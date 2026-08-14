Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයින් පිළිබඳ කාර්යාලය සක්‍රිය නඩු 17,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් සමඟ පොරබදයි

14 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයින් පිළිබඳ කාර්යාලය සක්‍රිය නඩු 17,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් සමඟ පොරබදයි

ශ්‍රී ලංකාවේ අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයින් පිළිබඳ කාර්යාලය (OMP) වර්තමානයේ සක්‍රිය නඩු 16,966ක් පරිපාලනය කරමින් සිටින අතර, දිවයිනේ දහස් ගණන් පවුල් වලට අඛණ්ඩව වේදනාවක් ගෙනදෙන, අවිසඳි අතුරුදහන්වීම්වල අතිමහත් පරිමාව ඉස්මතු කරයි.

දශක ගණනාවක් පැවති ගැටුමෙහි බරෙහි මූලයන්

මෙම විශාල නඩු සංඛ්‍යාව, ශ්‍රී ලංකාවේ දිගුකාලීන සිවිල් ගැටුම මෙන්ම දශක ගණනාවක් පුරා රට වෙළා ගත් දේශපාලන අස්ථාවරත්වයේ වෙනත් සිදුවීම් ද ඉතිරි කළ ගැඹුරු හා දිගුකාලීන තුවාල පිළිබිඹු කරයි. බොහෝ පවුල්වලට තම ආදරණීයයන්ගේ ඉරණම දැනටමත් වේදනාකාරී ලෙස අඳුරු අතර, සහනයක් ලැබෙතැයි බලාපොරොත්තු ද ඉතා සුළුය.

OMP ස්ථාපිත කරනු ලැබුවේ අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයින් සෙවීමට, අතුරුදහන්වීම්වල තත්ත්වයන් පැහැදිලි කිරීමට සහ අනාගත සිදුවීම් වැළැක්වීමට නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමට භාරදුන් ස්වාධීන ආයතනයක් ලෙසිනි. එහෙත් නඩු සංඛ්‍යාවේ අති විශාලත්වය, කාර්යාලයේ ධාරිතාවට සහ සම්පත්වලට අඛණ්ඩ අභියෝගයක් ඉදිරිපත් කරයි.

පිළිතුරු ලැබේ යැයි තවමත් බලා සිටින පවුල්

සක්‍රිය නඩු 17,000ට ආසන්න සංඛ්‍යාවෙන් එක් එක් නඩුව පිටුපස, වසර ගණනාවක් — බොහෝ අවස්ථාවල දශක ගණනාවක් — අවිනිශ්චිතතාවයෙන් දිවි ගෙවන පවුලක් සිටී. සන්නද්ධ ගැටුම් හා සිවිල් අශාන්තිය කාලයන්හිදී අතුරුදහන් වූවන් සම්බන්ධ වගවීම සහ සත්‍යය ලබා ගැනීමට මව්වරු, පියවරු, සහෝදරයන් සහ දරුවන් බොහෝ කලක් තිස්සේ ප්‍රයත්න දරා ඇත.

මානව හිමිකම් පෙනී සිටින්නන් අඛණ්ඩව ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, OMP ආයතනයට සම්පූර්ණ විමර්ශනයන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ප්‍රමාණවත් අරමුදල් හා බලය ලබා දෙන ලෙසය. අතුරුදහන් වූවන් ගැන සත්‍යය හෙළිදරව් නොකර යුක්තිය සහ ප්‍රතිසන්ධාන ඇති කළ නොහැකි බව ඔවුහු තර්ක කරති.

ප්‍රතිසන්ධාන ක්‍රියාවලිය තවමත් අසම්පූර්ණය

සක්‍රිය නඩු සංඛ්‍යාව, ශ්‍රී ලංකාවේ යුද්ධෝත්තර ප්‍රතිසන්ධාන ක්‍රියාවලිය තවමත් බොහෝ දුරක් යා යුතුව ඇති බවට ශක්තිමත් සාධකයක් ලෙස කැපී පෙනේ. දේශපාලන නායකයන් විවිධ අවස්ථාවල සංක්‍රාන්ති යුක්ති ක්‍රියාවිධීන්ට කැපවීම ප්‍රකාශ කළ නමුත්, ප්‍රගතිය බොහෝ විට බලපෑමට ලක් වූ ප්‍රජාවන් සහ ජාත්‍යන්තර නිරීක්ෂකයන් විසින් මන්දගාමී හා ප්‍රමාණවත් නොවන ලෙස දෝෂාරෝපණය කර ඇත.

OMP ආයතනය පැමිණිලි ලබා ගැනීම හා සැකසීම අඛණ්ඩව සිදු කරමින්, අතුරුදහන් වූ පවුලේ සාමාජිකයන්ගේ ඉරණම නොදැන වසර ගණනාවක් ගත කළ අයට යම් සහනයක් ලබාදීමට කටයුතු කරයි. ආයතනයේ විශාල නඩු සංඛ්‍යාව ඉදිරියේ අර්ථවත් ප්‍රගතියක් ඇති කර ගැනීමට නම්, නොකඩවා දේශපාලන අධිෂ්ඨානයක් හා ආයතනික සහාය අත්‍යවශ්‍ය බව නිරීක්ෂකයන් අවධාරණය කරති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මුගුරු ප්‍රහාරයකින් තුවාල ලැබූ ශ්‍රී ලාංකික පොලිස් නිලධාරියා මියයයි Sinhala

මුගුරු ප්‍රහාරයකින් තුවාල ලැබූ ශ්‍රී ලාංකික පොලිස් නිලධාරියා මියයයි

ප්‍රචණ්ඩ ප්‍රහාරයෙන් සිදු වූ තුවාල හේතුවෙන් නිලධාරියා මරණයට පත් වේ මුගුරක් භාවිත කරමින් සිදු කළ ප්‍රචණ්ඩ ප්‍රහාරයකින් දරුණු ලෙස තුවාල ලැබූ වයස අවුරුදු 54 ක…

14 Aug 2026 Discuss
තෝරාගත් වාහන ආනයන සඳහා 50% රේගු අතිරේක බද්ද ශ්‍රී ලංකාව දීර්ඝ කරයි Sinhala

තෝරාගත් වාහන ආනයන සඳහා 50% රේගු අතිරේක බද්ද ශ්‍රී ලංකාව දීර්ඝ කරයි

රජයේ ආදායම් පියවර මධ්‍යයේ අතිරේක බදු කාලය දීර්ඝ කෙරේ ශ්‍රී ලංකා රේගුවේ නවතම යාවත්කාලීන තොරතුරුවලට අනුව, තෝරාගත් මෝටර් රථ ආනයන කාණ්ඩ සඳහා දැනට අදාළ රේගු ආනයන…

14 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව වාහන ආනයන මත පනවා ඇති 50% අතිරේක බදු 2025 අවසාන දක්වා පවත්වා ගෆනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව වාහන ආනයන මත පනවා ඇති 50% අතිරේක බදු 2025 අවසාන දක්වා පවත්වා ගෆනී

ශ්‍රී ලංකාව, ආනයනික වාහන බදු මත පනවා ඇති 50% අතිරේක බදු දීර්ඝ කර ඇති අතර, රජයේ බලධාරීන් පවසන අන්දමට එම පියවර දෙසැම්බර් 31 දක්වා ක්‍රියාත්මක ව පවතිනු ඇත. ආනයනික…

14 Aug 2026 Discuss