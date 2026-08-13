Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික සම්භවයක් ඇති නව යොවුන් තරුණයෙකු ඕස්ට්‍රේලියාව නියෝජනය කරමින් ලෝක යෞවන ස්ක්‍රැබල් ශූරයා බවට පත්වෙයි

13 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලාංකික සම්භවයක් ඇති නව යොවුන් තරුණයෙකු ඕස්ට්‍රේලියාව නියෝජනය කරමින් ලෝක යෞවන ස්ක්‍රැබල් ශූරයා බවට පත්වෙයි

ශ්‍රී ලාංකික සමාජයේ අපේක්ෂා භංග නොකළ අභිමානවත් මොහොතක්

ශ්‍රී ලාංකික සම්භවයක් ඇති නව යොවුන් තරුණයෙකු ලෝක යෞවන ස්ක්‍රැබල් ශූරතාවය දිනා ගනිමින් ඕස්ට්‍රේලියාවට මෙන්ම පුළුල් ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාවටත් කීර්තිය අත් කරදී ඇති අතර, මෙම ඓතිහාසික ජයග්‍රහණය කලාපය පුරා ම පුළුල් ප්‍රශංසාවට ලක්ව තිබේ.

ලෝක වේදිකාවේ ඕස්ට්‍රේලියාව නියෝජනය කළ මෙම තරුණ ශූරයා, ක්‍රීඩාවේ ඉහළම මට්ටමේදී අසාමාන්‍ය දක්ෂතාවක්, පදසම්භාරයක් සහ උපාය මාර්ගික චින්තනයක් ප්‍රදර්ශනය කරමින්, රාශියක් රටවල ප්‍රතිවාදීන් පරාජය කර ප්‍රතිෂ්ඨාවත් ශූරතාවය සුරක්ෂිත කර ගත්තේය.

ශ්‍රී ලාංකික දක්ෂතාවයේ පිළිබිඹුවක්

ශූරයා ඕස්ට්‍රේලියානු ධජය යටතේ තරඟ කළ ද, ඔහුගේ ශ්‍රී ලාංකික උරුමය කිසිසේත් නොසලකා හරිනු නොලැබ අතර, දෙරට ජනතාව මෙම ජයග්‍රහණය අතිවිශාල ජාතික අභිමානයේ මූලාශ්‍රයක් ලෙස සමරයි. ශ්‍රී ලංකාව සෑමවිටම ලෝක වේදිකාවේ විශිෂ්ටත්වය ඔප්නංවන පුද්ගලයන් බිහිකර ඇති අතර, මෙම නවතම ජයග්‍රහණය ද එම誇ාලිත උරුමයට නව පිටුවක් එක් කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ක්‍රැබල් ක්‍රීඩාව ජනප්‍රිය ක්‍රීඩාවක් වන අතර, එය මූලික මට්ටමේ සිට සංවිධිත තරඟාවලි මට්ටම දක්වා ක්‍රීඩා කෙරේ. ජාත්‍යන්තරව ශ්‍රී ලාංකික ස්ක්‍රැබල් ක්‍රීඩකයන් ශක්තිමත් ක්‍රීඩකයන් ලෙස ඓතිහාසිකව ප්‍රකටව සිටින හෙයින්, මෙම ජයග්‍රහණය දේශීය ක්‍රීඩා ප්‍රේමීන්ගේ හදවත් ගැඹුරින් ස්පර්ශ කරයි.

ලෝක වේදිකාවේ යෞවන විශිෂ්ටත්වය

ලෝක යෞවන ස්ක්‍රැබල් ශූරතාවයට ලොව පුරා තරඟකාරී වචන ක්‍රීඩාවේ නියැලෙන දක්ෂතම තරුණ මනස් එක් රැස් වේ. එවැනි තරඟාවලියක ශ්‍රේෂ්ඨ ගෞරවය දිනා ගැනීමට භාෂාව පිළිබඳ විශාල ප්‍රාගුණ්‍යතාවක් පමණක් නොව, තියුණු උපායාත්මක දක්ෂතාවක් සහ පීඩනයේ දී කාර්යක්ෂමව ක්‍රියා කිරීමේ හැකියාවක් ද අවශ්‍ය වේ.

මෙම ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලාංකික සම්භවයක් ඇති සෑම තැනක ම සිටින තරුණ පරපුරට ආභාෂ දායක ආදර්ශයක් ලෙස ශක්‍ය වන අතර, තමන් ප්‍රිය කරන ක්ෂේත්‍රයට කැපවීම හා ආශාව ජාත්‍යන්තර තරඟකාරිත්වයේ ඉහළම මට්ටමේ හඳුනාගැනීමට හේතු විය හැකි බව එය ඔප්පු කරයි.

ඕස්ට්‍රේලියාවේ ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රවාස ප්‍රජාවෙන් සහ ශ්‍රී ලංකාව තුළින් ද සුභාශිංසන ගලා එමින් ඇති අතර, බොහෝ දෙනෙකු සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ මෙම නව යොවුන් ක්‍රීඩකයාගේ සුවිශේෂ ජයග්‍රහණය සමරමින් සිටිති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කොළඹදී ක්‍රිකට් පුහුණුකරුවෙකු ක්‍රීඩකයෙකු සමඟ ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමකින් අනතුරුව මරණයට Sinhala

කොළඹදී ක්‍රිකට් පුහුණුකරුවෙකු ක්‍රීඩකයෙකු සමඟ ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමකින් අනතුරුව මරණයට

කොළඹදී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු සමඟ ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමකින් අනතුරුව ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් පුහුණුකරුවෙකු මරණයට පත් වී ඇති අතර, මෙම සිදුවීම දේශීය ක්‍රීඩා ප්‍රජාව…

13 Aug 2026 Discuss
කුසල් මෙන්ඩිස් හැඩගැස්වූ ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් පුහුණුකරු ක්‍රීඩකයෙකු සමඟ ඇති වූ ගැටුමකින් අනතුරුව මියයයි Sinhala

කුසල් මෙන්ඩිස් හැඩගැස්වූ ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් පුහුණුකරු ක්‍රීඩකයෙකු සමඟ ඇති වූ ගැටුමකින් අනතුරුව මියයයි

ජාතික කණ්ඩායමේ පිතිකරු කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ දියුණුවට තීරණාත්මක භූමිකාවක් ඉටු කළ පුහුණුකරුවෙකු ක්‍රීඩකයෙකු සමඟ ඇති වූ ගැටුමකදී සිදු වූ තුවාල හේතුවෙන් මියෑමත් සමඟ…

13 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ වෛද්‍ය ප්‍රජාව අතර භීතිය ජනවන බඩවැල් හා ගුදමාර්ග පිළිකා රෝගවල තැති ගන්වන වැඩිවීමක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ වෛද්‍ය ප්‍රජාව අතර භීතිය ජනවන බඩවැල් හා ගුදමාර්ග පිළිකා රෝගවල තැති ගන්වන වැඩිවීමක්

වර්ධනය වන සෞඛ්‍ය අර්බුදයක් ශ්‍රී ලංකාවේ වෛද්‍ය ප්‍රජාව රට පුරා බඩවැල් හා ගුදමාර්ග පිළිකා රෝගීන් සංඛ්‍යාව කලබලකාරී ලෙස ඉහළ යමින් පවතින බව පිළිබඳව අනතුරු ඇඟවීම්…

13 Aug 2026 Discuss