විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ සැලැස්ම සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජාතීන්ගේ අයිතිවාසිකම් විශේෂඥයා ශ්රී ලංකාවට අවවාද කරයි
එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂ වාර්තාකරුවෙක් විනිසුරුවන්ගේ නිර්භීත විශ්රාම වයස දීර්ඝ කිරීමට ශ්රී ලංකාව යෝජනා කර ඇති පියවර සම්බන්ධයෙන් දැඩි කනස්සල්ල ප්රකාශ කරමින්, එවැනි ක්රියාමාර්ගයක් රටේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වයට සැලකිය යුතු ලෙස බලපෑ හැකි බව අනතුරු අඟවා ඇත.
අධිකරණ ප්රතිසංස්කරණය පිළිබඳ ජාත්යන්තර විමර්ශනය
විනිසුරුවන්ගේ සහ නීතිඥයින්ගේ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්මේ විශේෂ වාර්තාකරු විසින් මෙම යෝජනාව විධිමත් ලෙස ප්රශ්නාර්ථයට ලක් කරමින්, සේවයේ නියුතු විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස දීර්ඝ කිරීම, අධිකරණයේ අපක්ෂපාතිත්වය සහ ස්වාධීනත්වය යටපත් කළ හැකි ආකාරයකින් එහි සංයුතියට බලපෑම් කිරීමේ මෙවලමක් ලෙස භාවිතා කළ හැකි දැයි ප්රශ්න කර ඇත.
එක්සත් ජාතීන්ගේ අයිතිවාසිකම් විශේෂඥයාගේ මෙම මැදිහත්වීම, රටේ අධිකරණ රාමුව ප්රතිසංස්කරණය කිරීමේ ශ්රී ලංකාවේ අඛණ්ඩ ප්රයත්නයන් කෙරෙහි නැවත ජාත්යන්තර අවධානය යොමු කරයි. මෙය සිදුවන්නේ රට දැනටමත් සංකීර්ණ දේශපාලන හා ආර්ථික ය立直ළිම් ක්රියාවලියක් මැද ගමන් කරන අවස්ථාවකය.
අධිකරණ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ කනස්සල්ල
විශේෂ වාර්තාකරුගේ කනස්සල්ලේ කේන්ද්රීය කරුණ වන්නේ, ප්රජාතන්ත්රවාදී පාලනයේ මූලික ශිලාවක් වන බලතල වෙන් කිරීමේ මූලධර්මය එවැනි ප්රතිපත්ති වෙනසකින් දුර්වල විය හැකි බවයි. විනිසුරුවන්ගේ සේවා කාලය දීර්ඝ කිරීම, විශේෂයෙන් එය තෝරා බෙදා හරිමින් හෝ පාරදෘශ්ය නෛතික රාමුවකින් තොරව සිදු කෙරේ නම්, විධායකය අධිකරණය මත අනාවශ්ය බලපෑමක් ඇති කිරීමට ඉඩ සලසන බව විවේචකයෝ තර්ක කරති.
ජාත්යන්තර මානව අයිතිවාසිකම් ප්රමිතීන් නිරන්තරයෙන් අවධාරණය කරන්නේ, අධිකරණ සේවා කාලය සම්බන්ධ ඕනෑම වෙනසක් අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය සහ අඛණ්ඩතාව රැකගැනීම සඳහා ඉහළම සැලකිල්ලෙන් සිදු කළ යුතු බවයි.
විශේෂ වාර්තාකරුගේ කනස්සල්ල, විශේෂයෙන් ව්යවස්ථාදායක ප්රතිසංස්කරණ කාලවලදී, අධිකරණය දේශපාලන මැදිහත්වීම්වලින් ආරක්ෂා කිරීමේ වැදගත්කම අවධාරණය කරන පුළුල් ජාත්යන්තර මූලධර්ම පිළිබිඹු කරයි.
ශ්රී ලංකාව යෝජිත වෙනස්කම්
ශ්රී ලංකා රජය විනිසුරුවන්ගේ නිර්භීත විශ්රාම වයස ඉහළ නංවන සංශෝධන සලකා බලමින් සිටින අතර, එයට සහාය දක්වන්නන් තර්ක කරන්නේ එමගින් අත්දැකීම් සපිරි විනිසුරුවරුන්ට යුක්ති ක්රමය සේවය කිරීම දිගටම කරගෙන යා හැකි බවයි. කෙසේ වෙතත්, විරෝධීන් සහ ජාත්යන්තර නිරීක්ෂකයන් අනතුරු අඟවන්නේ, ප්රමාණවත් ආරක්ෂිත ක්රමවේදයන් නොමැතිව, එවැනි වෙනස්කම් කරදරකාරී පූර්වාදර්ශයක් තැබීමේ අවදානමක් ඇති බවයි.
මෙම සිදුවීම ජාත්යන්තර ප්රජාවෙන් තවදුරටත් විමර්ශනයට ලක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ශ්රී ලංකාවේ මානව අයිතිවාසිකම් කැපවීම් සහ ආයතනික ප්රතිසංස්කරණ පිළිබඳ මෑත වසරවලදී ජාත්යන්තරය සමීපව නිරීක්ෂණය කර ඇත.
- එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂ වාර්තාකරු යෝජිත අධිකරණ විශ්රාම වයස දීර්ඝ කිරීම සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකා බලධාරීන්ට විධිමත් ලෙස කනස්සල්ල දන්වා ඇත.
- මෙම පියවර රටේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වයට බලපෑ හැකි ලෙස සැලකේ.
- ජාත්යන්තර ප්රමිතීන් අවශ්ය කරන්නේ අධිකරණ සේවා කාලය සම්බන්ධ වෙනස්කම් අපක්ෂපාතිත්වය හෝ බලතල වෙන් කිරීම අවදානමට නොලක් කළ යුතු බවයි.
- ශ්රී ලංකාව එහි ප්රජාතන්ත්රවාදී ආයතන සහ නීතියේ ආධිපත්යය සම්බන්ධයෙන් ඉහළ ජාත්යන්තර නිරීක්ෂණයකට ලක්ව ඇත.
ශ්රී ලංකා බලධාරීන් එක්සත් ජාතීන්ගේ කනස්සල්ලට ප්රතිචාර දක්වන ආකාරය සහ මෙම ජාත්යන්තර පීඩනය හමුවේ යෝ
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.