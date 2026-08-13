ශ්රී ලංකාවේ අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයන් පිළිබඳ කාර්යාලය සත්යාපිත අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයින් 23,352 දෙනෙකුගේ ලේඛනයක් සකස් කරයි
අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයන් පිළිබඳ කාර්යාලය වගවීමේ උත්සාහයේ ප්රධාන মাইলখম්භයකට එළඹේ
ශ්රී ලංකාවේ අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයන් පිළිබඳ කාර්යාලය (OMP) විසින් අතුරුදහන් වූ බව වාර්තා වූ පුද්ගලයින් 23,352 දෙනෙකුගේ සත්යාපිත ලේඛනයක් සකස් කර ඇති අතර, දශක ගණනාවක් පුරා ගැටුම් හා සිවිල් අරගල හේතුවෙන් ඇති වූ බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කිරීම් සහ විසඳීමට නොහැකිව ඉතිරි වූ නඩු සම්බන්ධයෙන් රට මුහුණ දෙන දිගු හා වේදනාකාරී ක්රියාවලියේ සැලකිය යුතු ඉදිරි පියවරක් ලෙස මෙය සලකනු ලැබේ.
සත්යය සොයා යාමේ ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයක්
සත්යාපිත ලේඛනය, ශ්රී ලංකාව පුරා අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයන්ගේ නඩු පරීක්ෂා කිරීම සඳහා OMP ස්ථාපිත කළ දා සිට එම ආයතනය විසින් ගෙන යන ලද වඩාත් සමස්ත ගිණුම් ගැනීමේ උත්සාහයන් අතරින් එකක් නියෝජනය කරයි. මෙම සංග්රහය, 2009 දී අවසන් වූ සිවිල් යුද්ධයට සම්බන්ධ ඒවා ද ඇතුළුව දේශපාලන ප්රචණ්ඩත්වයේ වෙනත් සිද්ධීන් හා බැඳුණු නඩු ද ඇතුළත් කරමින්, දිවයිනේ කළකිරීම් ගෙනදුන් ඉතිහාසයේ කාල පරිච්ඡේද රාශියක් ආවරණය කරන නඩු එකමුතු කරයි.
OMP ස්ථාපිත කරනු ලැබුවේ ශ්රී ලංකාවේ සංක්රාන්තික යුක්ති රාමුවේ කොටසක් ලෙස වන අතර, අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයන් සොයා ගැනීම, ඔවුන් අතුරුදහන් වීමේ තත්ත්වයන් පැහැදිලි කිරීම සහ ආශ්රිත පවුල්වලට සහාය ලබා දීම යන මෙහෙවර එයට පවරා ඇත. සත්යාපිත ලේඛනය, ක්රියාත්මක පරීක්ෂණ හා සත්ය සොයා ගැනීමේ උත්සාහයන් සඳහා තීරණාත්මක පදනමක් ලෙස ක්රියා කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
පිළිතුරු බලා සිටින පවුල්
දහස් ගණනක් ශ්රී ලාංකික පවුල් සඳහා — විශේෂයෙන් රට උතුරු හා නැගෙනහිර ප්රදේශවල — ආදරණීය අයෙකුගේ නම සත්යාපිත ලේඛනයේ සඳහන් බව තහවුරු වීම, නිල පිළිගැනීමේ මිනුමක් මෙන්ම විසඳීමකින් තොරව ඉතිරි වූ දුකක් ගැන සිහිකැඳවීමක් ද වේ. බොහෝ පවුල් අතුරුදහන් වූවන්ගේ ඉරණම පිළිබඳ විශ්වාසදායක තොරතුරු සඳහා වසර ගණනාවක්, සමහර විට දශක ගණනාවක් බලා සිට ඇත.
- ගැටුම්, දේශපාලන ප්රචණ්ඩත්වය සහ වෙනත් තත්ත්වයන් හා සම්බන්ධ අතුරුදහන් වීම් පරීක්ෂා කිරීම OMP හි මෙහෙවර වේ
- අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල්වලට කාර්යාලය හරහා තොරතුරු සහ සහාය ලැබීමට අයිතිය ඇත
- සත්යාපිත ලේඛනය, අනාගත පරීක්ෂණ හා ප්රතිකාර ක්රියාවලීන් මෙහෙයවීමට අරමුණු කරගෙන සකස් කෙරේ
සංක්රාන්තික යුක්තිය සඳහා වැදගත්කම
අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයන් පිළිබඳ විශ්වාසදායක හා සත්යාපිත ගිණුම් ගැනීමක් අර්ථවත් සංක්රාන්තික යුක්තිය සඳහා අත්යවශ්ය පූර්වාවශ්යතාවයක් බව මානව හිමිකම් පෙරාතුවේදීන් දිගු කලක් තිස්සේ අවධාරණය කර ඇත. OMP විසින් සකස් කළ ලේඛනය, ශ්රී ලංකාව වගවීමේ කැපවීම් සම්බන්ධයෙන් ස්පර්ශ කළ හැකි ප්රගතියක් ලබා ගන්නා ලෙස 촉구 කළ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ ජාත්යන්තර නිරීක්ෂකයන් විසින් සාදරයෙන් පිළිගනු ඇතැයි සිතිය හැකිය.
සත්යාපිත අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයන්ගේ ලේඛනයක් ස්ථාපිත කිරීම, ශ්රී ලංකාව පුරා ආශ්රිත ප්රජාවන්ට සත්යය, යුක්තිය සහ වන්දි ලබා දීම සඳහා පදනම් සහගත පියවරක් ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලැබේ.
OMP, රට දේශීය මෙන්ම ජාත්යන්තර මානව හිමිකම් රාමු යටතේ ද තම බැඳීම් ඉෂ්ට කර ගනිමින් කරගෙන යන ගමනේදී, සාක්ෂි රැස් කිරීම, පරීක්ෂණ පවත්වාගෙන යාම සහ පවුල් සමඟ සම්බන්ධ වීම යන කාර්යයන් ඉදිරියටත් කරගෙන යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.