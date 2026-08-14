Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රු. බිලියන 5.14ක ගනුදෙනුවකින් JXG සමාගම Melstacorp හි Continental Insurance අත්පත් කරගැනීමට සූදානම්

14 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රු. බිලියන 5.14ක ගනුදෙනුවකින් JXG සමාගම Melstacorp හි Continental Insurance අත්පත් කරගැනීමට සූදානම්

JXG සමාගම, රු. බිලියන 5.14ක් වටිනාකමින් යුත් ගනුදෙනුවක් මගින් Melstacorp හි Continental Insurance අත්පත් කරගැනීමට සැලසුම් කර ඇති බව නිවේදනය කරමින්, ශ්‍රී ලංකාවේ රක්ෂණ අංශය සැලකිය යුතු වෙනසකට ලක්වීමට ඉඩ සැලසී ඇති අතර, මෙය ප්‍රමුඛ ආර්ථික සේවා ක්ෂේත්‍රයේ මෑත කාලීන කැපී පෙනෙන ව්‍යාපාරික ගනුදෙනුවක් ලෙස සැලකේ.

විශාල ආයතනික ගනුදෙනුවක්

ක්‍රමයෙන් යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින් පවතින ජාතික ආර්ථිකය තුළ සමාගම් තම ස්ථාවරය තහවුරු කරගැනීමට හා කළඹ පුළුල් කරගැනීමට තැත් කරන මෙම අවස්ථාවේදී, ශ්‍රී ලංකාවේ රක්ෂණ වෙළෙඳපොළ කෙරෙහි ආයෝජකයන්ගේ ඇල්ම වර්ධනය වෙමින් ඇති බව මෙම අත්පත් කරගැනීම අවධාරණය කරයි. ගනුදෙනුව අවසන් වූ පසු, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ විවිධාංගීකෘත සමූහ ව්‍යාපාරයක් වන Melstacorp සමූහයෙන් Continental Insurance, JXG සමාගම යටතට පත්වනු ඇත.

කර්මාන්තයට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?

Continental Insurance, Melstacorp සමූහයේ මූල්‍ය සේවා අංශයේ කොටසක් ලෙස කටයුතු කර ඇති අතර, එහි විකිණීම Melstacorp විසින් තම ආයෝජන ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීමේ උපායමාර්ගික පියවරක් නියෝජනය කරයි. JXG සඳහා, මෙම මිලදී ගැනීම ශ්‍රී ලංකාවේ තරඟකාරී රක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ සිය පැවැත්ම ශක්තිමත් කිරීමේ පැහැදිලි අභිලාෂයක් සංඥා කරයි.

රු. බිලියන 5.14ක මිල ලකුණ, Continental Insurance දේශීය වෙළෙඳපොළේ ස්ථාපිත ක්‍රීඩකයකු ලෙස දරන ප්‍රමාණය හා වැදගත්කම පිළිබිඹු කරන අතර, පවතින ගනුදොරු පදනම හා මෙහෙයුම් යටිතල පහසුකම් නව හිමිකරුවන්ට ක්ෂණික වටිනාකමක් සපයනු ඇත.

පුළුල් ඇඟවීම්

රටේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු පසුගිය වසර කිහිපය තුළ සැලකිය යුතු කළඹල තත්ත්වයන්헤ළලූ ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය අංශය කෙරෙහි නැවත විශ්වාසය ඇති වෙමින් ඇති බවේ සංඥාවක් ලෙස විශ්ලේෂකයන් මෙම ගනුදෙනුව දෙස බලනු ඇත. මෙම පරිමාණයේ ආයතනික ඒකාබද්ධතා හා අත්පත් කරගැනීම් බොහෝ විට ආයෝජකයන් වෙළෙඳපොළේ ඉදිරි ඉදිරිදර්ශනය දිගුකාලීන ව්‍යාපාරික දෘෂ්ටිකෝණයෙන් බලා ආරම්භ කර ඇති බවේ ඉඟියක් විය හැකිය.

අත්පත් කරගැනීම සම්පූර්ණ කිරීමේ කාලසටහන සහ අවශ්‍ය නියාමක අනුමැතීන් සම්බන්ධ තවදුරටත් විස්තර, ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට ගමන් කරන විට හෙළිදරව් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ගනුදෙනුව නිවේදනය කිරීමෙන් ඔබ්බට දෙපාර්ශ්වය විස්තරාත්මක රාජ්‍ය ප්‍රකාශ නිකුත් කිරීමට තවම කටයුතු කර නොමැත.

ගනුදෙනුව අවශ්‍ය අනුමත කිරීමේ අදියරයන් හරහා ඉදිරියට ගමන් කරන විට, කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන්, රක්ෂණ ලාභීන් සහ වෙළෙඳපොළ නිරීක්ෂකයන් ඊට සමීපව අවධානය යොමු කරනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

පොළොන්නරුවේ නීති විරෝධී උගුලක හසුවූ දුර්ලභ මීමින්නෙකු වනජීවී නිලධාරීන් විසින් බේරාගනී Sinhala

පොළොන්නරුවේ නීති විරෝධී උගුලක හසුවූ දුර්ලභ මීමින්නෙකු වනජීවී නිලධාරීන් විසින් බේරාගනී

ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම දුර්ලභ හා ආරක්ෂිත වනජීවීන්ගෙන් එකක් වන මීමින්නෙකු, පොළොන්නරුවේ සේවාගම ප්‍රදේශයේ නීති විරෝධී උගුලක හසුව සිටියදී බේරාගත් බව වනජීවී බලධාරීන්…

14 Aug 2026 Discuss
හේලීස් සමූහය පළමු කාර්තුවේදී සියයට 61ක් ලාභ ඉහළ යාමක් වාර්තා කරයි Sinhala

හේලීස් සමූහය පළමු කාර්තුවේදී සියයට 61ක් ලාභ ඉහළ යාමක් වාර්තා කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධාංගීකරණය වූ සංයුක්ත ව්‍යාපාරික ආයතනය වන හේලීස් සමූහය, වත්මන් මූල්‍ය වර්ෂයේ ශක්තිමත් ආරම්භයක් වාර්තා කරමින්, පළමු කාර්තුව තුළ ආදායම් හා…

14 Aug 2026 Discuss
GovPay පහසුකම් නැතැයි කියා රථවාහන අනවසරයට රථවාහන නතර කරවීම තහනම් කරයි — DIG Sinhala

GovPay පහසුකම් නැතැයි කියා රථවාහන අනවසරයට රථවාහන නතර කරවීම තහනම් කරයි — DIG

සියලු පොලිස් ස්ථාන දැන් GovPay ගෙවීම් පහසුකම්වලින් සම්පූර්ණයෙන් සන්නද්ධයි රථවාහන පොලිස් නියෝජ්‍ය පොලිස්පති විසින් දැඩි නියෝගයක් නිකුත් කරමින් අනතුරු අඟවා ඇත්තේ…

14 Aug 2026 Discuss