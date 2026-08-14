පොළොන්නරුවේ නීති විරෝධී උගුලක හසුවූ දුර්ලභ මීමින්නෙකු වනජීවී නිලධාරීන් විසින් බේරාගනී
ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම දුර්ලභ හා ආරක්ෂිත වනජීවීන්ගෙන් එකක් වන මීමින්නෙකු, පොළොන්නරුවේ සේවාගම ප්රදේශයේ නීති විරෝධී උගුලක හසුව සිටියදී බේරාගත් බව වනජීවී බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.
වනජීවී නිලධාරීන්ගේ කාලෝචිත මැදිහත්වීම
උගුලේ හසුවූ සතා පිළිබඳ තොරතුරු ලැබීමෙන් පසු වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් ක්ෂණිකව කටයුතු කළහ. විද්යාත්මකව Prionailurus viverrinus ලෙස හඳුන්වන මීමින්නා උගුලේ බැඳී සිටියදී සොයාගත් අතර, ගොඩනැඟී ආ කණ්ඩායම විසින් ඔහු සාර්ථකව නිදහස් කර ගන්නා ලදී.
ශ්රී ලංකාවේ දේශීය වනජීවීන්ට, විශේෂයෙන් ගෝලීය වශයෙන් වඳවීමේ තර්ජනයට ලක්ව ඇති විශේෂවලට, නීති විරෝධීව සවිකරන ලද උගුල් මගින් ඇතිවන අඛණ්ඩ තර්ජනය මෙම බේරාගැනීමෙන් ඉස්මතු වේ.
මීමින්නා පිළිබඳව
මීමින්නා යනු වගුරු බිම්, මඩකඩ සහ ගංඟා තීරයන් වැනි තෙත් බිම් වාසස්ථාන සමඟ සමීපව බැඳුණු මධ්යම ප්රමාණයේ වන බළලෙකි. දිවියා තරම් බහුලව හඳුනා නොගත්තද, ශ්රී ලංකාවේ ජෛව විවිධත්වයේ වැදගත් කොටසක් වන මෙම සතා, රටේ සත්ත්ව හා ශාක සංරක්ෂණ ආඥාපනත යටතේ ආරක්ෂිත ය.
- මෙම විශේෂය ජාත්යන්තර ස්වභාව සංරක්ෂණ සංගමයේ (IUCN) රතු ලේඛනයේ අවදානමට ලක්විය හැකි විශේෂ ලෙස ඇතුළත් කර ඇත.
- මීමින්නෝ දක්ෂ පිහිණුම්කරුවන් වන අතර, මාළු, ගෙම්බන් සහ කකුළුවන් ඇතුළු ජලජ ආහාර මත බෙහෙවින් රඳා පවතිති.
- තෙත් බිම් විනාශය සහ නීති විරෝධී罠ගැනීම ශ්රී ලංකාවේ මෙම විශේෂයට ඇති ප්රධාන තර්ජන ලෙස පවතී.
පුළුල් උත්සුකයක්
ග්රාමීය ප්රදේශවල අවිචාරශීලී ලෙස උගුල් සවිකිරීම, ඉලක්ක කරගත් සතුන්ට පමණක් නොව, මීමින්නා වැනි ඉලක්ක නොවූ විශේෂවලටද දැඩි හානියක් සිදුකරන බව වනජීවී සංරක්ෂකයින් දිගු කලක් තිස්සේ අනතුරු අඟවා ඇත. බොහෝ විට වල් මස් ලබාගැනීමේ අරමුණින් සවිකරනු ලබන මෙම උගුල්, බලධාරීන් දැනුවත් වීමටත් පෙර ආරක්ෂිත සතුන් හානිකර ලෙස රොදකොළ කර මරා දැමිය හැකිය.
මෙම මීමින්නාගේ බේරාගැනීම, රට පුරා වනජීවී නිලධාරීන් විසින් ඉටු කරනු ලබන තීරණාත්මක කාර්යයේ මෙන්ම, නීති විරෝධී罠ගැනීමේ භයානකත්වය පිළිබඳ ප්රජා දැනුවත්භාවය තීව්ර කිරීමේ හදිසි අවශ්යතාවයේ ද මතක් කිරීමක් ලෙස ගත හැකිය.
උගුල් සවිකිරීම හෝ නීති විරෝධී罠ගැනීමේ ක්රියාකාරකම් සැක සහිත ලෙස දක්නට ලැබෙන්නේ නම්, ඒ පිළිබඳව වහාම වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට දන්වන ලෙස බලධාරීන් මහජනතාවට දැඩි ලෙස ඉල්ලා සිටිති. ආරක්ෂිත හෝ වනජීවීන් බහුල ප්රදේශවල උගුල් සවිකිරීමේ වරදට වැරදිකරුවන් ශ්රී ලංකාවේ වනජීවී නීතිය යටතේ නඩු විභාගයට ලක් කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.