Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

බැංකු අංශය වෙළඳාම් කටයුතු මෙහෙයවත්ම කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ ඉහළ යාමක් වාර්තා කරයි

13 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
බැංකු අංශය වෙළඳාම් කටයුතු මෙහෙයවත්ම කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ ඉහළ යාමක් වාර්තා කරයි

කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ධනාත්මක ගමන්මග

ශ්‍රී ලංකාවේ කොටස් වෙළඳපොළ ඉහළ යාමේ ප්‍රවණතාව අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යමින්, නවතම වෙළඳාම් සැසිය තුළ සමස්ත වෙළඳපොළ පිරිවැටුම මෙහෙයවන ප්‍රමුඛ බලවේගය ලෙස බැංකු අංශය මතුවීමත් සමඟ කොළඹ කොටස් හුවමාරුව (CSE) ලාභ වාර්තා කළේය.

ඉදිරි පෙළට බැංකු

මූල්‍ය කොටස්, විශේෂයෙන් ප්‍රමුඛ වාණිජ බැංකු, එදිනේ වෙළඳාම් පරිමාවෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් හිමිකරගෙන, රටේ බැංකු කර්මාන්තය කෙරෙහි ආයෝජකයන්ගේ ස්ථාවර විශ්වාසය පිළිබිඹු කළේය. හුවමාරුව තුළ එම අංශයේ ශක්තිමත් පෙනුම, දෛනික වෙළඳපොළ කාර්යසාධනය හැඩගැස්වීමේ එහි ප්‍රධාන කාර්යභාරය තවදුරටත් ඉස්මතු කළේය.

පුළුල් වෙළඳපොළ හැඟීම

පුළුල් වෙළඳපොළ ධනාත්මක ස්වරයක් ප්‍රදර්ශනය කළ අතර, ක්ෂේත්‍ර කිහිපයක් පුරා මිලදී ගැනීමේ උනන්දුව පැතිරී තිබිණි. මෑත වසරවල අත්විඳි දරුණු ආර්ථික අර්බුදයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය ක්‍රමානුකූලව යථා තත්ත්වයට පත්වෙත්ම, ඉහළ යාමේ ප්‍රවණතාව ආයෝජකයන්ගේ ඉල්ලුම වර්ධනය වීමේ සංඥාවක් බව විශ්ලේෂකයන් සඳහන් කළහ.

  • බැංකු අංශය සැසිය සඳහා වෙළඳපොළ පිරිවැටුමට නායකත්වය දුන්නේය
  • සමස්ත වෙළඳපොළ දර්ශකයන් ඉහළ ප්‍රවණතාවක් දැක්වීය
  • ප්‍රධාන අංශ පුරා ආයෝජකයන්ගේ හැඟීම පොදුවේ ධනාත්මකව පැවතිණි

යථා තත්ත්වයට පත්වීම නිවැරදි මගේ

වෙළඳපොළ නිරීක්ෂකයන් CSE හි කෙටිකාලීන අපේක්ෂාවන් පිළිබඳව ප්‍රවේශමෙන් ශුභවාදී ව සිටින අතර, අඛණ්ඩ කොටස් වෙළඳපොළ ලාභ සඳහා ආධාරකයක් ලෙස වැඩිදියුණු වන සාර්ව ආර්ථික ශක්‍යතා සහ ස්ථාවරවෙමින් පවතින තත්ත්වයන් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරති. දිවයිනේ පුළුල් ආර්ථික විශ්වාසයේ දර්ශකයක් ලෙස කොටස් හුවමාරුවේ කාර්යසාධනය දෙස සමීපව නෙත් යොමු කෙරෙමින් පවතී.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සමාජ මාධ්‍ය නිවාස වංචාව හෙළිදරව් වෙයි: රුපියල් මිලියන 25ක් වංචා කළ සැකකරු අත්අඩංගුවට Sinhala

සමාජ මාධ්‍ය නිවාස වංචාව හෙළිදරව් වෙයි: රුපියල් මිලියන 25ක් වංචා කළ සැකකරු අත්අඩංගුවට

සැකකරු සමාජ මාධ්‍ය හරහා පීඩිතයන් රවටා ගනී සමාජ මාධ්‍ය හරහා සිදු කරන ලද සංකීර්ණ නිවාස ඉදිකිරීමේ වංචා යෝජනා ක්‍රමයක් මගින් අහිංසක පොදු ජනතාවගෙන් රුපියල් මිලියන…

13 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලාංකික නායකත්වය යටතේ ෆීජී කොටස් වෙළෙඳපොළ දශකයක් තුළ ඉහළම ව්‍යාපාරික අගයක් සටහන් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික නායකත්වය යටතේ ෆීජී කොටස් වෙළෙඳපොළ දශකයක් තුළ ඉහළම ව්‍යාපාරික අගයක් සටහන් කරයි

ෆීජී ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළේ වාර්තා බිඳ දැමූ වර්ෂයක් ෆීජීයේ කොටස් වෙළෙඳපොළ වසර දහයකට වැඩි කාලයක් තුළ ශක්තිමත්ම ව්‍යාපාරික කාර්යසාධනයක් ලබා දී ඇති අතර, වර්ෂය මේ…

13 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ අරගලකාරී මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ පුනරුජ්ජීවනය කිරීමට යෝජනා 19ක් ලැබේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අරගලකාරී මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ පුනරුජ්ජීවනය කිරීමට යෝජනා 19ක් ලැබේ

අත්හිටුවූ ව්‍යාපාරික ක්‍රියාකාරිත්වය හේතුවෙන් රටේ ප්‍රධානතම මූල්‍ය බරක් ලෙස සැලකෙන මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ භාරගැනීමට හෝ සංවර්ධනය කිරීමට කැමැත්ත පළ…

13 Aug 2026 Discuss