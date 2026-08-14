උසස් පෙළ ප්රශ්න පත්ර කාන්දු වූ බවට පැතිරෙන කටකතා විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් ප්රතික්ෂේප කරයි — සිසුන්ට සන්සුන්ව සිටින ලෙස අවවාද කෙරේ
මෙleteni වර්ෂයේ උසස් පෙළ විභාගයට පෙර ප්රශ්න පත්ර කාන්දු වී ඇතැයි කරන ලද ප්රකාශ දෘඪව ප්රතික්ෂේප කරමින්, විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරිය, අදාළ අවස්ථාවේ දීම මෙම වර්ධනය වෙමින් පැවති කනස්සල්ල සංසිඳුවීමට ක්ෂිප්රව ක්රියාත්මක වී ඇත.
සමාජ මාධ්ය වේදිකා ඇතුළු විවිධ මාර්ග ඔස්සේ කටකතා වේගයෙන් පැතිරීමත් සමඟ සිසුන් හා ඔවුන්ගේ දෙමාපියන් අතර පුළුල් ලෙස කලබලයක් ඇතිවීමත් හේතුවෙන්, විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්රධානී ඉන්දිකා කුමාරී ලියනාගේ මෙම සිදුවීම පිළිබඳව සෘජුවම ප්රකාශ කළාය.
කාන්දුවීම් පිළිබඳ ප්රකාශ පදනම් විරහිත ලෙස බලධාරීන් ප්රතික්ෂේප කරයි
කොමසාරිස් ජනරාල් ලියනාගේ මහත්මිය, අන්තර්ජාලය හරහා ප්රචලිත වෙමින් පවතින චෝදනාවල කිසිදු සත්යතාවක් නොමැති බව වර්ගීකරණාත්මකව ප්රකාශ කළ අතර, මෙම වාර්තා පදනම් විරහිත හා සිය අධ්යයන ජීවිතයේ වඩාත්ම තීරණාත්මක විභාගයට සූදානම් වෙමින් සිටින අවදානිදරුවන්ගේ යහ සුවයට හානිකර විය හැකි බව ද ප්රකාශ කළාය.
ඇය, උසස් පෙළ සියලු සිසුන්ට සන්සුන්ව සිට සිය සූදානම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන ලෙස දැඩිව අවවාද කළ අතර, මෙවැනි අසත්ය තොරතුරු රටපුරා දහස් ගණනක් සිසුන්ගේ සිත්සේ නොවිනිසා කලබලයක් ඇතිකළ හැකි බවද අවධාරණය කළාය.
අසත්ය තොරතුරුවලට එරෙහි අවවාදයක්
ප්රශ්න පත්ර හැසිරවීම හා බෙදාහැරීම සම්බන්ධයෙන් විභාග දෙපාර්තමේන්තුව දිගු කලක් තිස්සේ දැඩි ආරක්ෂක ක්රමෝපාය පවත්වාගෙන ඇති අතර, මෙම ආරක්ෂිත පියවර දැනුත් ස්ථිරව ක්රියාත්මක බව නිලධාරීන් අවධාරණය කළේය.
සිසුන් හා දෙමාපියන් දිරිගන්වනු ලබන්නේ, විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල නිවේදනවලට පමණක් විශ්වාසය තබා, සමාජ මාධ්යවල ප්රචලිත වන සනාථ නොකළ අන්තර්ගතයන් බෙදා නොහදා ඒවාට ප්රතිචාර නොදක්වන ලෙසයි.
- විභාග දෙපාර්තමේන්තුවට අනුව, උසස් පෙළ විභාගයේ කිසිදු ප්රශ්න පත්රයක් කාන්දු වී නොමැත.
- සමාජ මාධ්ය කටකතා, මිත්යා ප්රකාශවල ප්රධාන මූලාශ්රය ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.
- අසත්ය තොරතුරුවලින් අවධානය වෙනතකට යොමු නොකරගෙන, අවධානයෙන් යුතුව සිටින ලෙස අයදරුවන්ට උපදෙස් ලබා දී ඇත.
- සියලු ආරක්ෂක පියවර නිසි ලෙස ක්රියාත්මක බව දෙපාර්තමේන්තුව මහජනතාවට සහතික කර ඇත.
උසස් පෙළ විභාගය ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම වැදගත් ජාතික තක්සේරු කිරීමක් ලෙස පවතින අතර, සෑම වසරකදීම ලක්ෂ සංඛ්යාත සිසුන්ගේ විශ්ව විද්යාල ප්රවේශය එය මත තීරණය වේ. ක්රියාවලියේ අඛණ්ඩතාව ආරක්ෂා කෙරෙමින් පවතින බවත්, විභාග ආරක්ෂාවට ඇති ඕනෑම විශ්වාසදායක තර්ජනයක් ඉතා බැරෑරුම් ලෙස සැලකෙන බවත් නිලධාරීන් අවධාරණය කළේය.
විභාගයට පෙනී සිටින අයදරුවන්ට, ක්රියාවලිය සාධාරණව හා ආරක්ෂිතව පවත්වාගෙන යනු ඇති බවට විශ්වාසය තබා, විශ්වාසයෙන් යුතුව සිය අධ්යයනය කරගෙන යන ලෙස උපදෙස් ලබා දී ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.