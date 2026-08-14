Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පොළොන්නරුවේ නීති විරෝධී උගුලක හසුවූ දුර්ලභ මීමින්නෙකු වනජීවී නිලධාරීන් විසින් බේරාගනී

14 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පොළොන්නරුවේ නීති විරෝධී උගුලක හසුවූ දුර්ලභ මීමින්නෙකු වනජීවී නිලධාරීන් විසින් බේරාගනී

ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම දුර්ලභ හා ආරක්ෂිත වනජීවීන්ගෙන් එකක් වන මීමින්නෙකු, පොළොන්නරුවේ සේවාගම ප්‍රදේශයේ නීති විරෝධී උගුලක හසුව සිටියදී බේරාගත් බව වනජීවී බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.

වනජීවී නිලධාරීන්ගේ කාලෝචිත මැදිහත්වීම

උගුලේ හසුවූ සතා පිළිබඳ තොරතුරු ලැබීමෙන් පසු වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් ක්ෂණිකව කටයුතු කළහ. විද්‍යාත්මකව Prionailurus viverrinus ලෙස හඳුන්වන මීමින්නා උගුලේ බැඳී සිටියදී සොයාගත් අතර, ගොඩනැඟී ආ කණ්ඩායම විසින් ඔහු සාර්ථකව නිදහස් කර ගන්නා ලදී.

ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය වනජීවීන්ට, විශේෂයෙන් ගෝලීය වශයෙන් වඳවීමේ තර්ජනයට ලක්ව ඇති විශේෂවලට, නීති විරෝධීව සවිකරන ලද උගුල් මගින් ඇතිවන අඛණ්ඩ තර්ජනය මෙම බේරාගැනීමෙන් ඉස්මතු වේ.

මීමින්නා පිළිබඳව

මීමින්නා යනු වගුරු බිම්, මඩකඩ සහ ගංඟා තීරයන් වැනි තෙත් බිම් වාසස්ථාන සමඟ සමීපව බැඳුණු මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ වන බළලෙකි. දිවියා තරම් බහුලව හඳුනා නොගත්තද, ශ්‍රී ලංකාවේ ජෛව විවිධත්වයේ වැදගත් කොටසක් වන මෙම සතා, රටේ සත්ත්ව හා ශාක සංරක්ෂණ ආඥාපනත යටතේ ආරක්ෂිත ය.

  • මෙම විශේෂය ජාත්‍යන්තර ස්වභාව සංරක්ෂණ සංගමයේ (IUCN) රතු ලේඛනයේ අවදානමට ලක්විය හැකි විශේෂ ලෙස ඇතුළත් කර ඇත.
  • මීමින්නෝ දක්ෂ පිහිණුම්කරුවන් වන අතර, මාළු, ගෙම්බන් සහ කකුළුවන් ඇතුළු ජලජ ආහාර මත බෙහෙවින් රඳා පවතිති.
  • තෙත් බිම් විනාශය සහ නීති විරෝධී罠ගැනීම ශ්‍රී ලංකාවේ මෙම විශේෂයට ඇති ප්‍රධාන තර්ජන ලෙස පවතී.

පුළුල් උත්සුකයක්

ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල අවිචාරශීලී ලෙස උගුල් සවිකිරීම, ඉලක්ක කරගත් සතුන්ට පමණක් නොව, මීමින්නා වැනි ඉලක්ක නොවූ විශේෂවලටද දැඩි හානියක් සිදුකරන බව වනජීවී සංරක්ෂකයින් දිගු කලක් තිස්සේ අනතුරු අඟවා ඇත. බොහෝ විට වල් මස් ලබාගැනීමේ අරමුණින් සවිකරනු ලබන මෙම උගුල්, බලධාරීන් දැනුවත් වීමටත් පෙර ආරක්ෂිත සතුන් හානිකර ලෙස රොදකොළ කර මරා දැමිය හැකිය.

මෙම මීමින්නාගේ බේරාගැනීම, රට පුරා වනජීවී නිලධාරීන් විසින් ඉටු කරනු ලබන තීරණාත්මක කාර්යයේ මෙන්ම, නීති විරෝධී罠ගැනීමේ භයානකත්වය පිළිබඳ ප්‍රජා දැනුවත්භාවය තීව්‍ර කිරීමේ හදිසි අවශ්‍යතාවයේ ද මතක් කිරීමක් ලෙස ගත හැකිය.

උගුල් සවිකිරීම හෝ නීති විරෝධී罠ගැනීමේ ක්‍රියාකාරකම් සැක සහිත ලෙස දක්නට ලැබෙන්නේ නම්, ඒ පිළිබඳව වහාම වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට දන්වන ලෙස බලධාරීන් මහජනතාවට දැඩි ලෙස ඉල්ලා සිටිති. ආරක්ෂිත හෝ වනජීවීන් බහුල ප්‍රදේශවල උගුල් සවිකිරීමේ වරදට වැරදිකරුවන් ශ්‍රී ලංකාවේ වනජීවී නීතිය යටතේ නඩු විභාගයට ලක් කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

හේලීස් සමූහය පළමු කාර්තුවේදී සියයට 61ක් ලාභ ඉහළ යාමක් වාර්තා කරයි Sinhala

හේලීස් සමූහය පළමු කාර්තුවේදී සියයට 61ක් ලාභ ඉහළ යාමක් වාර්තා කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධාංගීකරණය වූ සංයුක්ත ව්‍යාපාරික ආයතනය වන හේලීස් සමූහය, වත්මන් මූල්‍ය වර්ෂයේ ශක්තිමත් ආරම්භයක් වාර්තා කරමින්, පළමු කාර්තුව තුළ ආදායම් හා…

14 Aug 2026 Discuss
රු. බිලියන 5.14ක ගනුදෙනුවකින් JXG සමාගම Melstacorp හි Continental Insurance අත්පත් කරගැනීමට සූදානම් Sinhala

රු. බිලියන 5.14ක ගනුදෙනුවකින් JXG සමාගම Melstacorp හි Continental Insurance අත්පත් කරගැනීමට සූදානම්

JXG සමාගම, රු. බිලියන 5.14ක් වටිනාකමින් යුත් ගනුදෙනුවක් මගින් Melstacorp හි Continental Insurance අත්පත් කරගැනීමට සැලසුම් කර ඇති බව නිවේදනය කරමින්, ශ්‍රී…

14 Aug 2026 Discuss
GovPay පහසුකම් නැතැයි කියා රථවාහන අනවසරයට රථවාහන නතර කරවීම තහනම් කරයි — DIG Sinhala

GovPay පහසුකම් නැතැයි කියා රථවාහන අනවසරයට රථවාහන නතර කරවීම තහනම් කරයි — DIG

සියලු පොලිස් ස්ථාන දැන් GovPay ගෙවීම් පහසුකම්වලින් සම්පූර්ණයෙන් සන්නද්ධයි රථවාහන පොලිස් නියෝජ්‍ය පොලිස්පති විසින් දැඩි නියෝගයක් නිකුත් කරමින් අනතුරු අඟවා ඇත්තේ…

14 Aug 2026 Discuss