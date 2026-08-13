අද ශ්රී ලංකාවේ පළාත් කිහිපයක වැසි අපේක්ෂා කෙරේ
කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව පළාත් හා දිස්ත්රික්ක කිහිපයක් සඳහා විරාම වැසි පුරෝකථනය කර ඇති බැවින්, ශ්රී ලංකාවේ ප්රදේශ කිහිපයක වැසිසහිත තත්ත්වයන් සඳහා අද දිනයේ සූදානම් වන ලෙස එම ප්රදේශවල වැසියන්ට දැනුම් දෙනු ලැබේ.
නවතම කාලගුණ උපදේශනයට අනුව, දිවා කාලය තුළදී පහත සඳහන් ප්රදේශවලට වැසි ඇතිවීමට අපේක්ෂා කෙරේ:
- බස්නාහිර පළාත
- සබරගමුව පළාත
- වයඹ පළාත
- මහනුවර දිස්ත්රික්කය
- නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කය
බලධාරීන් විසින් බලපෑමට ලක්වන ප්රදේශවල පොදු ජනතාවට, විශේෂයෙන්ම ගමන් බිමන් යන අය හා එළිමහන් කටයුතුවල නිරත අයට අවශ්ය පූර්වාරක්ෂාවන් ගන්නා ලෙස උපදෙස් දී ඇත.
වසරේ මෙම කාලය තුළ ශ්රී ලංකාවේ කාලගුණ රටාවන් සෘතුමය වායුගෝලීය තත්ත්වයන්ගෙන් දැඩි ලෙස බලපෑමට ලක්වන අතර, එමගින් දිවයිනේ බස්නාහිර මුහුණලාභී ප්රදේශවලටත් මධ්යම කඳුකර ප්රදේශවලටත් හදිසි හා සමහර විට තීව්ර වර්ෂාපාතයක් ගෙන ආ හැකිය.
කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කරන නවතම පුරෝකථනයන් සමඟ යාවත්කාලීනව සිටින ලෙසත්, වැසි කාලවලදී මාර්ග ලිස්සනසුලු විය හැකි බැවින් රිය ධාවනයේදී වැඩි ප්රවේශමකින් කටයුතු කරන ලෙසත් වැසියන්ට දැනුම් දෙනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.