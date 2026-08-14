Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සම්පත් බැංකුව ප්‍රාග්ධනය ශක්තිමත් කිරීමට රුපියල් බිලියන 7ක ණයකර නිකුතුවක් දියත් කරයි

14 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සම්පත් බැංකුව ප්‍රාග්ධනය ශක්තිමත් කිරීමට රුපියල් බිලියන 7ක ණයකර නිකුතුවක් දියත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ වාණිජ බැංකුවලින් එකක් වන සම්පත් බැංකුව, වෙනස් වෙමින් පවතින වෙළඳපල තත්ත්වයන් මධ්‍යයේ තම ප්‍රාග්ධන පදනම ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණින්, ලැයිස්තුගත ණයකර නිකුතුවක් මඟින් රුපියල් බිලියන 7ක් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට සැලසුම් කර ඇතැයි නිවේදනය කර ඇත.

ණයකර නිකුතුවේ විස්තර

මහජනතාවට ණයකර පිරිනැමීම මඟින් මෙම අරමුදල් සමුදා කිරීමට බැංකුව අදහස් කරන අතර, එම සුරැකුම්පත් කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ලැයිස්තුගත කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. ණය උපකරණයේ මෙම ආකෘතිය, ආයෝජකයන් වෙතින් සෘජුවම මධ්‍යම සිට දිගුකාලීන මූල්‍යකරණය සුරක්ෂිත කිරීමට බැංකුවට හැකියාව ලබා දෙන අතර, ආයතනික හා සිල්ලර ආයෝජකයන් යන දෙපිරිසටම රටේ වඩාත්ම පිළිගත් බැංකු ආයතනවලින් එකක ආයෝජනය කිරීමේ අවස්ථාවක් සලසා දෙයි.

උපාය මාර්ගික ප්‍රාග්ධන ශක්තිමත් කිරීම

මෙම ණයකර විකිණීම මඟින් ලැබෙන ප්‍රාග්ධනය, සම්පත් බැංකුවේ අඛණ්ඩ ණය දීමේ කටයුතු සහ සමස්ත මූල්‍ය ස්ථාවරත්වය සඳහා ආධාර කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකු, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නියම කරන ලද නියාමන අවශ්‍යතා සපුරාලීමට සහ ප්‍රාග්ධන තත්ත්වයන් තහවුරු කිරීමට ශක්‍ය යාන්ත්‍රණයක් ලෙස මෑත කාලීන ණයකර නිකුතු කෙරෙහි ක්‍රමයෙන් යොමු වෙමින් සිටිති.

අලුත් වූ වෙළඳපල විශ්වාසයේ සංඥාවක්

සම්පත් බැංකුවේ මෙම පියවර, ශ්‍රී ලංකාවේ යථා තත්ත්වයට පත් වෙමින් පවතින මූල්‍ය අංශය කෙරෙහි ආයෝජකයන්ගේ ඉල්ලුම වර්ධනය වීමේ පුළුල් ප්‍රවණතාවක් පිළිබිඹු කරයි. 2022 මූල්‍ය අර්බුදයෙන් පසු රට ආර්ථික ස්ථාවරකරණ ගමනේ යෙදෙමින් සිටින මෙම අවස්ථාවේ, ප්‍රාග්ධන වෙළඳපල ක්‍රියාකාරකම් ක්‍රමයෙන් ගතිවේගය ලබා ගෙන ඇත.

රුපියල් බිලියන 7ක් සඳහා ණය වෙළඳපලට ප්‍රවේශ වීමට සම්පත් බැංකුව ගත් තීරණය, ආයෝජකයන්ගේ උනන්දුව ආකර්ෂණය කර ගැනීමේ හැකියාව පිළිබඳ විශ්වාසය සංඥා කරන අතර, ඉදිරි කාලය තුළ ශක්තිමත් හා ස්ථිතිස්ථාපක ශේෂ පත්‍රයක් පවත්වා ගැනීමේ ආයතනයේ කැපවීම අවධාරණය කරයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මුගුරු ප්‍රහාරයකින් තුවාල ලැබූ ශ්‍රී ලාංකික පොලිස් නිලධාරියා මියයයි Sinhala

මුගුරු ප්‍රහාරයකින් තුවාල ලැබූ ශ්‍රී ලාංකික පොලිස් නිලධාරියා මියයයි

ප්‍රචණ්ඩ ප්‍රහාරයෙන් සිදු වූ තුවාල හේතුවෙන් නිලධාරියා මරණයට පත් වේ මුගුරක් භාවිත කරමින් සිදු කළ ප්‍රචණ්ඩ ප්‍රහාරයකින් දරුණු ලෙස තුවාල ලැබූ වයස අවුරුදු 54 ක…

14 Aug 2026 Discuss
තෝරාගත් වාහන ආනයන සඳහා 50% රේගු අතිරේක බද්ද ශ්‍රී ලංකාව දීර්ඝ කරයි Sinhala

තෝරාගත් වාහන ආනයන සඳහා 50% රේගු අතිරේක බද්ද ශ්‍රී ලංකාව දීර්ඝ කරයි

රජයේ ආදායම් පියවර මධ්‍යයේ අතිරේක බදු කාලය දීර්ඝ කෙරේ ශ්‍රී ලංකා රේගුවේ නවතම යාවත්කාලීන තොරතුරුවලට අනුව, තෝරාගත් මෝටර් රථ ආනයන කාණ්ඩ සඳහා දැනට අදාළ රේගු ආනයන…

14 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව වාහන ආනයන මත පනවා ඇති 50% අතිරේක බදු 2025 අවසාන දක්වා පවත්වා ගෆනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව වාහන ආනයන මත පනවා ඇති 50% අතිරේක බදු 2025 අවසාන දක්වා පවත්වා ගෆනී

ශ්‍රී ලංකාව, ආනයනික වාහන බදු මත පනවා ඇති 50% අතිරේක බදු දීර්ඝ කර ඇති අතර, රජයේ බලධාරීන් පවසන අන්දමට එම පියවර දෙසැම්බර් 31 දක්වා ක්‍රියාත්මක ව පවතිනු ඇත. ආනයනික…

14 Aug 2026 Discuss