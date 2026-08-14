Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ආබාධිත පුද්ගලයන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ සමාලෝචනයට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් වෙයි

14 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ආබාධිත පුද්ගලයන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ සමාලෝචනයට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් වෙයි

ආබාධිත පුද්ගලයන්ගේ අයිතිවාසිකම් සහ ගෞරවය ආරක්ෂා කිරීමට රටේ කැපවීම සනිටුහන් කරමින්, ශ්‍රී ලංකාව ආබාධිත පුද්ගලයන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ කමිටුවේ ප්‍රථම සමාලෝචනයකට ලක්වීමට නියමිතව ඇත.

ඉතිහාසගත පියවරක්

ආබාධිත පුද්ගලයන්ගේ අයිතිවාසිකම් කෙතරම් දුරට ආරක්ෂා කර ප්‍රවර්ධනය කරනවාද යන්න පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර විමර්ශනයට ලක්වන මෙම සමාලෝචනය, දිවයිනේ ඉතිහාසයේ සුවිශේෂී සන්ධිස්ථානයකි. ආබාධිත පුද්ගලයන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ සම්මුතිය (CRPD) ක්‍රියාත්මක කිරීම අධීක්ෂණය කරන එක්සත් ජාතීන්ගේ කමිටුව, ශ්‍රී ලංකාව එම ගිවිසුම යටතේ දරන බැඳීම් ඉටු කිරීම සඳහා ගෙන ඇති පියවර තක්සේරු කරනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව CRPD සම්මුතිය අනුමත කිරීමෙන්, අධ්‍යාපනය, රැකියා, සෞඛ්‍ය සේවා සහ පොදු කටයුතුවලට සහභාගිත්වය ඇතුළු ජීවිතයේ සෑම අංශයකදීම ආබාධිත පුද්ගලයන්ට සම්පූර්ණ හා සමාන අයිතිවාසිකම් සහතික කිරීමට කැපවී සිටී.

සමාලෝචනයේ අන්තර්ගතය

සමාලෝචන ක්‍රියාවලිය හරහා, එක්සත් ජාතීන්ගේ කමිටුව ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රගතිය විමර්ශනය කර තවදුරටත් ක්‍රියාමාර්ග අවශ්‍ය ක්ෂේත්‍ර හඳුනා ගනු ඇත. සාමාන්‍යයෙන් මෙම ක්‍රියාවලිය ඇතුළත් වන්නේ:

  • සම්මුතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ගෙන ඇති පියවර දක්වමින් රජය විසින් සවිස්තරාත්මක රට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීම
  • සිවිල් සමාජ සංවිධාන සහ ආබාධිත අයිතිවාසිකම් කණ්ඩායම්වල දායකත්වය
  • එක්සත් ජාතීන්ගේ කමිටුව සහ ශ්‍රී ලාංකික නියෝජිතයන් අතර විධිමත් සංවාදයක්
  • වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා නිර්දේශ සහිත අවසාන නිරීක්ෂණ ප්‍රකාශනය

ශ්‍රී ලංකාවේ ආබාධිත ප්‍රජාව සඳහා වැදගත්කම

ශ්‍රී ලංකාවේ ආබාධිත ප්‍රජාව සඳහා, ප්‍රවේශ්‍යතා බාධා, සීමිත රැකියා අවස්ථා සහ ඇතුළත් කරගැනීමේ අධ්‍යාපනයේ පවතින අඩුපාඩු ඇතුළු දෛනික ජීවිතයේ නිරන්තර අභියෝග ඉස්මතු කිරීමේ결 තීරණාත්මක අවස්ථාවක් ලෙස මෙම සමාලෝචනය සැලකේ. වෙනස්කොට සැලකීම සහ සමාජ බැහැර කිරීම් විසඳීම සඳහා ශක්තිමත් නීති හා ප්‍රතිපත්ති රාමු ඉල්ලා සිටීම, උපදේශන කණ්ඩායම් දිගු කලක් තිස්සේ ඉදිරිපත් කරමින් සිටී.

ආබාධිත පුද්ගලයන්ගේ අයිතිවාසිකම් සහ යහපැවැත්ම කෙරෙහි ශ්‍රී ලංකාවේ සැබෑ කැපවීම ප්‍රදර්ශනය කිරීමට සමාලෝචනය අවස්ථාවක් මෙන්ම බැඳීමක්ද සපයයි.

මෙම එක්සත් ජාතීන්ගේ සමාලෝචනයේ ප්‍රතිඵලය, ශ්‍රී ලංකාවේ ආබාධිත ප්‍රතිපත්ති සහ නීති රෙගුලාසි හැඩගැස්විය හැකි සවිස්තරාත්මක නිර්දේශ මාලාවක් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ආබාධිතභාවයෙන් යුතුව ජීවත්වන ලක්ෂ ගණනක් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ ජීවිතවලට අර්ථවත් වැඩිදියුණුවක් ගෙනඒමේ හැකියාව ද ඒ තුළ ගැබ්ව ඇත.

රට පුරා නිරීක්ෂකයන් සහ ආබාධිත අයිතිවාසිකම් උපදේශකයන්, ජාත්‍යන්තර අවධානය ක්ෂේත්‍රයේ ස්පර්ශ කළ හැකි හා දිගුකාලීන වෙනසක් බවට පරිවර්තනය වනු ඇතැයි බලාපොරොත්තුවෙන් කටයුතු ළඟින් නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මුගුරු ප්‍රහාරයකින් තුවාල ලැබූ ශ්‍රී ලාංකික පොලිස් නිලධාරියා මියයයි Sinhala

මුගුරු ප්‍රහාරයකින් තුවාල ලැබූ ශ්‍රී ලාංකික පොලිස් නිලධාරියා මියයයි

ප්‍රචණ්ඩ ප්‍රහාරයෙන් සිදු වූ තුවාල හේතුවෙන් නිලධාරියා මරණයට පත් වේ මුගුරක් භාවිත කරමින් සිදු කළ ප්‍රචණ්ඩ ප්‍රහාරයකින් දරුණු ලෙස තුවාල ලැබූ වයස අවුරුදු 54 ක…

14 Aug 2026 Discuss
තෝරාගත් වාහන ආනයන සඳහා 50% රේගු අතිරේක බද්ද ශ්‍රී ලංකාව දීර්ඝ කරයි Sinhala

තෝරාගත් වාහන ආනයන සඳහා 50% රේගු අතිරේක බද්ද ශ්‍රී ලංකාව දීර්ඝ කරයි

රජයේ ආදායම් පියවර මධ්‍යයේ අතිරේක බදු කාලය දීර්ඝ කෙරේ ශ්‍රී ලංකා රේගුවේ නවතම යාවත්කාලීන තොරතුරුවලට අනුව, තෝරාගත් මෝටර් රථ ආනයන කාණ්ඩ සඳහා දැනට අදාළ රේගු ආනයන…

14 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව වාහන ආනයන මත පනවා ඇති 50% අතිරේක බදු 2025 අවසාන දක්වා පවත්වා ගෆනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව වාහන ආනයන මත පනවා ඇති 50% අතිරේක බදු 2025 අවසාන දක්වා පවත්වා ගෆනී

ශ්‍රී ලංකාව, ආනයනික වාහන බදු මත පනවා ඇති 50% අතිරේක බදු දීර්ඝ කර ඇති අතර, රජයේ බලධාරීන් පවසන අන්දමට එම පියවර දෙසැම්බර් 31 දක්වා ක්‍රියාත්මක ව පවතිනු ඇත. ආනයනික…

14 Aug 2026 Discuss