ජල ගාස්තු වැඩිවීමක් නෑ - අමාත්ය රණසිංහ
ජීවන වියදම් ඉහළ යාමේ බරට මුහුණ දෙන ශ්රී ලාංකිකයින්ට අවම වශයෙන් එක් අංශයකින් හෝ සහනයක් ලැබෙනු ඇති අතර, නාගරික සංවර්ධන, ගෘහ නිර්මාණ හා ඉදිකිරීම් සහ ගොඩනැගිලි ද්රව්ය අමාත්යවරයා ළඟ දී ජල ගාස්තු ඉහළ නොදමන බව තහවුරු කර ඇත.
ආචාර්ය සුසිල් රණසිංහ මහතා ජනතාව අතර වර්ධනය වෙමින් පැවති ජල ගාස්තු ඉහළ යාම සම්බන්ධ ආකූලතාව සංසිඳුවමින් රට පුරා ගෘහස්ත අයවැය සැලකිය යුතු පීඩනයකට ලක් ව ඇති මෙම අවස්ථාවේ ජල ගාස්තු ඉහළ නොදමන බවට ප්රසිද්ධියේ සහතිකයක් ලබා දුන්නේය.
ජනතාවට අමාත්යවරයාගේ සහතිකය
රජය රටේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ ක්රියාවලිය ඉදිරියට ගෙන යන විට උපයෝගිතා ගාස්තු ඉහළ දැමිය හැකි බවට පැන නැගුණු අනුමාන මධ්යයේ ආචාර්ය රණසිංහ මහතාගේ ප්රකාශය එළිදැකිණි. ගත් වසර කිහිපය තුළ විදුලිය, ඉන්ධන සහ අත්යවශ්ය භාණ්ඩ මිල ගණන් තියුණු ලෙස ඉහළ ගිය බරට ඔරොත්තු දීමට සිදු වූ සාමාන්ය පුරවැසියන්ට අමාත්යවරයාගේ තහවුරු කිරීම යම් සහනයක් ලබා දෙයි.
ජල සැපයීමේ දරාගත හැකි මිල ගණන් දිගු කලක් තිස්සේ ශ්රී ලංකාවේ සංවේදී ගැටළුවක් ව පවතී. විශේෂයෙන්ම තම දෛනික අවශ්යතා සඳහා ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය මත බෙහෙවින් යැපෙන නාගරික හා ග්රාමීය දෙඅංශයේම අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් සඳහා මෙය විශේෂයෙන් සත්ය වේ.
ඉහළ යන උපයෝගිතා පිරිවැයේ පසුබිම
ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ ගලවා ගැනීමේ වැඩසටහන යටතේ පුළුල් ආර්ථික ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාත්මක කෙරෙමින් පවතින අතරවාරයේ පවා අත්යවශ්ය සේවාවන් වැඩිදුර මිල පීඩනවලින් ආරක්ෂා කරනු ලැබෙන බව සංඥා කිරීමට රජය දරන හිතාමතා උත්සාහයක් ලෙස අමාත්යවරයාගේ සහතිකය දෙස බලනු ලැබේ.
පෙර මාසවල විදුලි ගාස්තු සකස් කිරීමට අනුව ජල ගාස්තු සංශෝධනය සඳහා ඊළඟ පෙළේ විය හැකි බවට පුරවැසියන් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් කනස්සල්ල පළ කර සිටියහ.
ආචාර්ය රණසිංහ මහතාගේ අදහස් පාරිභෝගිකයන්ට සහ ප්රාදේශීය බලධාරීන්ට සමානව අවම වශයෙන් තාවකාලික පැහැදිලි බවක් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන නමුත්, ජල යටිතල පහසුකම් ආයෝජනවල දිගු කාලීන මූල්ය තිරසාරභාවය රජය සඳහා අඛණ්ඩ ප්රතිපත්ති අභියෝගයක් ව පවතිනු ඇති බව විශ්ලේෂකයෝ සටහන් කරති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.