Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වයස අවුරුදු හතරේ දැරියක් වත්තේගාමේ අතහැර දමා පලා ගිය යුවළක් අත්අඩංගුවට

14 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වයස අවුරුදු හතරේ දැරියක් වත්තේගාමේ අතහැර දමා පලා ගිය යුවළක් අත්අඩංගුවට

වත්තේගාම ප්‍රදේශයේ වයස අවුරුදු හතරේ දැරියක් අතහැර දමා යාම සම්බන්ධයෙන් පුරුෂයෙකු හා කාන්තාවක් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය.

පොලිසිය පවසන අන්දමට, සැකකරු යුවළ කුඩා දැරිය වත්තේගාමට රැගෙන ගොස් එහිදී ඇය තනිවම අතහැර පළා ගොස් ඇති අතර, ඉන් අනතුරුව ආරම්භ කරන ලද විමර්ශනයත් සමඟ ඔවුන් ඉක්මනින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය.

දරුවා අවදානමට ලක්වෙයි

අවුරුදු හතරක් පමණ වයස් ඇති කුඩා දැරිය ප්‍රදේශයේ අතහැර දමා ඇති බව පිළිබඳ වාර්තා ලැබීමත් සමඟ බලධාරීන් ක්ෂණිකව ක්‍රියාත්මක වූ මෙම සිදුවීම දරු සුභසාධනය සම්බන්ධයෙන් බරපතල සැලකිල්ලට යොමු වී ඇත. සැකකරු යුවළ දැරිය එම ස්ථානයට රැගෙන ගොස් ඇය අතහැර දැමීමෙන් අනතුරුව ඇය සොයාගනු ලැබීය.

අත්අඩංගුවට ගැනීම්

අතහැර දැමූ දැරිය සොයාගැනීමෙන් පසුව සැකකරුවන් දෙදෙනා හඳුනාගෙන රඳවාගැනීමට පොලිසිය ඉක්මනින් ක්‍රියා කළේය. පුරුෂයා හා කාන්තාව දෙදෙනාම දැනට අත්අඩංගුවේ සිටින අතර මෙම සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී.

නඩු කටයුතු නීතිමය ක්‍රියාවලිය හරහා ඉදිරියට යාමත් සමඟ කුඩා දැරියගේ යහසිරිය සහතික කිරීම සඳහා ළමා ආරක්ෂණ බලධාරීන් මැදිහත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙතරම් කුඩා වයසේ දරුවෙකු අතහැර දැමීම නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන් ඉතාමත් බරපතල ලෙස සලකන කරුණක් වන අතර, වගකිව යුත්තන්ට නීතියේ සම්පූර්ණ බලය ක්‍රියාත්මක කෙරෙනු ඇත.

සැකකරුවන්ගේ අනන්‍යතාව හා දැරිය සමඟ ඔවුන්ගේ සම්බන්ධය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු විමර්ශනය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින හෙයින් තවමත් නිල වශයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මුගුරු ප්‍රහාරයකින් තුවාල ලැබූ ශ්‍රී ලාංකික පොලිස් නිලධාරියා මියයයි Sinhala

මුගුරු ප්‍රහාරයකින් තුවාල ලැබූ ශ්‍රී ලාංකික පොලිස් නිලධාරියා මියයයි

ප්‍රචණ්ඩ ප්‍රහාරයෙන් සිදු වූ තුවාල හේතුවෙන් නිලධාරියා මරණයට පත් වේ මුගුරක් භාවිත කරමින් සිදු කළ ප්‍රචණ්ඩ ප්‍රහාරයකින් දරුණු ලෙස තුවාල ලැබූ වයස අවුරුදු 54 ක…

14 Aug 2026 Discuss
තෝරාගත් වාහන ආනයන සඳහා 50% රේගු අතිරේක බද්ද ශ්‍රී ලංකාව දීර්ඝ කරයි Sinhala

තෝරාගත් වාහන ආනයන සඳහා 50% රේගු අතිරේක බද්ද ශ්‍රී ලංකාව දීර්ඝ කරයි

රජයේ ආදායම් පියවර මධ්‍යයේ අතිරේක බදු කාලය දීර්ඝ කෙරේ ශ්‍රී ලංකා රේගුවේ නවතම යාවත්කාලීන තොරතුරුවලට අනුව, තෝරාගත් මෝටර් රථ ආනයන කාණ්ඩ සඳහා දැනට අදාළ රේගු ආනයන…

14 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව වාහන ආනයන මත පනවා ඇති 50% අතිරේක බදු 2025 අවසාන දක්වා පවත්වා ගෆනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව වාහන ආනයන මත පනවා ඇති 50% අතිරේක බදු 2025 අවසාන දක්වා පවත්වා ගෆනී

ශ්‍රී ලංකාව, ආනයනික වාහන බදු මත පනවා ඇති 50% අතිරේක බදු දීර්ඝ කර ඇති අතර, රජයේ බලධාරීන් පවසන අන්දමට එම පියවර දෙසැම්බර් 31 දක්වා ක්‍රියාත්මක ව පවතිනු ඇත. ආනයනික…

14 Aug 2026 Discuss