Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හිරිකැටියේ චබාඩ් හවුස් ස්ථාපනයට එරෙහිව බෞද්ධ භික්ෂූන් සහ ගම්වාසීන් එක්ව උද්ඝෝෂණයක

15 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හිරිකැටියේ චබාඩ් හවුස් ස්ථාපනයට එරෙහිව බෞද්ධ භික්ෂූන් සහ ගම්වාසීන් එක්ව උද්ඝෝෂණයක

හිරිකැටිය මුහුදු තීර ගමේ අලුතින් ස්ථාපිත කරන ලද චබාඩ් හවුස් ඉවත් කරන ලෙස ඉල්ලා පැවති උද්ඝෝෂණයට දේශීය පදිංචිකරුවන් සහ බෞද්ධ භික්ෂූන් සහභාගී වූ අතර, එම පහසුකම පිළිබඳ ප්‍රජාව තුළ ඇති වී තිබෙන දැඩි කනස්සල්ල එයින් පිළිබිඹු විය.

ප්‍රජා විරෝධය තීව්‍ර වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු වෙරළ තීරයේ පිහිටි ජනප්‍රිය සංචාරක ගමනාන්තයක් වන හිරිකැටියේ මෑතකදී ස්ථාපිත කරන ලද යුදෙව් ප්‍රජා සේවා හා ආගන්තුක සත්කාර මධ්‍යස්ථානයක් වන චබාඩ් හවුස්ට එරෙහිව ගම්වාසීන් සහ බෞද්ධ පූජකවරුන් තම විරෝධය පළ කිරීමට එක් රැස් විය.

එම ස්ථානය වෙනත් තැනකට ගෙනයා යුතු බව හෝ සම්පූර්ණයෙන්ම වසා දැමිය යුතු බව උද්ඝෝෂකයින් පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කළ අතර, මධ්‍යස්ථානය ආරම්භ වූ දා සිට දේශීය ප්‍රජාව තුළ රඳවා ගෙන ඇති 긴张感ය මෙම උද්ඝෝෂණය හරහා ප්‍රකාශයට පත් විය.

හංගලාව මතු කරන ගම

හිරිකැටිය මෑත වසරවලදී, විශේෂයෙන් සර්ෆිං ක්‍රීඩකයින් අතර, ජාත්‍යන්තර සංචාරකයින් බෙහෙවින් ඇදී එන ගමනාන්තයක් බවට පත් වී ඇති අතර, ඒ හේතුවෙන් විදේශිකයන් ඉලක්ක කරගත් ව්‍යාපාර හා සේවාවන් ප්‍රදේශය පුරා වේගයෙන් ව්‍යාප්ත වී තිබේ. මෙම වර්ධනය මතභේදවලින් තොර නොවූ අතර, සිය ප්‍රජාවේ සංස්කෘතික හා ආගමික ස්වභාවය ක්‍රමයෙන් ඛාදනය වෙමින් ඇතැයි සමහර පදිංචිකරුවෝ සිතති.

උද්ඝෝෂණයට බෞද්ධ භික්ෂූන්ගේ සහභාගීත්වය දේශීය ජනතාවේ කොටස් අතර පවතින හැඟීම්වල ගැඹුර පිළිබිඹු කරයි. ශ්‍රී ලංකාවේ සන්ඝරත්නය ඓතිහාසිකව ප්‍රජා මට්ටමේ සෙබළ කටයුතු සහ සමාජ අරමුණු සඳහා ක්‍රියාශීලී භූමිකාවක් ඉටු කර ඇත.

පුළුල් ඇඟවුම්

මෙම උද්ඝෝෂණය, ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ධනය වන සංචාරක ආර්ථිකය සහ දේශීය සංස්කෘතික හා ආගමික අනන්‍යතාවය සංරක්ෂණය කිරීම අතර සමතුලිතතාවය පිළිබඳ, විශේෂයෙන් මෑත වසරවලදී වේගවත් වාණිජකරණයකට ලක් වූ කුඩා ගම්මාන සම්බන්ධයෙන්, පුළුල් ප්‍රශ්න මතු කරයි.

  • ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු වෙරළ තීරයේ පිහිටි හිරිකැටිය මුහුදු තීර ගමේ උද්ඝෝෂණය සිදු විය
  • බෞද්ධ භික්ෂූන් සහ දේශීය ගම්වාසීන් දෙඅංශයම උද්ඝෝෂණයට සහභාගී විය
  • මෑතකදී ස්ථාපිත කරන ලද චබාඩ් හවුස් ඉවත් කරන ලෙස උද්ඝෝෂකයෝ ඉල්ලා සිටිති
  • හිරිකැටිය මෑත වසරවලදී සංචාරක ව්‍යාපාරය මගින් ප්‍රේරිත සැලකිය යුතු සංවර්ධනයකට ලක් වී ඇත

උද්ඝෝෂණය හෝ මධ්‍යස්ථානයේ අනාගතය පිළිබඳ බලධාරීන් තවමත් පොදු ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත. දේශීය නිලධාරීන් සහ අදාළ රජයේ ආයතන ප්‍රජාවේ ඉල්ලීම්වලට කෙසේ ප්‍රතිචාර දක්වනු ඇත්දැයි තවම නොපැහැදිලිය.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

තරඟය මැද පෙම්වතියට කෙටි පණිවිඩ යැවූ දෙමළ නාඩු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු වසර දෙකක තහනමෙන්辛ගේ ගැලවේ Sinhala

තරඟය මැද පෙම්වතියට කෙටි පණිවිඩ යැවූ දෙමළ නාඩු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු වසර දෙකක තහනමෙන්辛ගේ ගැලවේ

ඉන්දීය ගෘහස්ථ ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ දෙමළ නාඩු නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයෙකු, තරඟය ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිද්දී තම පෙම්වතියට කෙටි පණිවිඩ යවමින් සිටියදී අල්ලා ගැනීමෙන්…

15 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ආසියා කප් කිරීටය රැකගැනීමට ශක්තිමත් කණ්ඩායමක් පිරිනමයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ආසියා කප් කිරීටය රැකගැනීමට ශක්තිමත් කණ්ඩායමක් පිරිනමයි

දිවයිනේ කණ්ඩායම බරපතල ශූරතා ආරක්ෂාවකට සැරසෙයි ශ්‍රී ලංකාව ඔවුන්ගේ ආසියා කප් ශූරතාව රැකගැනීමේ අරමුණින් ශක්තිමත් හා තරඟකාරී කණ්ඩායමක් නිවේදනය කර ඇති අතර, එය…

15 Aug 2026 Discuss
හෘද රෝගීන් 25,000කට අධික ශ්‍රී ලාංකිකයන් අවදානම් සහිත හෘද ශල්‍යකර්ම පෝළිමක — සමහර සැත්කම් 2029 දක්වා කල් දැමේ Sinhala

හෘද රෝගීන් 25,000කට අධික ශ්‍රී ලාංකිකයන් අවදානම් සහිත හෘද ශල්‍යකර්ම පෝළිමක — සමහර සැත්කම් 2029 දක්වා කල් දැමේ

ශ්‍රී ලංකාව පුරා හෘද රෝගීන් 25,000කට අධික පිරිසක් ජීවිතය බේරා ගැනීමට අවශ්‍ය හෘද ශල්‍යකර්ම, ප්‍රධාන වෛද්‍ය ක්‍රියාපටිපාටි සහ අත්‍යවශ්‍ය රෝග විනිශ්චය පරීක්ෂණ…

15 Aug 2026 Discuss