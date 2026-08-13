දෙමළ නාඩුවේ ශ්රී ලාංකික පිටුවහල්කරුවන්: ඔවුන්ට නැවත මවුබිමට පැමිණිය හැකි වීමට සපුරාලිය යුතු කොන්දේසි
දශක ගණනක් දිගු විස්ථාපනය
විනාශකාරී සිවිල් යුද්ධය අතරතුර දෙමළ නාඩුවට පලා ගිය දස දහස් ගණනක් ශ්රී ලාංකික දෙමළ පිටුවහල්කරුවන්, ඉන්දීය ප්රාන්තය පුරා විහිදුණු කඳවුරුවල ජීවත් වෙමින් සිටිති. ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙකු ස්වකීය මාතෘභූමියට ආරක්ෂිතව හා ගෞරවාන්විතව නැවත පැමිණීමේ මගක් සොයා දශක ගණනක් බලා සිටිති. ශ්රී ලංකාව යුද්ධෙෝත්තර යථා තත්ත්වයට පත් වීම අඛණ්ඩව ඉදිරියට ගෙන යත්ම, ඔවුන්ගේ ප්රත්යාවර්තනය සඳහා අවශ්ය කොන්දේසි සම්බන්ධ ප්රශ්න මහජන හා දේශපාලන විවාදයේ මූලික තැනක් ගෙන ඇත.
මේ පිටුවහල්කරුවන් කවුරුන්ද?
දෙමළ නාඩුවේ ශ්රී ලාංකික පිටුවහල්කරුවන්ගෙන් බහුතරය, 2009 මැයි මාසයේ අවසන් වූ ශ්රී ලංකා රජය සහ දෙමළ ඊළාම් විමුක්ති කොටි සංවිධානය අතර සිදු වූ සන්නද්ධ ගැටුමේ උච්ච අවධියේදී ජීවිතරක්ෂාව සොයා රටෙන් පළා ගිය අය ය. ඔවුන් බොහෝ දෙනෙකු ආරක්ෂාව සොයා පොල්ක් සෙතේ තරණය කොට, ඉන්දීය රජය හා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ශරණාගතභාව පිළිබඳ මහකොමසාරිස් කාර්යාලය විසින් පාලනය කරනු ලබන කඳවුරුවල නිවාස ලැබූහ. ඇස්තමේන්තු කරනු ලබන ආකාරයට, ලියාපදිංචි ශරණාගතයන් 60,000කට අධික ප්රමාණයක් දෙමළ නාඩුවේ සිටින අතර, ඊට අමතරව සැලකිය යුතු ගණනක් නිල කඳවුරු බාහිරව ජීවත් වේ.
ප්රත්යාවර්තනය සඳහා ප්රධාන කොන්දේසි
බලධාරීන් හා මානවීය සංවිධාන, සාමූහික ස්වේච්ඡා ප්රත්යාවර්තනයක් ආරක්ෂිත හා තිරසාර ලෙස සිදු කළ හැකි වීමට ප්රථමයෙන් ස්ථාපිත විය යුතු තීරණාත්මක කොන්දේසි කිහිපයක් හඳුනාගෙන ඇත. ඒවා අතර:
- ශ්රී ලංකාවට ප්රත්යාවර්තනය වීමෙන් අනතුරුව ශාරීරික ආරක්ෂාව හා හිංසනයෙන් නිදහස් බව සහතික කිරීම
- පිටුවහල්කරුවන් බොහෝ දෙනෙකු මුලින් ජීවත් වූ උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල, විශේෂයෙන් ඉඩම් හා නිවාස ලබා ගැනීමේ හැකියාව
- රජයේ සේවා ලබා ගැනීමට අත්යවශ්ය ජාතික හැඳුනුම්පත් ඇතුළු සිවිල් ලේඛන නැවත ලබා ගැනීම
- ප්රත්යාවර්තනය වන පවුල්වලට ජීවිතය නැවත ගොඩ නගා ගත හැකි ජීවනෝපාය අවස්ථා හා ආර්ථික ස්ථාවරත්වය
- පදිංචි කිරීමේ ප්රදේශවල අධ්යාපන හා සෞඛ්ය සේවා ලබා ගැනීමේ හැකියාව
- ශ්රී ලංකා නීතිය යටතේ ප්රත්යාවර්තිතයන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන පැහැදිලි නීතිමය රාමුවක්
ශ්රී ලංකා රජයේ භූමිකාව
ශ්රී ලංකා රජය, ඉන්දීය බලධාරීන් සමඟ සම්බන්ධීකරණයෙන් ක්රියාත්මක කරනු ලබන නිල ප්රත්යාවර්තන වැඩසටහන් ඇතුළුව, ශරණාගතයන් ආපසු ගෙන ඒම පහසු කිරීමට කැපවී ඇති බව කාලාන්තරයෙන් ප්රකාශ කර ඇත. එහෙත්, සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් හා දෙමළ ප්රවාස සංවිධාන, ශ්රී ලංකාවේ උතුරු හා නැගෙනහිර ප්රදේශවල යථාර්ථය ප්රමාණවත් නොවන බවට කනස්සල්ල ප්රකාශ කර ඇත. සිවිල් ජනාවාස ආශ්රිත හමුදා පැවතීම, විසඳා නොගත් ඉඩම් ආරවුල් සහ සීමිත ආර්ථික අවස්ථා යනාදී ගැටලු තවදුරටත් බාධා සාධක ලෙස පවතිනු ඇතැයි ඔවුහු අනතුරු අඟවා ඇත.
ඉන්දියාවේ ස්ථාවරය
ඕනෑම ප්රත්යාවර්තනයක් ස්වේච්ඡාවෙන්, ආරක්ෂිතව හා ගෞරවාන්විතව සිදු විය යුතු බව ඉන්දියාව ස්ථිරව 천명 කරමින්, අවශ්ය කොන්දේසි සපුරා ලැබීමට ප්රථමයෙන් ශරණාගතයන් ප්රත්යාවර්තනය කිරීම සඳහා බලපෑම් කිරීමෙන් වැළකී සිටී. ඉන්දීය රජය, විශේෂයෙන් දෙමළ නාඩු ප්රාන්ත පරිපාලනය, දශක ගණනාවක් තිස්සේ ශරණාගත සංක්ෂේමය කළමනාකරණය කිරීමේ කේන්ද්රීය භූමිකාවක් ඉටු කර ඇත. දෙමළ නාඩුව හා ශ්රී ලාංකික දෙමළ ජනතාව අතර ශක්තිමත් සංස්කෘතික හා ජනවාර්ගික බැඳීම් පිළිබිඹු කරමින් එම වගකීම සැලකිය යුතු දේශපාලනික හා මානවීය බරක් දර
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.