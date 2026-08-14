ශ්රී ලංකාවේ අනතුරු අවම කිරීමේ මධ්යස්ථානයට තීරණාත්මක මානවීය හා සෙවුම්-බේරුම් උපකරණ ලැබේ
ශ්රී ලංකාවේ ස්වාභාවික විපත් හා හදිසි අවස්ථාවලට ප්රතිචාර දැක්වීමේ ධාරිතාව ශක්තිමත් කිරීම සඳහා, සැලකිය යුතු මානවීය හා සෙවුම්-බේරුම් උපකරණ කොළඹ පිහිටි අනතුරු අවම කිරීමේ මධ්යස්ථානයට (DMC) පරිත්යාග කිරීමේ නිල අත්පිරිනැමීමේ උත්සවයක් එහිදී පවත්වන ලදී.
විපත් ප්රතිචාර දැක්වීමේ හැකියාව ශක්තිමත් කිරීම
DMC මූලස්ථානයේ පවත්වන ලද මෙම උත්සවයේදී, දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයක සිදුවන විපත්වලට ප්රතිචාර දැක්වීමේ මෙහෙයුම් සූදානම ඉහළ නැංවීම අරමුණු කරගත් විශේෂිත උපකරණ නිල වශයෙන් අත්පිරිනමන ලදී. මෙම පරිත්යාගය, ශ්රී ලංකාවේ ප්රත්යක්ෂ විපත් ප්රතිචාර කණ්ඩායම් ජීවිත රැකීමට හා කාලෝචිත සහනයක් ලබා දීමට අවශ්ය මෙවලම්වලින් සන්නද්ධ කිරීමේ අර්ථවත් ඉදිරි පියවරක් නියෝජනය කරයි.
ශ්රී ලංකාව ස්වාභාවික විපත්වල විනාශකාරී බලපෑමට අපරිචිත රටක් නොවේ. විශේෂයෙන් මෝසම් සෘතුවලදී ගංවතුර, නායයෑම් හා චක්රවාත ආදී තර්ජනවලට රට නිතර මුහුණ දෙයි. ප්රාණ හානි අවම කිරීම හා ආපදාවට ලක් වූ ප්රජාවන්ට මානවීය ප්රතිචාර කඩිනම් කිරීම සඳහා නවීන සෙවුම්-බේරුම් උපකරණ ලබා ගැනීම අත්යවශ්ය බව සලකනු ලැබේ.
ජාතික සූදානමට ආදරණීය එකතුවක්
අනතුරු අවම කිරීමේ මධ්යස්ථානය රාජ්ය ආයතන, හමුදා ඒකක හා සිවිල් සමාජ සංවිධාන සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරමින්, හදිසි අවස්ථාවලට රටේ ප්රතිචාරය සම්බන්ධීකරණය කිරීමේ කේන්ද්රීය භූමිකාවක් ඉටු කරයි. අලුතින් ලැබුණු උපකරණ පවතින සම්පත් අතිරේකව ශක්තිමත් කරමින්, අර්බුද අවස්ථාවලදී DMC හි ඉක්මන් යෙදවීමේ හැකියාව ඉහළ නංවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාවට හා පුළුල් දකුණු ආසියානු කලාපයට බලපාන දේශගුණ සම්බන්ධ සිදුවීම්වල වැඩෙන සංඛ්යාතය හා තීව්රතාව සැලකිල්ලට ගෙන, එවැනි යටිතල පහසුකම් ශක්තිමත් කිරීම ඉතා වැදගත් බව සඳහන් කරමින්, උත්සවයේ නිලධාරීන් මෙම පරිත්යාගය ජාතික විපත් සූදානම සඳහා කාලෝචිත දායකත්වයක් ලෙස සාදරයෙන් පිළිගත්හ.
මෙම අත්පිරිනැමීම, රට පුරා අවදානමට ලක් වූ ප්රජාවන් ආරක්ෂා කළ හැකි ඔරොත්තු දෙන විපත් කළමනාකරණ පද්ධති ගොඩනැංවීම සඳහා අඛණ්ඩ ජාත්යන්තර හා ආයතනික සහයෝගයේ වැදගත්කම අවධාරණය කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.