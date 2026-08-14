හේලීස් සමූහය පළමු කාර්තුවේදී සියයට 61ක් ලාභ ඉහළ යාමක් වාර්තා කරයි
ශ්රී ලංකාවේ විවිධාංගීකරණය වූ සංයුක්ත ව්යාපාරික ආයතනය වන හේලීස් සමූහය, වත්මන් මූල්ය වර්ෂයේ ශක්තිමත් ආරම්භයක් වාර්තා කරමින්, පළමු කාර්තුව තුළ ආදායම් හා ලාභදායිතාව යන දෙඅංශයෙන්ම සැලකිය යුතු ඉහළ යාමක් ළඟා කර ගෙන ඇත.
ශක්තිමත් ආදායම් හා ලාභ වර්ධනයක්
හේලීස් සමූහය, පළමු කාර්තුව සඳහා අඛණ්ඩ මෙහෙයුම්වලින් ලැබෙන ඒකාබද්ධ ආදායම රුපියල් බිලියන 179.32ක් ලෙස වාර්තා කළ අතර, එය පෙර මූල්ය වර්ෂයේ එම කාලසීමාවට සාපේක්ෂව සියයට 38ක ශක්තිමත් වර්ධනයක් පිළිබිඹු කරයි.
වඩාත් කැපී පෙනෙන කරුණ නම්, අඛණ්ඩ මෙහෙයුම්වලින් ලැබෙන ඒකාබද්ධ බදු පෙර ලාභය සියයට 61කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් බිලියන 10.15ක් කරා ළඟා වී ඇති අතර, එය සමූහයේ මූල්ය ගමනාවේගය සැලකිය යුතු ලෙස ශක්තිමත් වී ඇති බවට ඉඟියක් ලබා දෙයි.
මූල්ය වර්ෂයට පොරොන්දු සහිත ආරම්භයක්
නිෂ්පාදන, අපනයන, සිල්ලර වෙළෙඳාම හා සේවා ඇතුළු විවිධ අංශ ආවරණය කරන ශ්රී ලංකාවේ ප්රමුඛතම හා වඩාත් විවිධාංගීකරණය වූ ව්යාපාරික සමූහයන්ගෙන් එකක් වන හේලීස්හි ස්ථිතිස්ථාපකතාව හා මෙහෙයුම් ශක්තිය පළමු කාර්තු ප්රතිඵල තුළින් මැනවින් ඉස්මතු වේ.
ශ්රී ලංකාවේ පුළුල් ආර්ථිකය ක්රමානුකූල යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ අවධියක පසුවන මෙම මොහොතේ, මෙම ප්රතිඵල ද්වීපයේ ව්යාපාරික පරිසරය තුළ ආයතනික සෞඛ්යයේ ධනාත්මක දර්ශකයක් ලෙස සාදරයෙන් පිළිගැනීමට ඉඩ ඇත.
සමූහයට මෙයින් ඇති වැදගත්කම
කාර්තු කාර්යසාධනයේ ප්රධාන විශේෂාංග අතර:
- අඛණ්ඩ මෙහෙයුම්වලින් ලැබෙන ඒකාබද්ධ ආදායම වාර්ෂිකව සියයට 38කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් බිලියන 179.32 දක්වා ළඟා වීම
- අඛණ්ඩ මෙහෙයුම්වලින් ලැබෙන ඒකාබද්ධ බදු පෙර ලාභය සියයට 61කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් බිලියන 10.15 දක්වා ළඟා වීම
- අඛණ්ඩ ව්යාපාරික මෙහෙයුම් හරහා ශක්තිමත් ගමනාවේගයක් පවත්වා ගැනීම
නව මූල්ය වර්ෂය ආරම්භ වන මෙම අවස්ථාවේ, ආදායමේ ඉහළ මට්ටමේ සිට ලාභදායිතාවේ පහළ මට්ටම දක්වා දෙඅංශයෙන්ම තනි කාර්තුවක් තුළ මෙබඳු සැලකිය යුතු වර්ධනයක් ළඟා කර ගැනීමේ හේලීස් සමූහයේ හැකියාව, ශ්රී ලංකාවේ ලැයිස්තුගත සමාගම් අතර ඉදිරිපෙළ කාර්යසාධකයෙකු ලෙස ඒ ආයතනය ස්ථානගත කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.