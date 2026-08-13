Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හොංකොං සමාගමක් වන ට්‍රාන්ස්වෙල් ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවය立立 යළි හැරවීමේ සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කරයි

13 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හොංකොං සමාගමක් වන ට්‍රාන්ස්වෙල් ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවය立立 යළි හැරවීමේ සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කරයි

හොංකොං මූලස්ථානය කරගත් ගුවන් සේවා සමාගමක් වන ට්‍රාන්ස්වෙල්, ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවය සඳහා විධිමත් ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, ණය බහුල ජාතික ගුවන් සේවකයා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ දිගු ගමනේ වැදගත් සංවර්ධනයක් ලෙස මෙය සලකනු ලැබේ.

යෝජනාව සමාලෝචනය යටතේ

ට්‍රාන්ස්වෙල් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාව, ගුවන් සේවයේ අනාගතය සඳහා විකල්ප ඇගයීමේ කාර්යය භාර ගත් අදාළ රාජ්‍ය කමිටුව ඉදිරියට ඉදිරිපත් කර ඇත. කමිටුව සිය තක්සේරුව සම්පූර්ණ කොට විධිමත් නිර්දේශයක් නිකුත් කළ පසු පමණක් ව්‍යුහගත调达 සම්පාදන ක්‍රියාවලියක් ආරම්භ කෙරෙන බව බලධාරීන් පෙන්වා දෙයි.

"මෙම කමිටුවේ නිර්දේශය ලැබුණු පසු, අපි EOI හෝ RFP යන ක්‍රමවේදය කරා යන්නෙමු," යැයි ක්‍රියාවලිය අධීක්ෂණය කරන නිලධාරියෙකු සඳහන් කළේය — එනම් පොළඹවීමේ ප්‍රකාශනය (Expression of Interest) හෝ යෝජනා ඉල්ලීම (Request for Proposals) යන, විශාල පරිමාණ රාජ්‍ය ගනුදෙනු වලදී භාවිත කෙරෙන සම්මත තරඟකාරී ලංසු ක්‍රමවේද ගැන සඳහන් කරමිනි.

පුනරුත්ථාපනයක් අවශ්‍ය ගුවන් සේවයක්

ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවය දිගු කලක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍යය සඳහා බරක් ව පැවත ඇති අතර, දශක ගණනාවක් පුරා විශාල赤字 損失 සමුච්චය කරගෙන රාජ්‍ය සහනාධාර නැවත නැවත ලබාගෙන ඇත. ගුවන් සේවයේ ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල් ආර්ථික සුවය ලැබීමේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ ප්‍රධාන ඉල්ලීමක් වී ඇති අතර, ජාත්‍යන්තර ණය හිමියන් සහ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල (IMF) රාජ්‍ය ව්‍යාපාර ප්‍රතිසංස්කරණ සම්බන්ධ ප්‍රගතිය ඉතා සූක්ෂ්මව නිරීක්ෂණය කරයි.

ජාතික ගුවන් සේවය ඉහළ මෙහෙයුම් පිරිවැය, මාර්ග අකාර්යක්ෂමතා හා පාලනාධිකාරී අභියෝග සමඟ මල්ලට බැස ඇති අතර, මෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස උපාය මාර්ගික හවුල්කාරීත්වයක් හෝ කළමනාකරණ ගිවිසුමක් නැතහොත් සම්පූර්ණ පුද්ගලීකරණ ව්‍යවස්ථාවක් සඳහා ඉල්ලීම් නැගී ඇත.

ඊළඟට සිදුවන්නේ කුමක්ද

ට්‍රාන්ස්වෙල්ගේ යෝජනාව දැන් විධිමත්ව මේසය මතට පැමිණ ඇති බැවින්, කමිටුව සිය කටයුතු නිම කරනු ලබන වේගය කෙරෙහි අවධානය යොමු වේ. කමිටුව ඉදිරියට යාමට අනුමැතිය දෙන්නේ නම්, විවෘත හා තරඟකාරී ලංසු ක්‍රියාවලියක් ආරම්භ කෙරෙනු ඇති අතර, ඒ හරහා වෙනත් ජාත්‍යන්තර ගුවන් සේවා ආයෝජකයන් හා කළමනාකරණ සමාගම් ද සහභාගී වීමට ආරාධනා ලැබිය හැකිය.

ගුවන් සේවයේ සංකේතාත්මක ජාතික වැදගත්කම සහ එය ක්‍රියාත්මකව තබා ගැනීම සඳහා දැනටමත් ආයෝජනය කර ඇති රාජ්‍ය අරමුදල්වල විශාලත්වය සැලකිල්ලට ගත් කල, මෙම අදියරේදී විනිවිදභාවය හා නිසි කඩිනම් සොයා බැලීම ඉතා 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정적 결정

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සමාජ මාධ්‍ය නිවාස වංචාව හෙළිදරව් වෙයි: රුපියල් මිලියන 25ක් වංචා කළ සැකකරු අත්අඩංගුවට Sinhala

සමාජ මාධ්‍ය නිවාස වංචාව හෙළිදරව් වෙයි: රුපියල් මිලියන 25ක් වංචා කළ සැකකරු අත්අඩංගුවට

සැකකරු සමාජ මාධ්‍ය හරහා පීඩිතයන් රවටා ගනී සමාජ මාධ්‍ය හරහා සිදු කරන ලද සංකීර්ණ නිවාස ඉදිකිරීමේ වංචා යෝජනා ක්‍රමයක් මගින් අහිංසක පොදු ජනතාවගෙන් රුපියල් මිලියන…

13 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලාංකික නායකත්වය යටතේ ෆීජී කොටස් වෙළෙඳපොළ දශකයක් තුළ ඉහළම ව්‍යාපාරික අගයක් සටහන් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික නායකත්වය යටතේ ෆීජී කොටස් වෙළෙඳපොළ දශකයක් තුළ ඉහළම ව්‍යාපාරික අගයක් සටහන් කරයි

ෆීජී ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළේ වාර්තා බිඳ දැමූ වර්ෂයක් ෆීජීයේ කොටස් වෙළෙඳපොළ වසර දහයකට වැඩි කාලයක් තුළ ශක්තිමත්ම ව්‍යාපාරික කාර්යසාධනයක් ලබා දී ඇති අතර, වර්ෂය මේ…

13 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ අරගලකාරී මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ පුනරුජ්ජීවනය කිරීමට යෝජනා 19ක් ලැබේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අරගලකාරී මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ පුනරුජ්ජීවනය කිරීමට යෝජනා 19ක් ලැබේ

අත්හිටුවූ ව්‍යාපාරික ක්‍රියාකාරිත්වය හේතුවෙන් රටේ ප්‍රධානතම මූල්‍ය බරක් ලෙස සැලකෙන මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ භාරගැනීමට හෝ සංවර්ධනය කිරීමට කැමැත්ත පළ…

13 Aug 2026 Discuss