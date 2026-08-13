WHO අනතුරු අඟවයි — DR කොංගෝ ඉබෝලා වසංගත ඉතිහාසයේ දරුණුතම වසංගත බවට පත්වීමේ තර්ජනය
ජාගත සෞඛ්ය සංවිධානය අනතුරු අඟවයි — වසංගත පාලනයෙන් ඔබ්බට ඉදිරියට ගමන් කරයි
ලෝක සෞඛ්ය සංවිධානය දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර ඇති අතර, ප්රජාතන්ත්රවාදී කොංගෝ සමූහාණ්ඩුවේ දිගින් දිගටම ව්යාප්ත වෙමින් පවතින ඉබෝලා වසංගත, මෙතෙක් වාර්තා වූ ඉතිහාසයේ දරුණුතම වසංගත බවට පත්වීමේ මාවතේ ඇති බවට ප්රකාශ කළේය. රෝගය ව්යාප්ත වන වේගය, සෞඛ්ය බලධාරීන්ගේ ප්රතිචාර දැක්වීමේ ධාරිතාව ඉක්මවා යමින් පවතී.
වසංගත මර්දන උත්සාහයන් ඉක්මවා ව්යාප්ත වන අර්බුදය
ක්ෂේත්රයේ ක්රියාත්මක සෞඛ්ය නිලධාරීන්, වේගයෙන් ව්යාප්ත වන ෙම් වෛරසය සමඟ කටයුතු කිරීමට සේවා යෙදවීමට, සම්බන්ධිතයන් හඹා යෑමට සහ හුදකලා කිරීමේ පියවර ක්රියාත්මක කිරීමට නොහැකිව අසරණ ලෙස ක්රියාකරති. ලෝක සෞඛ්ය සංවිධානය ගැඹුරු සැලකිල්ල ප්රකාශ කරමින්, ජාත්යන්තර සහාය ප්රමාදයකින් තොරව ලබා නොදෙන්නේ නම්, තත්ත්වය සැලකිය යුතු ලෙස පිරිහීමට ලක් විය හැකි බව අවධාරණය කළේය.
ගෝලීය සෞඛ්ය ආරක්ෂාව සඳහා මෙහි ඇති අදහස
ඉබෝලා, දරුණු සහ බොහෝ විට මාරාන්තික වෛරස රෝගයක් වශයෙන්, මීට පෙර මධ්යම හා බටහිර අප්රිකාවේ දහස් ගණනක් ජීවිත හානි කර ඇත. මෙවැනි පරිමාණයකින් තහවුරු වූ වසංගතයක ගම්යතාවය DR කොංගෝ දේශ සීමා ඉක්මවා විහිදෙන අතර, ප්රාදේශීය සූදානම සහ ඵලදායී ප්රතිචාරයක් සම්බන්ධීකරණය කිරීමේ ගෝලීය සෞඛ්ය ප්රජාවේ හැකියාව සම්බන්ධයෙන් ප්රශ්න මතු කරයි.
- වසංගත, මර්දන ප්රොටෝකෝල ක්රියාත්මක කළ හැකි වේගයට වඩා ඉක්මනින් ව්යාප්ත වෙමින් පවතී
- ලෝක සෞඛ්ය සංවිධානය අනතුරු අඟවා ඇත්තේ, මරණ සංඛ්යාව අතින් ඉතිහාසයේ පෙර සියලු ඉබෝලා වසංගත ඉක්මවා යාමේ හැකියාවක් ඇති බවයි
- තවදුරටත් ව්යාප්ත වීම මැඬලීම සඳහා ජාත්යන්තර සහාය ඉතා ප්රධාන සාධකයක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත
ලෝක සෞඛ්ය සංවිධානය රජයන් සහ ජාත්යන්තර හවුල්කරුවන්ට 촉urge කළේ, මෙම වසංගත ඉහළම ප්රමුඛතාවයේ කාරණයක් ලෙස සලකා ක්ෂණිකව ක්රියාමාර්ග ගන්නා ලෙසයි.
ගෝලීය අවදානම පිළිබඳ මතක් කිරීමක්
ශ්රී ලංකාව සහ පුළුල් ජාත්යන්තර ප්රජාවට, DR කොංගෝවේ දිග්ගැස්සෙන අර්බුදය, ආරම්භක ප්රතිචාර දැක්වීමේ යාන්ත්රණ ප්රමාණවත් නොවන විට බෝ රෝග ව්යාප්ත වීම් කෙතරම් ඉක්මනින් උද්ධමනය විය හැකිද යන්න පිළිබඳ නිශ්චිත මතක් කිරීමක් ලෙස ක්රියා කරයි. ලොව පුරා සෞඛ්ය බලධාරීන් අවදානම් ලෙස සිටින ලෙසත්, අභූතපූර්ව මානව ව්යසනයකට ළඟා වීමට පෙර මෙම වසංගත පාලනය යටතට ගැනීම සඳහා බහුපාර්ශ්වික උත්සාහයන්ට සහාය දෙන ලෙසත් ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.