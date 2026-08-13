Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අද ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් කිහිපයක වැසි අපේක්ෂා කෙරේ

13 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අද ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් කිහිපයක වැසි අපේක්ෂා කෙරේ

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පළාත් හා දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක් සඳහා විරාම වැසි පුරෝකථනය කර ඇති බැවින්, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රදේශ කිහිපයක වැසිසහිත තත්ත්වයන් සඳහා අද දිනයේ සූදානම් වන ලෙස එම ප්‍රදේශවල වැසියන්ට දැනුම් දෙනු ලැබේ.

නවතම කාලගුණ උපදේශනයට අනුව, දිවා කාලය තුළදී පහත සඳහන් ප්‍රදේශවලට වැසි ඇතිවීමට අපේක්ෂා කෙරේ:

  • බස්නාහිර පළාත
  • සබරගමුව පළාත
  • වයඹ පළාත
  • මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය
  • නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය

බලධාරීන් විසින් බලපෑමට ලක්වන ප්‍රදේශවල පොදු ජනතාවට, විශේෂයෙන්ම ගමන් බිමන් යන අය හා එළිමහන් කටයුතුවල නිරත අයට අවශ්‍ය පූර්වාරක්ෂාවන් ගන්නා ලෙස උපදෙස් දී ඇත.

වසරේ මෙම කාලය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ කාලගුණ රටාවන් සෘතුමය වායුගෝලීය තත්ත්වයන්ගෙන් දැඩි ලෙස බලපෑමට ලක්වන අතර, එමගින් දිවයිනේ බස්නාහිර මුහුණලාභී ප්‍රදේශවලටත් මධ්‍යම කඳුකර ප්‍රදේශවලටත් හදිසි හා සමහර විට තීව්‍ර වර්ෂාපාතයක් ගෙන ආ හැකිය.

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කරන නවතම පුරෝකථනයන් සමඟ යාවත්කාලීනව සිටින ලෙසත්, වැසි කාලවලදී මාර්ග ලිස්සනසුලු විය හැකි බැවින් රිය ධාවනයේදී වැඩි ප්‍රවේශමකින් කටයුතු කරන ලෙසත් වැසියන්ට දැනුම් දෙනු ලැබේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සමාජ මාධ්‍ය නිවාස වංචාව හෙළිදරව් වෙයි: රුපියල් මිලියන 25ක් වංචා කළ සැකකරු අත්අඩංගුවට Sinhala

සමාජ මාධ්‍ය නිවාස වංචාව හෙළිදරව් වෙයි: රුපියල් මිලියන 25ක් වංචා කළ සැකකරු අත්අඩංගුවට

සැකකරු සමාජ මාධ්‍ය හරහා පීඩිතයන් රවටා ගනී සමාජ මාධ්‍ය හරහා සිදු කරන ලද සංකීර්ණ නිවාස ඉදිකිරීමේ වංචා යෝජනා ක්‍රමයක් මගින් අහිංසක පොදු ජනතාවගෙන් රුපියල් මිලියන…

13 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලාංකික නායකත්වය යටතේ ෆීජී කොටස් වෙළෙඳපොළ දශකයක් තුළ ඉහළම ව්‍යාපාරික අගයක් සටහන් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික නායකත්වය යටතේ ෆීජී කොටස් වෙළෙඳපොළ දශකයක් තුළ ඉහළම ව්‍යාපාරික අගයක් සටහන් කරයි

ෆීජී ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළේ වාර්තා බිඳ දැමූ වර්ෂයක් ෆීජීයේ කොටස් වෙළෙඳපොළ වසර දහයකට වැඩි කාලයක් තුළ ශක්තිමත්ම ව්‍යාපාරික කාර්යසාධනයක් ලබා දී ඇති අතර, වර්ෂය මේ…

13 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ අරගලකාරී මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ පුනරුජ්ජීවනය කිරීමට යෝජනා 19ක් ලැබේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අරගලකාරී මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ පුනරුජ්ජීවනය කිරීමට යෝජනා 19ක් ලැබේ

අත්හිටුවූ ව්‍යාපාරික ක්‍රියාකාරිත්වය හේතුවෙන් රටේ ප්‍රධානතම මූල්‍ය බරක් ලෙස සැලකෙන මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ භාරගැනීමට හෝ සංවර්ධනය කිරීමට කැමැත්ත පළ…

13 Aug 2026 Discuss