Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එරික් මේයර් ශ්‍රී ලංකාවේ නව එක්සත් ජනපද තානාපතිවරයා ලෙස දිවුරුම් දෙයි

13 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එරික් මේයර් ශ්‍රී ලංකාවේ නව එක්සත් ජනපද තානාපතිවරයා ලෙස දිවුරුම් දෙයි

එරික් මේයර් ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් ජනපද තානාපතිවරයා ලෙස නිල වශයෙන් දිවුරුම් දී ඇති අතර, එය වොෂිංටනය සහ කොළඹ අතර රාජතාන්ත්‍රික සබඳතාවල නව පරිච්ඡේදයක ආරම්භය සනිටුහන් කරයි.

එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකාව සමඟ ශක්තිමත් උපායමාර්ගික හා ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා පවත්වාගෙන යන අතරතුර, දකුණු ආසියාවේ වඩාත් වැදගත් රාජතාන්ත්‍රික තනතුරුවලින් එකක් ලෙස සලකනු ලබන මෙම තනතුරට මේයර්ගේ පත්වීම දිවුරුම් දීමේ උත්සවය මඟින් නිල වශයෙන් තහවුරු විය.

එක්සත් ජනපද-ශ්‍රී ලංකා රාජතාන්ත්‍රිකත්වයේ නව මුහුණක්

නව තානාපතිවරයෙකු දිවුරුම් දීම, ආර්ථික සහයෝගීතාව, පාලනය සහ කලාපීය ආරක්ෂාව ඇතුළු විවිධ ක්ෂේත්‍රවල ශ්‍රී ලංකාව සමඟ ඇමෙරිකාවේ සබඳතා අඛණ්ඩව ශක්තිමත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. මෑත වසරවලදී ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රධාන ගෝලීය බලවතුන්ගේ සැලකිය යුතු රාජතාන්ත්‍රික අවධානයට ලක්ව ඇති බැවින්, එක්සත් ජනපද තානාපතිවරයාගේ භූමිකාව විශේෂ වැදගත්කමක් ගනී.

ස්වාධීනතාවයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දුන් වඩාත් අභියෝගාත්මක කාලපරිච්ඡේදයන්ගෙන් එකක් අනුගමනය කරමින් දිවයින ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමට සහ දේශපාලන ස්ථායීකරණයට දරන උත්සාහයන් අඛණ්ඩව ගෙන යන තීරණාත්මක මොහොතක මේයර් මෙම තනතුරට පිය නගයි.

පත්වීමේ වැදගත්කම

කොළඹ පිහිටි එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය, වෙළඳාම හා ආයෝජනයේ සිට මානව හිමිකම් සහ ප්‍රජාතාන්ත්‍රික පාලනය දක්වා විවිධ කරුණු සම්බන්ධයෙන් දෙරජයන් අතර සංවාදය පහසු කිරීමේ කේන්ද්‍රීය භූමිකාවක් ඉටු කරයි. නව තානාපතිවරයා මෑත වසරවලදී එක්සත් ජනපද-ශ්‍රී ලංකා සබඳතා නිර්වචනය කර ඇති පවතින සහයෝගීතා රාමුව මත ගොඩනගා ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

තානාපති මේයර් තම භූමිකාවට පුරුදු වෙමින් දේශීය නිලධාරීන්, සිවිල් සමාජය සහ කොළඹ පදනම් වූ පුළුල් රාජතාන්ත්‍රික ප්‍රජාව සමඟ සම්බන්ධ වීමට පටන් ගන්නා විට ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් සහ දේශපාලන විශ්ලේෂකයන් සූක්ෂ්මව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සමාජ මාධ්‍ය නිවාස වංචාව හෙළිදරව් වෙයි: රුපියල් මිලියන 25ක් වංචා කළ සැකකරු අත්අඩංගුවට Sinhala

සමාජ මාධ්‍ය නිවාස වංචාව හෙළිදරව් වෙයි: රුපියල් මිලියන 25ක් වංචා කළ සැකකරු අත්අඩංගුවට

සැකකරු සමාජ මාධ්‍ය හරහා පීඩිතයන් රවටා ගනී සමාජ මාධ්‍ය හරහා සිදු කරන ලද සංකීර්ණ නිවාස ඉදිකිරීමේ වංචා යෝජනා ක්‍රමයක් මගින් අහිංසක පොදු ජනතාවගෙන් රුපියල් මිලියන…

13 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලාංකික නායකත්වය යටතේ ෆීජී කොටස් වෙළෙඳපොළ දශකයක් තුළ ඉහළම ව්‍යාපාරික අගයක් සටහන් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික නායකත්වය යටතේ ෆීජී කොටස් වෙළෙඳපොළ දශකයක් තුළ ඉහළම ව්‍යාපාරික අගයක් සටහන් කරයි

ෆීජී ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළේ වාර්තා බිඳ දැමූ වර්ෂයක් ෆීජීයේ කොටස් වෙළෙඳපොළ වසර දහයකට වැඩි කාලයක් තුළ ශක්තිමත්ම ව්‍යාපාරික කාර්යසාධනයක් ලබා දී ඇති අතර, වර්ෂය මේ…

13 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ අරගලකාරී මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ පුනරුජ්ජීවනය කිරීමට යෝජනා 19ක් ලැබේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අරගලකාරී මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ පුනරුජ්ජීවනය කිරීමට යෝජනා 19ක් ලැබේ

අත්හිටුවූ ව්‍යාපාරික ක්‍රියාකාරිත්වය හේතුවෙන් රටේ ප්‍රධානතම මූල්‍ය බරක් ලෙස සැලකෙන මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ භාරගැනීමට හෝ සංවර්ධනය කිරීමට කැමැත්ත පළ…

13 Aug 2026 Discuss