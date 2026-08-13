මන්ත්රී හිස්බුල්ලා දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව ඉදිරියට කැඳවෙයි
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී එම්. එල්. ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා මහතා අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව ඉදිරියට පෙනී සිටි බව නිලධාරීන් තහවුරු කළ අතර, රාජ්ය නියෝජිතයන් වගවිය යුතු යැයි සහතික කිරීමේ කොමිෂන් සභාවේ මුහිම ක්රියාත්මක වෙමින් පවතී.
වර්තමාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරයෙකු වන හිස්බුල්ලා මහතා, කල්ලිය් අල්ලස් හෝ දූෂිත හැසිරීම් සම්බන්ධ පවත්නා විමර්ශනයක් හා සම්බන්ධව කොමිෂන් සභාව ඉදිරියේ පෙනී සිටියේය. මෙම පෙනී සිටීම තේරී පත් නිලධාරීන් පිළිබඳ කොමිෂන් සභාවේ සූක්ෂ්ම පරීක්ෂණයේ වැදගත් වර්ධනයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
රාජ්ය නිලධාරීන් පිළිබඳ කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන අඛණ්ඩව ගෙනයයි
අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව, සාමාන්යයෙන් අල්ලස් කොමිෂන් සභාව ලෙස හඳුන්වනු ලබන අතර, මෑත මාසවලදී著名 රාජ්ය පුද්ගලයන් සම්බන්ධ නඩු ක්රියාශීලීව හමාර කරගෙන යයි. වාඩිලාගත් මන්ත්රීවරයෙකු කැඳවීම, පාලනයේ ඉහළම මට්ටම්වලදී වැරදි හැසිරීම් පරීක්ෂා කිරීමේ කොමිෂන් සභාවේ බලය අවධාරණය කරයි.
තේරී පත් නියෝජිතයෙකු ලෙස හිස්බුල්ලා මහතාගේ තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගත් කල, ඔහුගේ කොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට පෙනී සිටීම අවධානයට ලක්විය. චෝදනාවල නිශ්චිත ස්වභාවය පිළිබඳ තවදුරටත් තොරතුරු මෙම අවස්ථාවේදී නිල වශයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත.
වගවීම අවධානයේ කේන්ද්රස්ථානයට
ශ්රී ලංකාවේ අල්ලස් කොමිෂන් සභාවට රාජ්ය ධූරවල සිටින්නන් ඇතුළු දූෂිත ක්රියාවලට චෝදනා ලැබූ පුද්ගලයන් විමර්ශනය කිරීමට හා නඩු පැවරීමට පුළුල් බලයක් හිමිවේ. රටේ දූෂණ විරෝධී ප්රයත්නවලට දක්වන කැපවීමේ මිනුමක් ලෙස, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන් සම්බන්ධ කටයුතු ජනතාව විසින් සමීපව නරඹනු ලබන බව නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කරති.
කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන අඛණ්ඩව ගෙනයත්ම, නඩුවේ තවදුරටත් වර්ධනයන් අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.