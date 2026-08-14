Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

GovPay පහසුකම් නැතැයි කියා රථවාහන අනවසරයට රථවාහන නතර කරවීම තහනම් කරයි — DIG

14 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
GovPay පහසුකම් නැතැයි කියා රථවාහන අනවසරයට රථවාහන නතර කරවීම තහනම් කරයි — DIG

සියලු පොලිස් ස්ථාන දැන් GovPay ගෙවීම් පහසුකම්වලින් සම්පූර්ණයෙන් සන්නද්ධයි

රථවාහන පොලිස් නියෝජ්‍ය පොලිස්පති විසින් දැඩි නියෝගයක් නිකුත් කරමින් අනතුරු අඟවා ඇත්තේ — GovPay ගෙවීම් පහසුකම් නොමැතිය යන හේතුව දක්වමින් රථවාහන රියදුරන් වෙනත් ස්ථානවලට යොමු කිරීමට පොලිස් නිලධාරීන්ට ඉතිරිව නැති බවයි. මන්ද, රටපුරා සෑම පොලිස් ස්ථානයකම දිජිතල් වේදිකාව හරහා රථවාහන දඩ ගෙවීම් සැකසීමේ හැකියාව දැන් සම්පූර්ණයෙන් සක්‍රිය කර ඇත.

රථවාහන දඩ ගෙවීමට ගිය ඇතැම් රියදුරන් GovPay පද්ධතිය සම්බන්ධ තාක්ෂණික හෝ කාර්යක්ෂම හේතු දක්වා ආපසු හරවා යැවූ බවට හෝ වෙනත් ස්ථානවලට යොමු කළ බවට වාර්තා වීමත් සමඟ ජනතාව අතර වැඩෙමින් තිබු කලකිරීමට ප්‍රතිචාරයක් ලෙස මෙම පැහැදිලි කිරීම ඉදිරිපත් කෙරේ.

නිලධාරීන්ට පැහැදිලි අනතුරු ඇඟවීමක්

රථවාහන නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කළේ එවැනි හැසිරීම් තවදුරටත් පිළිගත නොහැකි බවයි. GovPay යටිතල පහසුකම් සියලු පොලිස් ස්ථානවලට ව්‍යාප්ත කිරීම සම්පූර්ණ කර ඇති බව ඔහු අවධාරණය කළේය. GovPay පහසුකම් නොමැති බව දක්වා ජනතාව ආසන්නතම ස්ථානයෙන් ඉවත් කිරීම ඉදිරියටද සිදු කරන ඕනෑම නිලධාරියෙකු නිල මාර්ගෝපදේශ උල්ලංඝනය කරන්නෙකු ලෙස සැලකෙනු ඇත.

රථවාහන දඩ ගෙවීමේ ක්‍රියාවලිය තුළ විනිවිදභාවය හා පහසුව ඉහළ නැංවීම සඳහා මෙම නියෝගය සැලකිය යුතු පියවරක් ලෙස සැලකෙන අතර, ගෙවීම් ස්ථානවලදී සිදුවිය හැකි අනවශ්‍ය සංකූලතා හෝ හැකි දූෂිත ක්‍රියාකාරකම් සඳහා ඇති අවකාශය අවම කිරීමටද එය දායක වනු ඇත.

GovPay යනු කුමක්ද?

GovPay යනු ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් අනුබල දෙනු ලබන දිජිතල ගෙවීම් වේදිකාවකි. රථවාහන දඩ ඇතුළු නිල ගෙවීම් සිදු කිරීමට පුරවැසියන්ට හැකි වන ආකාරයට සරල හා වගවිය හැකි ක්‍රමවේදයක් ඔස්සේ මෙය නිර්මාණය කර ඇත. මුදල් හැසිරවීම අඩු කර, රාජ්‍ය සේවා ගනුදෙනුවලට වැඩි කාර්යක්ෂමතාවයක් ගෙනෙනු ලැබීම මෙම පද්ධතියේ අරමුණයි.

රියදුරන්ට තම අයිතීන් දැන ගන්නැයි දිරිමත් කෙරේ

ඕනෑම පොලිස් ස්ථානයකදී GovPay හරහා රථවාහන දඩ ගෙවීමට රියදුරන්ට අයිතියක් ඇති බව දැන සිටිය යුතු අතර, ඔවුන් ආපසු හරවා යැවිය නොහැකි බව දැන් ප්‍රසිද්ධියට පත් කෙරෙමින් තිබේ. පහසුකම් නොමැති බව නිලධාරියෙකු අවධාරනය කරන්නේ නම්, එය අනතුරු ඇඟවීමේ ලකුණක් ලෙස සලකා සුදුසු නාලිකා හරහා වාර්තා කළ යුතුය.

නිල දිජිතල නාලිකා හරහා නොතීරුම් ගෙවීමට උත්සාහ කිරීමේදී ගැටලු ගණනාවකට මුහුණ දී ඇති දිවයිනේ රථවාහන රියදුරන් බොහොමයකට මෙම පියවර ධනාත්මක ප්‍රගතියක් ලෙස පුලුල් ලෙස සාදරයෙන් පිළිගනු ලැබේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

පොළොන්නරුවේ නීති විරෝධී උගුලක හසුවූ දුර්ලභ මීමින්නෙකු වනජීවී නිලධාරීන් විසින් බේරාගනී Sinhala

පොළොන්නරුවේ නීති විරෝධී උගුලක හසුවූ දුර්ලභ මීමින්නෙකු වනජීවී නිලධාරීන් විසින් බේරාගනී

ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම දුර්ලභ හා ආරක්ෂිත වනජීවීන්ගෙන් එකක් වන මීමින්නෙකු, පොළොන්නරුවේ සේවාගම ප්‍රදේශයේ නීති විරෝධී උගුලක හසුව සිටියදී බේරාගත් බව වනජීවී බලධාරීන්…

14 Aug 2026 Discuss
හේලීස් සමූහය පළමු කාර්තුවේදී සියයට 61ක් ලාභ ඉහළ යාමක් වාර්තා කරයි Sinhala

හේලීස් සමූහය පළමු කාර්තුවේදී සියයට 61ක් ලාභ ඉහළ යාමක් වාර්තා කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධාංගීකරණය වූ සංයුක්ත ව්‍යාපාරික ආයතනය වන හේලීස් සමූහය, වත්මන් මූල්‍ය වර්ෂයේ ශක්තිමත් ආරම්භයක් වාර්තා කරමින්, පළමු කාර්තුව තුළ ආදායම් හා…

14 Aug 2026 Discuss
රු. බිලියන 5.14ක ගනුදෙනුවකින් JXG සමාගම Melstacorp හි Continental Insurance අත්පත් කරගැනීමට සූදානම් Sinhala

රු. බිලියන 5.14ක ගනුදෙනුවකින් JXG සමාගම Melstacorp හි Continental Insurance අත්පත් කරගැනීමට සූදානම්

JXG සමාගම, රු. බිලියන 5.14ක් වටිනාකමින් යුත් ගනුදෙනුවක් මගින් Melstacorp හි Continental Insurance අත්පත් කරගැනීමට සැලසුම් කර ඇති බව නිවේදනය කරමින්, ශ්‍රී…

14 Aug 2026 Discuss