Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව වාර්තාගත මත්ද්‍රව්‍ය මර්දන මෙහෙයුමකදී කිලෝග්‍රෑම් 5,200කට අධික දැඩි මත්ද්‍රව්‍ය රාශියක් අත්අඩංගුවට ගනී

14 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව වාර්තාගත මත්ද්‍රව්‍ය මර්දන මෙහෙයුමකදී කිලෝග්‍රෑම් 5,200කට අධික දැඩි මත්ද්‍රව්‍ය රාශියක් අත්අඩංගුවට ගනී

විශාල වාරයක් මත්ද්‍රව්‍යවලට එරෙහි තීව්‍ර යුද්ධයක් සංඥා කරයි

ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් මාස දහයකට නොඅඩු කාලයක් තුළ හෙරොයින්, ක්‍රිස්ටල් මෙතැම්ෆෙටමීන් (අයිස්) සහ කොකේන් කිලෝග්‍රෑම් 5,200කට අධික ප්‍රමාණයක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, එය රටේ මෑත ඉතිහාසයේ වඩාත්ම සැලකිය යුතු මත්ද්‍රව්‍ය නීතිය බලාත්මක කිරීමේ ජයග්‍රහණයක් ලෙස සැලකේ.

අත්අඩංගුවේ පරිමාණය

දිවයිනේ විවිධ ස්ථානවලදී අාවාරණය කරන ලද හෙරොයින්, අයිස් සහ කොකේන් යන දැඩි මත්ද්‍රව්‍ය තුනේ සම්මිශ්‍රිත බර, මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කටයුතු සහ නීතිය බලාත්මක කිරීමේ ප්‍රතිචාර යන දෙඅංශයෙන්ම සිදු වූ විශාල ත්වරණයක් පෙන්නුම් කරයි. සාපේක්ෂව කෙටි මෙම කාලසීමාව තුළ වාර්තා වූ ප්‍රමාණය, ඉන්දියන් සාගර කලාපය හරහා ගමන් කරන විශාල පරිමාණ මත්ද්‍රව්‍ය ප්‍රේෂණ සඳහා ශ්‍රී ලංකාව සංක්‍රාන්ති ස්ථානයක් හෝ ගමනාන්ත වෙළඳපොළක් ලෙස ක්‍රියා කිරීමේ වර්ධනය වන භූමිකාව යටිරේ ගනී.

අඛණ්ඩ බලාත්මක කිරීමේ ප්‍රයත්නයන්

මෙම භාරයන් අාවාරණය කිරීම සඳහා ආරක්ෂක හමුදා සහ මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී ඒකක බහු පෙරමුණුවලදී සම්බන්ධීකෘත මෙහෙයුම් පවත්වා ඇත. නෙළා ගත් මත්ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය ජාවාරම් ජාලයන් ශ්‍රී ලාංකික ජලසීමා සහ භූමිය හරහා ක්‍රමයෙන් වැඩි වන ප්‍රමාණ ගෙනයාමට උත්සාහ දරා ඇති බව පෙන්නුම් කරයි.

  • හෙරොයින් ශ්‍රී ලංකාවේ බහුලව අාවාරණය කරන ලද මත්ද්‍රව්‍ය අතර ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් ගනී
  • ක්‍රිස්ටල් මෙතැම්ෆෙටමීන් හෙවත් අයිස් අත්අඩංගු ප්‍රමාණ මෑත වසරවලදී තියුණු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇත
  • කොකේන් අත්අඩංගු ප්‍රමාණ කලාපය ඉලක්ක කරගත් මත්ද්‍රව්‍ය ජාලයන්ගේ පුළුල් වන විෂය පථය පිළිබිඹු කරයි

ශ්‍රී ලංකාවට තීරණාත්මක මොහොතක්

මෙම සංඛ්‍යා දිවයිනට මුහුණ දෙන මත්ද්‍රව්‍ය අභියෝගය පිළිබඳ තියුණු සිහිකැඳවීමක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. මෙහෙයුම් සක්‍රීයව පවතින බැවින් රජය ජනතාවගේ අඛණ්ඩ දැනුවත්භාවය සහ සහයෝගය ඉල්ලා සිටී. ඒකක දහයකට ආසන්න කාලයකදී මෙතරම් විශාල ප්‍රමාණ දැනටමත් පිළිබිඹු වීමත් සමග, වාර්ෂික මුළු එකතුව කලින් වාර්තා සැලකිය යුතු ලෙස ඉක්මවා යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙම කාලය තුළ අත්අඩංගුවට ගත් මත්ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය තර්ජනයේ බරපතලකම මෙන්ම එය සෘජුවම මුහුණ දීමට ශ්‍රී ලංකා නීතිය බලාත්මක කිරීමේ ආයතනවල අධිෂ්ඨානය ද පිළිබිඹු කරයි.

නිලධාරීන් තවමත් තනි තනි අත්අඩංගු සිදුවීම් පිළිබඳ සම්පූර්ණ තොරතුරු හෝ එක් එක් මෙහෙයුමට සම්බන්ධ නිශ්චිත ආයතන හෙළිදරව් කර නොමැති නමුත්, විමර්ශන ඉදිරියට ගමන් කළ හොත් වැඩිදුර විස්තර ප්‍රසිද්ධියට පත් කිරීමට නියමිතය.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

පොළොන්නරුවේ නීති විරෝධී උගුලක හසුවූ දුර්ලභ මීමින්නෙකු වනජීවී නිලධාරීන් විසින් බේරාගනී Sinhala

පොළොන්නරුවේ නීති විරෝධී උගුලක හසුවූ දුර්ලභ මීමින්නෙකු වනජීවී නිලධාරීන් විසින් බේරාගනී

ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම දුර්ලභ හා ආරක්ෂිත වනජීවීන්ගෙන් එකක් වන මීමින්නෙකු, පොළොන්නරුවේ සේවාගම ප්‍රදේශයේ නීති විරෝධී උගුලක හසුව සිටියදී බේරාගත් බව වනජීවී බලධාරීන්…

14 Aug 2026 Discuss
හේලීස් සමූහය පළමු කාර්තුවේදී සියයට 61ක් ලාභ ඉහළ යාමක් වාර්තා කරයි Sinhala

හේලීස් සමූහය පළමු කාර්තුවේදී සියයට 61ක් ලාභ ඉහළ යාමක් වාර්තා කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධාංගීකරණය වූ සංයුක්ත ව්‍යාපාරික ආයතනය වන හේලීස් සමූහය, වත්මන් මූල්‍ය වර්ෂයේ ශක්තිමත් ආරම්භයක් වාර්තා කරමින්, පළමු කාර්තුව තුළ ආදායම් හා…

14 Aug 2026 Discuss
රු. බිලියන 5.14ක ගනුදෙනුවකින් JXG සමාගම Melstacorp හි Continental Insurance අත්පත් කරගැනීමට සූදානම් Sinhala

රු. බිලියන 5.14ක ගනුදෙනුවකින් JXG සමාගම Melstacorp හි Continental Insurance අත්පත් කරගැනීමට සූදානම්

JXG සමාගම, රු. බිලියන 5.14ක් වටිනාකමින් යුත් ගනුදෙනුවක් මගින් Melstacorp හි Continental Insurance අත්පත් කරගැනීමට සැලසුම් කර ඇති බව නිවේදනය කරමින්, ශ්‍රී…

14 Aug 2026 Discuss