ දැනටමත් අස්ථිර ආරක්ෂක පරිසරයට තවත් අවිනිශ්චිතතාවයේ මාත්රාවක් එකතු කරන බව විශ්ලේෂකයෝ අනතුරු අඟවති. එක්සත් ජනපදය, දකුණු කොරියාව සහ ජපානය අතර ගැඹුරු වෙමින් ඇති හමුදා සබඳතා, ත්රිපාර්ශ්වික සහයෝගිතාව සැලකිය යුතු සැකයකින් බලන උතුරු කොරියාවෙන් සහ චීනයෙන් ක්රමයෙන් වැඩිවන සූක්ෂ්ම පරීක්ෂාවකට ලක් ව ඇත.
අභ්යාස ආසන්නව ඇති හෙයින්, උතුරු කොරියාව තමන්ගේම ඕනෑම ප්රකෝපකාරී හමුදා ප්රදර්ශනයකින් සිය අනතුරු ඇඟවීම් ක්රියාත්මකයට නංවාලාද යන්න ජාත්යන්තර නිරීක්ෂකයෝ සිය අවධානය යොමු කරමින් සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.