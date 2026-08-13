බැංකු අංශය වෙළඳාම් කටයුතු මෙහෙයවත්ම කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ ඉහළ යාමක් වාර්තා කරයි
කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ධනාත්මක ගමන්මග
ශ්රී ලංකාවේ කොටස් වෙළඳපොළ ඉහළ යාමේ ප්රවණතාව අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යමින්, නවතම වෙළඳාම් සැසිය තුළ සමස්ත වෙළඳපොළ පිරිවැටුම මෙහෙයවන ප්රමුඛ බලවේගය ලෙස බැංකු අංශය මතුවීමත් සමඟ කොළඹ කොටස් හුවමාරුව (CSE) ලාභ වාර්තා කළේය.
ඉදිරි පෙළට බැංකු
මූල්ය කොටස්, විශේෂයෙන් ප්රමුඛ වාණිජ බැංකු, එදිනේ වෙළඳාම් පරිමාවෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් හිමිකරගෙන, රටේ බැංකු කර්මාන්තය කෙරෙහි ආයෝජකයන්ගේ ස්ථාවර විශ්වාසය පිළිබිඹු කළේය. හුවමාරුව තුළ එම අංශයේ ශක්තිමත් පෙනුම, දෛනික වෙළඳපොළ කාර්යසාධනය හැඩගැස්වීමේ එහි ප්රධාන කාර්යභාරය තවදුරටත් ඉස්මතු කළේය.
පුළුල් වෙළඳපොළ හැඟීම
පුළුල් වෙළඳපොළ ධනාත්මක ස්වරයක් ප්රදර්ශනය කළ අතර, ක්ෂේත්ර කිහිපයක් පුරා මිලදී ගැනීමේ උනන්දුව පැතිරී තිබිණි. මෑත වසරවල අත්විඳි දරුණු ආර්ථික අර්බුදයෙන් ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකය ක්රමානුකූලව යථා තත්ත්වයට පත්වෙත්ම, ඉහළ යාමේ ප්රවණතාව ආයෝජකයන්ගේ ඉල්ලුම වර්ධනය වීමේ සංඥාවක් බව විශ්ලේෂකයන් සඳහන් කළහ.
- බැංකු අංශය සැසිය සඳහා වෙළඳපොළ පිරිවැටුමට නායකත්වය දුන්නේය
- සමස්ත වෙළඳපොළ දර්ශකයන් ඉහළ ප්රවණතාවක් දැක්වීය
- ප්රධාන අංශ පුරා ආයෝජකයන්ගේ හැඟීම පොදුවේ ධනාත්මකව පැවතිණි
යථා තත්ත්වයට පත්වීම නිවැරදි මගේ
වෙළඳපොළ නිරීක්ෂකයන් CSE හි කෙටිකාලීන අපේක්ෂාවන් පිළිබඳව ප්රවේශමෙන් ශුභවාදී ව සිටින අතර, අඛණ්ඩ කොටස් වෙළඳපොළ ලාභ සඳහා ආධාරකයක් ලෙස වැඩිදියුණු වන සාර්ව ආර්ථික ශක්යතා සහ ස්ථාවරවෙමින් පවතින තත්ත්වයන් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරති. දිවයිනේ පුළුල් ආර්ථික විශ්වාසයේ දර්ශකයක් ලෙස කොටස් හුවමාරුවේ කාර්යසාධනය දෙස සමීපව නෙත් යොමු කෙරෙමින් පවතී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.