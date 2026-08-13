බාකෝ සමන්'ගේ මව ඝාතනය සම්බන්ධ මෝටර් රථය පොලිසිය අත්අඩංගුවට
අපකීර්තිමත් අපරාධ චරිතයක් ලෙස හඳුනාගැනෙන 'බාකෝ සමන්'ගේ මව ඝාතනය කිරීමට ගිනි අවි රැගත්괴漢 පිරිස භාවිත කළ බව සැක කෙරෙන මෝටර් රථයක් පොලිසිය විසින් සොයාගෙන ඇති බව විමර්ශකයින් තහවුරු කළහ.
දේශීය ප්රජාව කම්පාවට පත් කළ මෙම ඝාතනය සම්බන්ධ සිදු කෙරෙන අඛණ්ඩ විමර්ශනයන්හි කොටසක් ලෙස එම වාහනය සොයාගෙන ඇති අතර, ශ්රී ලංකාව තුළ ක්රියාත්මක අපරාධ ජාල හා බැඳුණු ඉලක්කගත ප්රචණ්ඩ ක්රියා පිළිබඳ බරපතල සැලකිල්ල ද ඉන් මතු වී ඇත.
ප්රධාන සාක්ෂි සොයාගැනීම
මෝටර් රථය සොයාගැනීම මෙම නඩු විමර්ශනයේ වැදගත් ප්රගතියක් ලෙස සැලකෙන අතර, ඝාතනයට තුඩු දුන් සිදුවීම් දාමය ගොඩනගා ගැනීමට විමර්ශකයින් කටයුතු කරමින් සිටිති. ප්රහාරය සිදු කළ අය හඳුනාගැනීමට අඟිලිලිප්ත, ඩීඑන්ඒ සහ අනෙකුත් සාක්ෂි ලබා ගැනීම පිණිස දිනිමිත්ත වෛද්ය විද්යා කණ්ඩායම් වාහනය පරීක්ෂා කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
මෝටර් රථය සොයාගත් නිශ්චිත ස්ථානය බලධාරීන් තවමත් හෙළිදරව් කර නොමැති නමුත්, විමර්ශනය හා සම්බන්ධ ආරංචි මාර්ග පෙන්වා දෙන්නේ එය අතහැර දමා තිබූ බවයි. අපරාධ කටයුත්තකට පසු හඳුනාගැනීමෙන් වැළකීමට කටයුතු කරන අපරාධකරුවන් යොදාගන්නා සාමාන්ය ක්රමෝපායයක් ලෙස එය සැලකේ.
විමර්ශනය අඛණ්ඩව ගෙනයාම
නඩුවේ සූරාව හඹා යමින් සාක්ෂිකරුවන් ප්රශ්න කිරීම සහ ප්රදේශයේ නිරීක්ෂණ දර්ශන සමාලෝචනය කිරීම පොලිසිය විසින් අඛණ්ඩව සිදු කෙරෙමින් පවතී. ගොදුරු වූ පුද්ගලයා දන්නා අපරාධ චරිතයකට සම්බන්ධ බැවින්, ප්රතිවාදී අපරාධ කල්ලි සම්බන්ධ ඇති විය හැකිකම විමර්ශකයින් බැහැර කර නොමැත.
ඕනෑම ප්රයෝජනවත් තොරතුරක් ඇත්නම් ඉදිරිපත් වන ලෙස සහ බලධාරීන් සමග සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන ලෙස ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කෙරී ඇත. සැකකරුවන් සඟවා ගන්නා බව සොයාගැනෙන අය ද අපරාධ訴追 හයට ලක් විය හැකි බව පොලිසිය අවධාරණය කළහ.
විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙනයාමත් සමග තවත් අත්අඩංගුවට ගැනීම් සිදු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.