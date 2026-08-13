Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කච්චතිව් දූපත අසළ අනවසර මසුන් ඇල්ලීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව ඉන්දීය මසුන් දස දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගනී

13 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කච්චතිව් දූපත අසළ අනවසර මසුන් ඇල්ලීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව ඉන්දීය මසුන් දස දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගනී

පවතින සමුද්‍රීය ගිවිසුම් යටතේ ඉන්දීය ධීවර යාත්‍රා සඳහා තහනම් කලාපයක් ලෙස සලකනු ලබන කච්චතිව් දූපතට ඔබ්බෙන් මසුන් ඇල්ලීමේ යෙදී සිටියදී, දෙමළනාඩුවේ රාමේශ්වරම් ප්‍රදේශයේ ධීවරයින් දස දෙනෙකු ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

ආරවුල් සහිත ජලය තුළ සිදු කළ අත්අඩංගුවට ගැනීම

පාල්ක් සමුද්‍ර සන්ධියේ පිහිටි කුඩා අජනාකීර්ණ භූමිකොටසක් වන කච්චතිව් දූපතට ඔබ්බෙන් ජලයේ කටයුතු කරමින් සිටි ධීවර කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් අතහිත කරගනු ලැබිණ. මෙම දූපත දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ඉන්දියාව හා ශ්‍රී ලංකාව අතර තතුකරගැනීම් ඇතිකර ඇති ස්ථානයක් ව පවතී. රාමේශ්වරම් වෙරළබඩ නගරයේ පදිංචිකරුවන් වන ධීවරයින් සිය දෙනා අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, ඔවුන් ශ්‍රී ලංකාවේ අදාළ බලධාරීන් ඉදිරියට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

මෙම දස දෙනාගේ අත්අඩංගුවට ගැනීම, නිර්දේශිත මායිම් ඉක්මවා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රාදේශීය ජලයට ඇතුළු වන ඉන්දීය ධීවරයින් සම්බන්ධ දිගු අත්අඩංගුවට ගැනීම් රටාවකට නව ප්‍රකරණයක් එක් කරයි. ඔවුන් බොහෝ විට එම ජල කලාපවල මත්ස්‍ය සම්පත් බහුල බව නිර්ණායකය ලෙස ඉදිරිපත් කරමින් නිශ්චිත මායිම් ඉක්මවා ගමන් කිරීම සාධාරණීකරණය කිරීමට තැත් කරති.

නැවත නැවත ඇතිවන තතුකරගැනීම් ලක්ෂ්‍යයක්

කච්චතිව් දූපත වටා පැතිරී ඇති ජල කලාප ඓතිහාසිකව දෙපාර්ශ්වික රාජ්‍යයන් දෙකක් අතර ගිනිදල්ලෙන ස්ථානයක් ව පවතී. 1974 ද්විපාර්ශ්වික ගිවිසුමක් යටතේ මෙම දූපත ශ්‍රී ලංකාවට පවරා දෙන ලද අතර, ආරම්භයේ ඉන්දීය ධීවරයින්ට නිශ්චිත සාම්ප්‍රදායික ධීවර අයිතිවාසිකම් ලබා දෙන ලද්දත්, ඒ විධිවිධාන සම්බන්ධයෙන් ආරවුල් හා නෛතික අර්ථකථන ගැටලු දිගටම පවතිනු ලබයි.

රාමේශ්වරම් සහ දෙමළනාඩුවේ අනෙකුත් වෙරළාසන්න දිස්ත්‍රික්කවල ධීවර ප්‍රජාවන්, අත්අඩංගුවට ගත් ධීවරයින්ගේ නිදහස ලබා ගැනීම සහ ඔවුන්ගේ ජීවනෝපාය සඳහා වඩාත් තිරසාර ඒකාබද්ධ ගිවිසුම් සකස් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ශක්තිමත් රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික පියවර ගන්නා ලෙස ඉන්දීය මධ්‍යම රජය සහ ජනපද බලධාරීන් දෙඅතරෙන්ම නිතර නිතර ඉල්ලීම් කර ඇත.

රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික මැදිහත්වීමක් ඉල්ලා සිටීම

නවතම අත්අඩංගුවට ගැනීම් නිසා, දෙමළනාඩු ධීවර සංගම් සහ දේශපාලන නියෝජිතයින් ශීඝ්‍ර රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික මැදිහත්වීමක් ඉල්ලා නැවත හඬ නගනු ඇතැයි සේනේහ. ධීවර ප්‍රජාව නියෝජනය කරන පෙරමුණු කාල සංවිධාන දිගු කලක් තිස්සේ තර්ක කරන්නේ, ආර්ථිකව අවභාග්‍ය පසුබිමකින් ආ ධීවරයින් බොහෝ දෙනෙකුට මුහුදේදී සමුද්‍රීය මායිම් නිවැරදිව නිශ්චිත කිරීම සඳහා අවශ්‍ය නාවිගේෂන් උපකරණ නොමැති බවයි.

  • රාමේශ්වරම් ධීවරයින් දස දෙනෙකු ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත
  • කච්චතිව් දූපතට ඔබ්බෙන් මසුන් ඇල්ලීම හේතුවෙන් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇතැයි කියනු ලැබේ
  • මෙම සිදුවීම ඉන්දියාව හා ශ්‍රී ලංකාව අතර පවතින සමුද්‍රීය මායිම් තතුකරගැනීම් පිළිබිඹු කරයි
  • දෙමළනාඩු නියෝජිතයින් ගෙන් රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික පීඩනය අපේක්ෂා කෙරේ

නවතම අත්අඩංගුවට ගැනීම් සම්බන්ධයෙන් ඉන්දීය රජය තවම නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත. ධීවරයින්ගේ පවුල් ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගත් බව දැනුවත් කර ඇති අතර, රාමේශ්වරම් ධීවර සංගම් උදේශීය නාලිකා හරහා ඔවුන් නිදහස් කිරීම සම්බන්ධ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කරමින් සිටින බව වාර්තා වේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සමාජ මාධ්‍ය නිවාස වංචාව හෙළිදරව් වෙයි: රුපියල් මිලියන 25ක් වංචා කළ සැකකරු අත්අඩංගුවට Sinhala

සමාජ මාධ්‍ය නිවාස වංචාව හෙළිදරව් වෙයි: රුපියල් මිලියන 25ක් වංචා කළ සැකකරු අත්අඩංගුවට

සැකකරු සමාජ මාධ්‍ය හරහා පීඩිතයන් රවටා ගනී සමාජ මාධ්‍ය හරහා සිදු කරන ලද සංකීර්ණ නිවාස ඉදිකිරීමේ වංචා යෝජනා ක්‍රමයක් මගින් අහිංසක පොදු ජනතාවගෙන් රුපියල් මිලියන…

13 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලාංකික නායකත්වය යටතේ ෆීජී කොටස් වෙළෙඳපොළ දශකයක් තුළ ඉහළම ව්‍යාපාරික අගයක් සටහන් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික නායකත්වය යටතේ ෆීජී කොටස් වෙළෙඳපොළ දශකයක් තුළ ඉහළම ව්‍යාපාරික අගයක් සටහන් කරයි

ෆීජී ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළේ වාර්තා බිඳ දැමූ වර්ෂයක් ෆීජීයේ කොටස් වෙළෙඳපොළ වසර දහයකට වැඩි කාලයක් තුළ ශක්තිමත්ම ව්‍යාපාරික කාර්යසාධනයක් ලබා දී ඇති අතර, වර්ෂය මේ…

13 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ අරගලකාරී මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ පුනරුජ්ජීවනය කිරීමට යෝජනා 19ක් ලැබේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අරගලකාරී මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ පුනරුජ්ජීවනය කිරීමට යෝජනා 19ක් ලැබේ

අත්හිටුවූ ව්‍යාපාරික ක්‍රියාකාරිත්වය හේතුවෙන් රටේ ප්‍රධානතම මූල්‍ය බරක් ලෙස සැලකෙන මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ භාරගැනීමට හෝ සංවර්ධනය කිරීමට කැමැත්ත පළ…

13 Aug 2026 Discuss