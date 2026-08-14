Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශුබ්මාන් ගිල් ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඉන්දියාවේ ඓතිහාසික 600වන ටෙස්ට් තරගයට සූදානම් වෙමින් එය 'අති විශාල ගෞරවයක්' ලෙස හඳුන්වයි

14 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශුබ්මාන් ගිල් ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඉන්දියාවේ ඓතිහාසික 600වන ටෙස්ට් තරගයට සූදානම් වෙමින් එය 'අති විශාල ගෞරවයක්' ලෙස හඳුන්වයි

සුවිශේෂ අවස්ථාව සඳහා ගිල් ඉන්දීය ටෙස්ට් නායකත්වයට පත්වෙයි

ඉන්දීය පිතිකරු ශුබ්මාන් ගිල්, ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව පැවැත්වෙන ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයක් වන 600වන ටෙස්ට් තරගයේදී ජාතික කණ්ඩායමේ නායකත්වය දැරීම "අති විශාල ගෞරවයක්" ලෙස වර්ණනා කර ඇත.

ඉන්දීය ක්‍රිකට්හි ශ්‍රේණිගත ව ඉතා ඉක්මනින් ඉහළ නැඟී සිටින පන්ජාබ් ජාතික තරුණ පිතිකරු, ක්‍රීඩාවේ ඉතිහාසගත ටෙස්ට්-සහභාගී ජාතීන් අතර ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් හිමිකරගෙන ඇති ජාතියක මෙවන් සුවිශේෂ අවස්ථාවක කණ්ඩායම නායකත්වය දරනු ඇත. ගිල් සඳහා, මෙවන් සන්ධිස්ථාන තරගයකදී ඉන්දියාවේ නායකත්වය දැරීම ඉමහත් පෞද්ගලික හා ක්‍රිකට් වැදගත්කමක් ඇත.

ඉන්දීය ක්‍රිකට්හි සන්ධිස්ථාන මොහොතක්

ටෙස්ට් තරග 600ක් සම්පූර්ණ කිරීම, ඉන්දියාව ක්‍රිකට් දිගුම ආකෘතියේ වඩාත්ම පළපුරුදු ජාතීන් අතරට ගෙන එයි. මෙම සාර්ථකත්වය, ලොව පුරා පැවති දශක ගණනාවක අමතක නොවන තරග දිගහැරෙන රටේ පොහොසත් හා නොසිඳෙන ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ සාක්ෂියකි.

ගිල් මෙම අවස්ථාවේ භාරදූරත්වය පිළිගනිමින්, ඕනෑම මට්ටමක ඉන්දියාව නායකත්වය දැරීම ආඩම්බරජනක මොහොතක් බවත්, 600වන ටෙස්ට් තරගයේදී එය කිරීම එය තවත් විශේෂ කරවන බවත් ප්‍රකාශ කළේය.

ගිල්, ඉන්දියාවේ 600වන ටෙස්ට් තරගයේදී නායකත්වය දැරීම "අති විශාල ගෞරවයක්" ලෙස හඳුන්වමින්, ඒ මොහොතෙහි තමාට හා කණ්ඩායමට ඇති වැදගත්කම පිළිබිඹු කළේය.

ශ්‍රී ලංකාව විරුද්ධ කණ්ඩායම ලෙස හමුවෙයි

තමන්ගේම ගෞරවාන්විත ටෙස්ට් උරුමයක් ඇති, ස්වදේශීය තත්ත්ව යටතේ තරඟකාරී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කිරීමේ හැකියාවක් ඇති ශ්‍රී ලංකාව, මෙම සන්ධිස්ථාන හමුවේ විරුද්ධ කණ්ඩායම ලෙස පැමිණෙනු ඇත. අසල්වාසී ජාතීන් දෙකක් අතර දිගු හා තරඟකාරී ක්‍රිකට් ප්‍රතිවාදිත්වයක් පවතින බැවින්, ඉන්දියාවේ දින පහේ ආකෘතියේ 600වන දර්ශනය සඳහා මෙම තරගාවලිය සුදුසු වේදිකාවක් සාදයි.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් රසිකයන් සඳහා, මෙම තරගය ගෙදර කණ්ඩායමට ලෝකයේ ඉහළ ශ්‍රේණිගත ටෙස්ට් කණ්ඩායම්වලින් එකකට එරෙහිව සිය සටහන තැබීමේ අවස්ථාවක් නියෝජනය කරන අතර, ගිල්ගේ නායකත්වය තරගාවලියට රසවත් නව මානයක් එකතු කරයි.

ගිල්ගේ නායකත්වයට නැඟීම

ගිල් නායකත්ව භූමිකාවට පත් කිරීම, ඉන්දීය ක්‍රිකට්හි තෝරාගැනීමේ කාරකසභාව හා කළමනාකාරිත්වය තරුණ දකුණතින් ක්‍රීඩා කරන්නා කෙරෙහි තබා ඇති විශ්වාසය විදහාපාන. තමාගේ අලංකාර පිටිය ගැසීමේ ශෛලිය හා ක්‍රීඩාංගනයේ සන්සුන් ස්වභාවය සඳහා ප්‍රසිද්ධ ගිල්, සියලු ආකෘතිවලදී ඉන්දීය ක්‍රිකට්හි අනාගත ශෛලශ්‍රේෂ්ඨ ශිලාවක් ලෙස බහුලව සලකනු ලැබේ.

දෙකණ්ඩායමම සිත් ඇදගන්නා තරගාවලියකට සූදානම් වන විට, ඉන්දීය ක්‍රිකට්හි මෙම ඓතිහාසික පරිච්ඡේදය තුළ ගිල් කණ්ඩායම නායකත්වය දැරීම හා පිතිකරුවකු ලෙස දස්කම් දැක්වීම යන දෙවිධ වගකීම් සමඟ කටයුතු කරන ආකාරය දෙස සියලු දෙනාගේ ඇස් යොමු වේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මුගුරු ප්‍රහාරයකින් තුවාල ලැබූ ශ්‍රී ලාංකික පොලිස් නිලධාරියා මියයයි Sinhala

මුගුරු ප්‍රහාරයකින් තුවාල ලැබූ ශ්‍රී ලාංකික පොලිස් නිලධාරියා මියයයි

ප්‍රචණ්ඩ ප්‍රහාරයෙන් සිදු වූ තුවාල හේතුවෙන් නිලධාරියා මරණයට පත් වේ මුගුරක් භාවිත කරමින් සිදු කළ ප්‍රචණ්ඩ ප්‍රහාරයකින් දරුණු ලෙස තුවාල ලැබූ වයස අවුරුදු 54 ක…

14 Aug 2026 Discuss
තෝරාගත් වාහන ආනයන සඳහා 50% රේගු අතිරේක බද්ද ශ්‍රී ලංකාව දීර්ඝ කරයි Sinhala

තෝරාගත් වාහන ආනයන සඳහා 50% රේගු අතිරේක බද්ද ශ්‍රී ලංකාව දීර්ඝ කරයි

රජයේ ආදායම් පියවර මධ්‍යයේ අතිරේක බදු කාලය දීර්ඝ කෙරේ ශ්‍රී ලංකා රේගුවේ නවතම යාවත්කාලීන තොරතුරුවලට අනුව, තෝරාගත් මෝටර් රථ ආනයන කාණ්ඩ සඳහා දැනට අදාළ රේගු ආනයන…

14 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව වාහන ආනයන මත පනවා ඇති 50% අතිරේක බදු 2025 අවසාන දක්වා පවත්වා ගෆනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව වාහන ආනයන මත පනවා ඇති 50% අතිරේක බදු 2025 අවසාන දක්වා පවත්වා ගෆනී

ශ්‍රී ලංකාව, ආනයනික වාහන බදු මත පනවා ඇති 50% අතිරේක බදු දීර්ඝ කර ඇති අතර, රජයේ බලධාරීන් පවසන අන්දමට එම පියවර දෙසැම්බර් 31 දක්වා ක්‍රියාත්මක ව පවතිනු ඇත. ආනයනික…

14 Aug 2026 Discuss