ශ්රී ලංකාවේ ස්පින් තර්ජනය සමාලෝචනය කිරීමට ඉන්දියාව සූදානම් — හිටපු පුහුණුකරු WV රාමන්
හිටපු ඉන්දීය කාන්තා ක්රිකට් කණ්ඩායමේ ප්රධාන පුහුණුකරු WV රාමන්, ශ්රී ලංකාව ඉදිරිපත් කරන ස්පින් අභියෝගය ජය ගැනීමට ඉන්දීය කණ්ඩායම සතුව අවශ්ය කුසලතා සහ අත්දැකීම් ඇති බව විශ්වාසයෙන් ප්රකාශ කර සිටිනවා. දිය යන පිච් තත්ත්වයන් මත රන් සුරැකීමට සූදානම් පිතිකරුවන්ට වටිනා ලකුණු රැස් කර ගැනීමේ අවස්ථාවන්ද ලැබෙන බව ඔහු පෙන්වා දුන්නා.
දිය යන පිච් දෙපසටම ඇදෙයි
දශක ගණනාවක් ක්රීඩකයෙකු හා පුහුණුකරුවෙකු ලෙස සේවය කළ පළපුරුදු ක්රිකට් චින්තකයෙකු වන රාමන්, ස්පින් සහ්ය මතුපිට සංචාරක කණ්ඩායම්වලට පමණක් අවාසිදායක නොවන බව පෙන්වා දුන්නා. ශ්රී ලංකාවේ ස්පින් පිතිකරුවන් ගෙදර තත්ත්වයන් ප්රයෝජනයට ගැනීමට අපේක්ෂා කළද, හොඳින් සූදානම් වූ ඉන්දීය පිතිකරු පෙළට එවැනි පිච්වල වේගය සහ ගමන් මග ඇසුරෙන් සමාන ලෙස ප්රයෝජන ගත හැකි බව ඔහු තර්ක කළා.
ශ්රී ලංකාව සාම්ප්රදායිකව ගෙදර දී සංචාරක කණ්ඩායම් කලබල කිරීමට දිය යන තත්ත්වයන් මත රඳා පවතින බැවින්, දෙරට අතර දිනෙන් දිනට ළඟා වන තරඟාවලියට පෙර ඔහු මේ අදහස් පළ කළා.
ඉන්දියාවේ පිතිකරු ගැඹුර ප්රධාන වාසියක්
ඉන්දීය කණ්ඩායමේ පිතිකරු ගැඹුර සහ ස්පින් පිතිකරණය සමග ඔවුන්ගේ සාමූහික හුරුපුරුද්ද ඉතා වැදගත් වාසි ලෙස රාමන් ඉස්මතු කළා. උපමහාද්වීපික පිච්වල ක්රීඩා කරමින් දේශීය තරඟාවලිවල හැදී වැඩුණු ඉන්දීය පිතිකරුවන්, ලෝක ක්රිකට්හි ස්පින් ක්රීඩාවට වඩාත් දක්ෂ ක්රීඩකයන් ලෙස පුළුල් ලෙස සැලකෙනවා.
- ඉන්දීය පිතිකරුවන්ට කුඩා කල සිටම ගුණාත්මක ස්පින් පිතිකරණයට මුහුණ දීමේ සැලකිය යුතු අත්දැකීම් ඇතිවා
- උපමහාද්වීපික තත්ත්වයන් සංචාරක කණ්ඩායමට හුරුපුරුදු භූමියක්
- ආක්රමණශීලී නමුත් ගණනය කළ ආඝාත ක්රීඩාවකින් ශ්රී ලංකාවේ ගෙදර වාසිය නිශේෂ කළ හැකියි
උපායමාර්ගික ප්රවේශය ඉතා තීරණාත්මක වනු ඇත
ඉන්දියාවේ උපායමාර්ගික ප්රවේශය තීරණාත්මක වනු ඇති බව හිටපු පුහුණුකරු අවධාරණය කළා — ඉක්මනින් තත්ත්වයන් කියවා ගැනීම, කාර්යක්ෂමව ධාවන කරකාවීම සහ ස්පින් ක්රීඩකයන් රිද්මයකට පිවිසීමට පෙර ඔවුන් ඉලක්ක කිරීමට නිවැරදි මොහොත හඳුනා ගැනීම ඉන් ඇතුළත් බව ඔහු පැවසුවා.
දිය යන පිච් ඔබ කකුල් කෙලින් කර ප්රේරණාවෙන් ක්රීඩා කරන ආකාරය දන්නේ නම් ලකුණු ලබා ගැනීමේ අවස්ථාවන් ලබා දෙනවා. ඒ හරියටම කිරීමට ඉන්දියාවට සුදුස්සන් සිටිනවා.
රාමන්ගේ විශ්ලේෂණය ඉදිරි තරඟාවලියට පෙර ඉන්දීය ක්රිකට් රසිකයන්ට ධෛර්යයක් ලබා දෙනු ඇති අතර, ශ්රී ලංකාවේ දිය යන මතුපිටකදී ශිල්ප ක්රමය, ස්ථිරභාවය සහ උපායශීලිත්වය පිළිබඳ ආකර්ෂණීය පරීක්ෂාවක් ලෙස ප්රතිශ්රුතිදායක තරඟාවලියකට දෙරටම සූදානම් වෙනවා.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.