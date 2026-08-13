Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මන්ත්‍රී හිස්බුල්ලා දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව ඉදිරියට කැඳවෙයි

13 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මන්ත්‍රී හිස්බුල්ලා දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව ඉදිරියට කැඳවෙයි

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම්. එල්. ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා මහතා අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව ඉදිරියට පෙනී සිටි බව නිලධාරීන් තහවුරු කළ අතර, රාජ්‍ය නියෝජිතයන් වගවිය යුතු යැයි සහතික කිරීමේ කොමිෂන් සභාවේ මුහිම ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී.

වර්තමාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු වන හිස්බුල්ලා මහතා, කල්ලිය් අල්ලස් හෝ දූෂිත හැසිරීම් සම්බන්ධ පවත්නා විමර්ශනයක් හා සම්බන්ධව කොමිෂන් සභාව ඉදිරියේ පෙනී සිටියේය. මෙම පෙනී සිටීම තේරී පත් නිලධාරීන් පිළිබඳ කොමිෂන් සභාවේ සූක්ෂ්ම පරීක්ෂණයේ වැදගත් වර්ධනයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

රාජ්‍ය නිලධාරීන් පිළිබඳ කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන අඛණ්ඩව ගෙනයයි

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව, සාමාන්‍යයෙන් අල්ලස් කොමිෂන් සභාව ලෙස හඳුන්වනු ලබන අතර, මෑත මාසවලදී著名 රාජ්‍ය පුද්ගලයන් සම්බන්ධ නඩු ක්‍රියාශීලීව හමාර කරගෙන යයි. වාඩිලාගත් මන්ත්‍රීවරයෙකු කැඳවීම, පාලනයේ ඉහළම මට්ටම්වලදී වැරදි හැසිරීම් පරීක්ෂා කිරීමේ කොමිෂන් සභාවේ බලය අවධාරණය කරයි.

තේරී පත් නියෝජිතයෙකු ලෙස හිස්බුල්ලා මහතාගේ තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගත් කල, ඔහුගේ කොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට පෙනී සිටීම අවධානයට ලක්විය. චෝදනාවල නිශ්චිත ස්වභාවය පිළිබඳ තවදුරටත් තොරතුරු මෙම අවස්ථාවේදී නිල වශයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත.

වගවීම අවධානයේ කේන්ද්‍රස්ථානයට

ශ්‍රී ලංකාවේ අල්ලස් කොමිෂන් සභාවට රාජ්‍ය ධූරවල සිටින්නන් ඇතුළු දූෂිත ක්‍රියාවලට චෝදනා ලැබූ පුද්ගලයන් විමර්ශනය කිරීමට හා නඩු පැවරීමට පුළුල් බලයක් හිමිවේ. රටේ දූෂණ විරෝධී ප්‍රයත්නවලට දක්වන කැපවීමේ මිනුමක් ලෙස, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සම්බන්ධ කටයුතු ජනතාව විසින් සමීපව නරඹනු ලබන බව නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කරති.

කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන අඛණ්ඩව ගෙනයත්ම, නඩුවේ තවදුරටත් වර්ධනයන් අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සමාජ මාධ්‍ය නිවාස වංචාව හෙළිදරව් වෙයි: රුපියල් මිලියන 25ක් වංචා කළ සැකකරු අත්අඩංගුවට Sinhala

සමාජ මාධ්‍ය නිවාස වංචාව හෙළිදරව් වෙයි: රුපියල් මිලියන 25ක් වංචා කළ සැකකරු අත්අඩංගුවට

සැකකරු සමාජ මාධ්‍ය හරහා පීඩිතයන් රවටා ගනී සමාජ මාධ්‍ය හරහා සිදු කරන ලද සංකීර්ණ නිවාස ඉදිකිරීමේ වංචා යෝජනා ක්‍රමයක් මගින් අහිංසක පොදු ජනතාවගෙන් රුපියල් මිලියන…

13 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලාංකික නායකත්වය යටතේ ෆීජී කොටස් වෙළෙඳපොළ දශකයක් තුළ ඉහළම ව්‍යාපාරික අගයක් සටහන් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික නායකත්වය යටතේ ෆීජී කොටස් වෙළෙඳපොළ දශකයක් තුළ ඉහළම ව්‍යාපාරික අගයක් සටහන් කරයි

ෆීජී ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළේ වාර්තා බිඳ දැමූ වර්ෂයක් ෆීජීයේ කොටස් වෙළෙඳපොළ වසර දහයකට වැඩි කාලයක් තුළ ශක්තිමත්ම ව්‍යාපාරික කාර්යසාධනයක් ලබා දී ඇති අතර, වර්ෂය මේ…

13 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ අරගලකාරී මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ පුනරුජ්ජීවනය කිරීමට යෝජනා 19ක් ලැබේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අරගලකාරී මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ පුනරුජ්ජීවනය කිරීමට යෝජනා 19ක් ලැබේ

අත්හිටුවූ ව්‍යාපාරික ක්‍රියාකාරිත්වය හේතුවෙන් රටේ ප්‍රධානතම මූල්‍ය බරක් ලෙස සැලකෙන මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ භාරගැනීමට හෝ සංවර්ධනය කිරීමට කැමැත්ත පළ…

13 Aug 2026 Discuss